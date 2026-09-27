Come finisce Revenant – Redivivo: trama, cast e finale spiegato





Revenant – Redivivo è uno dei film più intensi e fisicamente estremi della carriera di Leonardo DiCaprio. Diretto da Alejandro G. Iñárritu, il film segue il viaggio disperato dell’esploratore Hugh Glass, costretto a sopravvivere in condizioni quasi impossibili dopo essere stato gravemente ferito e abbandonato dai suoi compagni. Ma come finisce Revenant – Redivivo e cosa significa davvero il suo ultimo, enigmatico sguardo?





Uscito negli Stati Uniti alla fine del 2015, The Revenant è ispirato a eventi reali e vede Leonardo DiCaprio nei panni di Hugh Glass. Accanto a lui troviamo Tom Hardy, Domhnall Gleeson e Will Poulter. La pellicola ha ottenuto 12 candidature agli Oscar e ne ha conquistati tre: miglior attore protagonista a DiCaprio, miglior regia ad Alejandro G. Iñárritu e miglior fotografia a Emmanuel Lubezki.

Revenant – Redivivo, la trama: cosa succede a Hugh Glass

La storia è ambientata nell’America selvaggia del XIX secolo. Hugh Glass è un esperto cacciatore ed esploratore impegnato con un gruppo di uomini in una spedizione attraverso territori estremamente pericolosi.

Durante il viaggio Glass viene improvvisamente attaccato da un orso grizzly. La sequenza è diventata una delle scene più celebri del film: l’uomo riporta ferite devastanti e i suoi compagni ritengono improbabile che possa sopravvivere.

Il capitano Andrew Henry decide inizialmente di non abbandonarlo. Successivamente, però, alcuni uomini rimangono indietro con Glass, tra cui John Fitzgerald, interpretato da Tom Hardy.

Fitzgerald vuole liberarsi al più presto di quello che considera ormai soltanto un peso. La situazione precipita quando uccide Hawk, il figlio di Glass, mentre quest’ultimo, immobilizzato dalle ferite, assiste impotente alla scena.

Fitzgerald convince poi Jim Bridger che Glass è ormai destinato a morire e i due lo abbandonano.

È proprio da questo momento che Revenant – Redivivo si trasforma in un’impressionante storia di sopravvivenza.

Glass riesce lentamente a muoversi, nonostante le ferite. Attraversa neve, fiumi e foreste, combatte contro la fame e il gelo e incontra numerosi pericoli. A tenerlo in vita non è soltanto l’istinto di sopravvivenza: c’è soprattutto il desiderio di raggiungere Fitzgerald e ottenere giustizia per la morte del figlio.

Il viaggio diventa quindi tanto fisico quanto interiore. Glass è continuamente accompagnato dai ricordi della moglie e di Hawk, mentre la sua ossessione per la vendetta diventa sempre più forte.

La stessa presentazione ufficiale del film descrive infatti The Revenant come la storia della lotta di Hugh Glass per la sopravvivenza e la giustizia dopo essere stato lasciato a morire in seguito all’attacco dell’orso.

Come finisce Revenant – Redivivo: il finale spiegato

Come finisce Revenant – Redivivo? Dopo un’estenuante ricerca, Hugh Glass riesce finalmente a raggiungere John Fitzgerald.

Quando Glass ritorna al forte, scopre infatti che Fitzgerald è fuggito dopo aver sottratto del denaro. Il capitano Henry decide di accompagnarlo nella caccia all’uomo, ma Fitzgerald riesce a sorprendere Henry e lo uccide.

A quel punto Glass continua da solo.

Arriva così lo scontro che tutto il film ha preparato. Glass e Fitzgerald combattono violentemente sulla neve, utilizzando armi, coltelli e tutto ciò che riescono a trovare. È un combattimento brutale nel quale entrambi rimangono gravemente feriti.

Glass riesce infine ad avere la meglio. Potrebbe uccidere Fitzgerald con le proprie mani, realizzando quella vendetta che lo ha sostenuto durante l’intero viaggio.

Ma non lo fa.

Glass vede nelle vicinanze un gruppo di Arikara guidato da Elk Dog e comprende che Fitzgerald è responsabile anche della morte di alcuni dei loro uomini. Decide quindi di affidare il destino del nemico a loro.

Spinge Fitzgerald nel fiume. L’uomo viene trascinato dalla corrente verso gli Arikara ed Elk Dog lo uccide.

Glass ha così ottenuto ciò che desiderava, ma senza compiere personalmente l’atto finale.

È uno dei passaggi fondamentali per comprendere il finale di Revenant – Redivivo. La vendetta non restituisce a Glass né suo figlio né la vita precedente. Il protagonista arriva alla conclusione del viaggio profondamente trasformato.

Gli Arikara, inoltre, risparmiano Glass e proseguono il loro cammino.

Rimasto nuovamente solo nella neve, Glass vede ancora una volta l’immagine della moglie defunta, che si allontana lentamente. Poco dopo guarda direttamente verso la macchina da presa, respirando affannosamente.

Il film termina senza mostrarci esplicitamente cosa accadrà dopo.

Quell’ultimo sguardo può essere interpretato come il momento in cui Glass rimane finalmente solo con ciò che ha vissuto. Fitzgerald è morto e la missione che gli aveva permesso di continuare a combattere è terminata. Non c’è però una vera celebrazione della vittoria.

Il cuore del finale sta proprio qui: Revenant – Redivivo non presenta la vendetta come una soluzione capace di cancellare il dolore. Glass sopravvive a un viaggio apparentemente impossibile, ma deve ora convivere con le perdite che lo hanno accompagnato.

Il film è diventato anche uno dei titoli più importanti della carriera di Leonardo DiCaprio: agli Academy Awards del 2016 l’attore vinse finalmente l’Oscar come miglior protagonista proprio grazie all’interpretazione di Hugh Glass.

Il cast di Revenant – Redivivo

Leonardo DiCaprio interpreta Hugh Glass, mentre Tom Hardy veste i panni dell’antagonista John Fitzgerald. Nel cast figurano inoltre Domhnall Gleeson, Will Poulter, Forrest Goodluck, Duane Howard, Arthur Redcloud, Lukas Haas e Paul Anderson.

La regia è di Alejandro G. Iñárritu, mentre la sceneggiatura è firmata dallo stesso Iñárritu insieme a Mark L. Smith. Il film dura circa 156 minuti ed è un dramma d’avventura e sopravvivenza.

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