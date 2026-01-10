Colpita da mal di testa a scuola, muore a 12 anni per emorragia cerebrale: oggi l’addio





Una tragedia ha colpito la comunità di Anzio, situata a sud di Roma, dove un ragazzo di 12 anni ha perso la vita nella notte dell’8 gennaio 2026. Il giovane, che si trovava a scuola, ha accusato un forte mal di testa, sintomo che ha allarmato le insegnanti, le quali hanno prontamente avvertito la famiglia del dodicenne. Purtroppo, le sue condizioni di salute sono peggiorate rapidamente, portando alla necessità di richiedere l’intervento di un’ambulanza.





Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, ma nonostante gli sforzi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno dovuto dichiararne il decesso, lasciando la famiglia e la comunità in uno stato di shock.

I funerali del giovane calciatore sono stati fissati per il pomeriggio di oggi, sabato 10 gennaio, e si svolgeranno alle ore 15 nella Basilica di Santa Teresa ad Anzio. Compagni di scuola, amici, familiari e parenti si riuniranno per dare un ultimo saluto al ragazzo, che era molto amato e rispettato nella sua cerchia.

Le prime indagini suggeriscono che la causa della morte del dodicenne possa essere stata un’emorragia cerebrale o un aneurisma, manifestatosi in modo improvviso e fatale. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la squadra di calcio per cui giocava. In un comunicato pubblicato sui social network, la società ha espresso il proprio cordoglio: “La nostra società ci tiene a dare l’ultimo saluto e far sentire alla famiglia la nostra vicinanza in questo momento tragico.”

Numerose altre squadre di calcio, anche dalla Capitale, hanno espresso il loro dolore per la perdita del giovane atleta. Un’altra squadra ha commentato: “Apprendiamo con estremo dolore e tristezza della perdita del giocatore esordiente classe 2014: ci stringiamo con dolore e affetto a tutti gli amici e alla famiglia del piccolo, oltre che alla società per cui giocava.”

Il dramma ha suscitato una vasta mobilitazione da parte della comunità locale, che si è unita nel lutto per la prematura scomparsa del ragazzo. Molti genitori e giovani atleti hanno condiviso messaggi di sostegno e solidarietà, evidenziando l’importanza di stare insieme in momenti così difficili.

La morte di un bambino è sempre un evento straziante, e la comunità di Anzio si trova ora a dover affrontare il dolore e la tristezza derivanti da questa perdita inaspettata. La scuola e la squadra di calcio del ragazzo hanno previsto momenti di commemorazione e riflessione, per onorare la sua memoria e il suo spirito vivace.

Le autorità locali hanno anche avviato un’indagine per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. La salute dei giovani studenti è una priorità, e si stanno valutando eventuali misure preventive che possano garantire la sicurezza e il benessere degli alunni in futuro.

Mentre i preparativi per i funerali continuano, la comunità di Anzio si stringe attorno alla famiglia del ragazzo, offrendo supporto e conforto in questo momento di grande dolore. La speranza è che la memoria del giovane calciatore possa vivere nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato, e che la sua storia possa servire da monito per sensibilizzare su temi legati alla salute e alla prevenzione.



