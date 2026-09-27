Buongiorno e buona Domenica 27 settembre 2026: frasi e immagini da inviare su WhatsApp





Le più belle frasi di buongiorno e buona domenica 27 settembre 2026 da condividere con amici, parenti e persone care su WhatsApp, Facebook e social.





Buongiorno e buona domenica 27 settembre 2026: messaggi dolci, divertenti e affettuosi per augurare una giornata serena alle persone che amiamo.

È arrivata un’altra domenica e, come ogni settimana, sono tantissime le persone che fin dalle prime ore del mattino cercano una frase di buongiorno e buona domenica da inviare a chi vogliono bene. Oggi è domenica 27 settembre 2026, l’ultima domenica del mese e una delle prime dell’autunno.

Un messaggio su WhatsApp, una fotografia accompagnata da poche parole o una frase pubblicata su Facebook possono essere un piccolo gesto per far sapere a qualcuno che lo stiamo pensando.

Non servono necessariamente messaggi lunghi. A volte bastano poche parole: un “buongiorno”, l’augurio di trascorrere una giornata tranquilla o semplicemente un pensiero dedicato a una persona speciale.

Ecco quindi una raccolta di frasi per augurare buongiorno e buona domenica 27 settembre 2026, pronte da copiare e condividere.

Buongiorno e buona domenica 27 settembre 2026: le frasi più belle

Per chi vuole iniziare la giornata con un messaggio semplice e positivo:

Buongiorno! Che questa domenica 27 settembre possa regalarti serenità, sorrisi e tutto il tempo che durante la settimana ti è mancato. Buona domenica!

Felice domenica! Oggi lascia fuori dalla porta i pensieri e porta con te soltanto ciò che ti fa stare bene.

Buongiorno e buona domenica. Che sia una giornata leggera, piena di piccoli momenti capaci di diventare bellissimi ricordi.

È domenica! Spegni per qualche ora la fretta, accendi il sorriso e goditi ogni momento. Buongiorno!

Buona domenica 27 settembre! Ti auguro una giornata piena di pace nel cuore e persone sincere accanto.

Un caffè, un sorriso e un pensiero per te. È così che voglio cominciare questa domenica. Buongiorno!

Che il sole sia fuori dalla finestra oppure soltanto dentro di te, l’importante è non smettere mai di cercare la luce. Buona domenica!

Buongiorno a chi oggi può riposarsi, a chi deve lavorare e a chi ha semplicemente bisogno di un sorriso. Felice domenica!

La domenica è fatta per rallentare, respirare e ricordarsi delle cose davvero importanti. Buona giornata!

Buongiorno! Ti mando un abbraccio grande abbastanza da accompagnarti per tutta questa domenica.

Per una persona speciale si può scegliere invece qualcosa di più affettuoso:

Buona domenica a te che riesci a rendere più belle anche le giornate normali.

Il mio primo pensiero di questa domenica è per te. Spero che oggi la vita riesca a regalarti almeno uno dei sorrisi che tu regali a me.

Non importa quanto siamo lontani: basta un pensiero per sentirsi vicini. Buongiorno e buona domenica!

Ti auguro una domenica piena di quelle piccole cose che non costano nulla ma valgono tantissimo: un abbraccio, una risata e un po’ di serenità.

Se questa mattina hai ricevuto il mio messaggio significa che qualcuno, appena sveglio, ha pensato a te. Buona domenica!

Ci sono poi i messaggi dedicati alla famiglia:

Buongiorno famiglia! Che questa domenica ci ricordi quanto siamo fortunati ad averci gli uni con gli altri.

Buona domenica alla mia famiglia, il posto dove posso sempre tornare anche quando tutto il resto sembra complicato.

Un abbraccio a chi è vicino e un pensiero ancora più grande a chi oggi è lontano. Buona domenica a tutta la famiglia!

La domenica più bella è quella trascorsa con le persone che chiamiamo casa. Buongiorno!

Frasi divertenti e immagini da mandare su WhatsApp

Non tutti amano i messaggi romantici. Per gli amici, soprattutto nelle chat di gruppo, può funzionare meglio un augurio ironico.

Buongiorno! È domenica: oggi l’unica corsa consentita è quella dal letto alla macchina del caffè.

Finalmente domenica! Il mio programma di oggi è molto impegnativo: mangiare, riposare e lamentarmi perché domani è lunedì.

La domenica dovrebbe avere almeno 48 ore. Buongiorno a tutti!

Buona domenica! Oggi niente sveglia, niente fretta e soprattutto niente sensi di colpa per il secondo cornetto.

Se la domenica avesse un pulsante “pausa”, lo premerei subito. Buongiorno!

Oggi dieta ferrea: caffè a colazione, pranzo della domenica e sensi di colpa da domani.

Buongiorno! Ricordate: la domenica le calorie non contano. Almeno fino a prova contraria.

La brutta notizia? Domani è lunedì. Quella bella? Mancano ancora parecchie ore. Buona domenica!

Per accompagnare le immagini di buona domenica funzionano particolarmente bene frasi molto corte, perché rimangono leggibili anche sullo schermo dello smartphone:

“Buongiorno, felice domenica!”, “Una domenica piena di sorrisi”, “Buona domenica di cuore”, “Un abbraccio per te”, “Serena domenica a tutti”, “Buongiorno a chi mi vuole bene” oppure “27 settembre: buona domenica!”.

Il periodo è inoltre perfetto per immagini dal sapore autunnale. Una tazza di caffè accanto a foglie colorate, una finestra illuminata dalla luce del mattino, fiori, un paesaggio di fine settembre oppure una colazione possono diventare lo sfondo ideale.

E per chi vuole mandare un pensiero più profondo:

“Non aspettare un giorno perfetto per essere felice. Prova a rendere speciale il giorno che hai davanti. Buona domenica.”

La domenica 27 settembre 2026 può così cominciare con un gesto semplicissimo: scegliere una frase, abbinarla a una bella immagine e inviarla a quella persona alla quale vogliamo ricordare che, anche oggi, abbiamo pensato a lei.

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