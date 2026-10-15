Come finisce Full Time – Al cento per cento: trama, cast e spiegazione del finale





“Full Time – Al cento per cento” è un film drammatico francese del 2021 diretto da Éric Gravel, con protagonista Laure Calamy nel ruolo di Julie, una madre single che affronta le sfide quotidiane tra lavoro e famiglia. Il film ha ricevuto riconoscimenti significativi, tra cui il Premio Orizzonti per la Miglior Attrice a Laure Calamy e per la Miglior Regia a Éric Gravel al Festival di Venezia 2021.





Full Time – Al cento per cento: trama del film

Julie è una madre single che vive in campagna con i suoi due figli. Nonostante una solida formazione accademica, lavora come capocameriera in un lussuoso hotel parigino, un impiego che non rispecchia le sue aspirazioni professionali. Ogni giorno affronta un pendolarismo estenuante per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari. Quando finalmente ottiene un colloquio per una posizione più adatta alle sue competenze, un massiccio sciopero dei trasporti pubblici paralizza la città, mettendo a rischio il delicato equilibrio che ha costruito.

Cast e personaggi

Laure Calamy : Julie Roy, la protagonista, madre single e capocameriera in un hotel di lusso.

: Julie Roy, la protagonista, madre single e capocameriera in un hotel di lusso. Anne Suarez : Sylvie, collega di Julie.

: Sylvie, collega di Julie. Geneviève Mnich : Madame Lusigny, cliente abituale dell’hotel.

: Madame Lusigny, cliente abituale dell’hotel. Nolan Arizmendi : Nolan, figlio di Julie.

: Nolan, figlio di Julie. Sasha Lemaitre Cremaschi : Chloé, figlia di Julie.

: Chloé, figlia di Julie. Cyril Gueï : Vincent, collega di Julie.

: Vincent, collega di Julie. Lucie Gallo : Jeanne Delacroix, collega di Julie.

: Jeanne Delacroix, collega di Julie. Agathe Dronne: Sophie, amica di Julie.

Come finisce Full Time – Al cento per cento

Nel climax del film, Julie, sopraffatta dalle difficoltà quotidiane e dalla pressione dello sciopero dei trasporti, decide di modificare il suo curriculum, omettendo il suo master, per cercare un impiego meno qualificato in un supermercato locale. Successivamente, mentre si trova con i suoi figli al parco divertimenti Jardin d’Acclimatation, riceve una telefonata dalla società di marketing che le offre la posizione desiderata. Julie accetta l’offerta con lacrime di gioia, segnando un punto di svolta nella sua vita.

Spiegazione del finale di Full Time – Al cento per cento

Il finale del film rappresenta una svolta significativa per Julie. Dopo aver affrontato numerose sfide e sacrifici, la sua perseveranza viene finalmente premiata con l’offerta di un lavoro che rispecchia le sue competenze e aspirazioni. La scena al parco divertimenti simboleggia un momento di tregua e felicità condivisa con i figli, sottolineando l’importanza dell’equilibrio tra vita professionale e familiare. La telefonata ricevuta in questo contesto enfatizza il tema del film: la resilienza di una donna che, nonostante le avversità, riesce a raggiungere i suoi obiettivi.

Dove è stato girato Full Time – Al cento per cento

Le riprese del film si sono svolte principalmente a Parigi e nelle zone limitrofe, catturando l’essenza della vita urbana e il contrasto con la tranquillità della campagna dove Julie risiede.

Curiosità su Full Time – Al cento per cento

Laure Calamy ha ricevuto il Premio Orizzonti per la Miglior Attrice al Festival di Venezia 2021 per la sua interpretazione di Julie.

Il regista Éric Gravel ha vinto il Premio Orizzonti per la Miglior Regia nello stesso festival.

La colonna sonora del film, composta da Irène Drésel, ha ricevuto il Premio César per la migliore musica da film nel 2023.

Dove vedere Full Time – Al cento per cento

Il film è disponibile per lo streaming su piattaforme come iWonder Full Amazon Channel e per il noleggio su Apple TV Store.

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