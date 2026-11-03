Tale e Quale Show, attriti dietro le quinte per la concorrente Anna Pettinelli





Retroscena sul temperamento della celebre speaker nello show di Rai 1 guidato da Carlo Conti, mentre il settimo appuntamento sposta la sua data nel palinsesto





Il programma televisivo in onda su Rai 1 e guidato da Carlo Conti finisce al centro dell’attenzione mediatica per alcune indiscrezioni circolate sul conto di una delle protagoniste più note. Nelle scorse ore, il settimanale Oggi ha portato alla luce voci relative a presunti malumori maturati nel backstage del varietà. Secondo quanto riferito dal giornalista Alberto Dandolo sulla rivista, il temperamento particolarmente esuberante della nota speaker radiofonica avrebbe creato qualche frizione con gli altri protagonisti del cast durante le sessioni di preparazione e nei momenti trascorsi dietro le quinte della trasmissione.

Non si rintracciano tuttavia al momento riscontri istituzionali, né sono stati resi noti i nominativi dei partecipanti che avrebbero manifestato fastidio o insofferenza verso siffatti modi di agire. Fanno difetto nello stesso tempo resoconti particolareggiati su episodi determinati in grado di comprovare effettivi litigi o frizioni, lasciando quindi aperte diverse supposizioni sulla reale portata di tali rapporti tra gli artisti impegnati nelle varie prove d’imitazione.

A prendere le difese della diretta interessata ci ha pensato pubblicamente Maddalena Corvaglia, intervenendo sulle pagine dello stesso periodico per tratteggiare un profilo positivo della collega. L’artista ha descritto la concorrente come una persona leale, schietta e totalmente estranea a logiche di opportunismo, offrendo così una prospettiva opposta rispetto ai sussurri circolati nell’ambiente televisivo. Nel frattempo il percorso della protagonista all’interno dello show prosegue dopo l’appuntamento che l’ha vista cimentarsi con l’imitazione di Gloria Estefan, esibizione che le è valsa quarantauno punti complessivi e la nona posizione nella graduatoria parziale della sesta puntata del talent show.

Oltre ai pettegolezzi legati al dietro le quinte, la trasmissione condotta dal volto di punta della televisione pubblica affronta una variazione significativa nel proprio calendario di messa in onda. La settiorna puntata del programma non andrà in onda nella collocazione abituale, ma è stata eccezionalmente anticipata alla serata di martedì alle ore ventuno e trenta sempre sulla prima rete Nazionale.

Questa modifica temporanea nella programmazione si rende necessaria per fare spazio, nella serata successiva, a uno speciale televisivo interamente dedicato alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, evento istituzionale che verrà trasmesso dalla suggestiva cornice del Circo Massimo nella capitale Italiana. Gli appassionati del talent dovranno quindi sintonizzarsi con ventiquattro ore di anticipo per seguire le nuove trasformazioni artistiche dei concorrenti in gara, inclusa la prossima prova che vedrà impegnata la stessa opinionista radiofonica in una nuova imitazione complessa.



