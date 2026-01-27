Claudio Lippi, ricoverato in terapia intensiva, chiama Corona sul caso Mediaset: “Vorrei vedere saltare qualche testa”





Claudio Lippi, noto conduttore televisivo, è stato protagonista di una recente puntata del podcast “Falsissimo”, condotto da Fabrizio Corona, andata in onda lunedì 26 gennaio 2026. Durante l’episodio, intitolato “Il prezzo del successo parte finale”, Corona ha discusso di vari temi legati a Mediaset, tra cui il futuro dell’azienda e l’addio di Barbara D’Urso. In una videochiamata con Lippi, l’ex re dei paparazzi ha ricevuto i complimenti del conduttore per aver sollevato questioni importanti, esprimendo il desiderio di “vedere saltare un po’ di teste”.





Fabrizio Corona ha rivelato che Claudio Lippi si trova attualmente in terapia intensiva e ricoverato in ospedale, affermando che è “in fin di vita”. Corona ha sottolineato come Lippi sia stato “abbandonato e cacciato dalla Tv”, mettendo in evidenza le difficoltà che il conduttore ha affrontato nel corso degli anni.

Lo scorso giugno, Claudio Lippi aveva rilasciato un’intervista a Fanpage.it, in cui ha parlato della sua volontà di tornare in televisione. Nonostante i suoi 80 anni e una serie di problemi di salute, tra cui un infarto e un intervento di bypass quadruplo, ha dichiarato di “convivere normalmente” con le sue condizioni. In quell’occasione, Lippi ha espresso la sua ambizione di tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo, affermando: “La mia vera ambizione è tornare davanti alla gente. Che sia Rai, Mediaset, Discovery o la piazza. Dove c’è una telecamera per me è televisione”.

Lippi ha anche specificato che non si aspettava compensi esorbitanti come quelli di altri conduttori, ma desiderava essere retribuito per la sua esperienza e considerato ancora una risorsa nel panorama televisivo. “Non è la carta d’identità che dichiara le capacità. È il cervello che conta, non l’età”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di una televisione che possa connettersi con il pubblico comune, piuttosto che con i cosiddetti vip.

Il suo appello per un ritorno in televisione ha colpito il pubblico, che ha mostrato solidarietà nei suoi confronti. La situazione di Lippi ha sollevato interrogativi sulla gestione delle carriere di artisti e conduttori che, dopo anni di successi, vengono messi da parte. La sua presenza nel podcast di Corona ha riacceso l’attenzione su queste tematiche, alimentando discussioni sul futuro della televisione italiana e sul ruolo dei professionisti del settore.

In un momento così delicato della sua vita, Claudio Lippi ha dimostrato di avere ancora molto da dire e da offrire. La sua carriera, costellata di successi e sfide, ha segnato un’epoca nella televisione italiana, e il suo desiderio di tornare in scena è un chiaro segnale della sua passione per il mondo dello spettacolo.

La comunità televisiva e i fan di Lippi attendono con ansia aggiornamenti sulla sua salute, sperando in una ripresa che possa permettergli di tornare a condividere la sua esperienza e la sua visione con il pubblico. La sua storia è un monito su come la vita di un artista possa cambiare drasticamente e su quanto sia fondamentale il supporto della comunità in momenti di difficoltà.



