Buongiorno e buona Domenica 27 settembre 2026: frasi e immagini da inviare su WhatsApp

Le più belle frasi di buongiorno e buona domenica 27 settembre 2026 da condividere con amici, parenti e persone care su WhatsApp, Facebook e social.
Buongiorno e buona domenica 27 settembre 2026: messaggi dolci, divertenti e affettuosi per augurare una giornata serena alle persone che amiamo.
È arrivata un’altra domenica e, come ogni settimana, sono tantissime le persone che fin dalle prime ore del mattino cercano una frase di buongiorno e buona domenica da inviare a chi vogliono bene. Oggi è domenica 27 settembre 2026, l’ultima domenica del mese e una delle prime dell’autunno.
Un messaggio su WhatsApp, una fotografia accompagnata da poche parole o una frase pubblicata su Facebook possono essere un piccolo gesto per far sapere a qualcuno che lo stiamo pensando.
Non servono necessariamente messaggi lunghi. A volte bastano poche parole: un “buongiorno”, l’augurio di trascorrere una giornata tranquilla o semplicemente un pensiero dedicato a una persona speciale.
Ecco quindi una raccolta di frasi per augurare buongiorno e buona domenica 27 settembre 2026, pronte da copiare e condividere.
Buongiorno e buona domenica 27 settembre 2026: le frasi più belle
Per chi vuole iniziare la giornata con un messaggio semplice e positivo:
- Buongiorno! Che questa domenica 27 settembre possa regalarti serenità, sorrisi e tutto il tempo che durante la settimana ti è mancato. Buona domenica!
- Felice domenica! Oggi lascia fuori dalla porta i pensieri e porta con te soltanto ciò che ti fa stare bene.
- Buongiorno e buona domenica. Che sia una giornata leggera, piena di piccoli momenti capaci di diventare bellissimi ricordi.
- È domenica! Spegni per qualche ora la fretta, accendi il sorriso e goditi ogni momento. Buongiorno!
- Buona domenica 27 settembre! Ti auguro una giornata piena di pace nel cuore e persone sincere accanto.
- Un caffè, un sorriso e un pensiero per te. È così che voglio cominciare questa domenica. Buongiorno!
- Che il sole sia fuori dalla finestra oppure soltanto dentro di te, l’importante è non smettere mai di cercare la luce. Buona domenica!
- Buongiorno a chi oggi può riposarsi, a chi deve lavorare e a chi ha semplicemente bisogno di un sorriso. Felice domenica!
- La domenica è fatta per rallentare, respirare e ricordarsi delle cose davvero importanti. Buona giornata!
- Buongiorno! Ti mando un abbraccio grande abbastanza da accompagnarti per tutta questa domenica.
Per una persona speciale si può scegliere invece qualcosa di più affettuoso:
- Buona domenica a te che riesci a rendere più belle anche le giornate normali.
- Il mio primo pensiero di questa domenica è per te. Spero che oggi la vita riesca a regalarti almeno uno dei sorrisi che tu regali a me.
- Non importa quanto siamo lontani: basta un pensiero per sentirsi vicini. Buongiorno e buona domenica!
- Ti auguro una domenica piena di quelle piccole cose che non costano nulla ma valgono tantissimo: un abbraccio, una risata e un po’ di serenità.
- Se questa mattina hai ricevuto il mio messaggio significa che qualcuno, appena sveglio, ha pensato a te. Buona domenica!
Ci sono poi i messaggi dedicati alla famiglia:
- Buongiorno famiglia! Che questa domenica ci ricordi quanto siamo fortunati ad averci gli uni con gli altri.
- Buona domenica alla mia famiglia, il posto dove posso sempre tornare anche quando tutto il resto sembra complicato.
- Un abbraccio a chi è vicino e un pensiero ancora più grande a chi oggi è lontano. Buona domenica a tutta la famiglia!
- La domenica più bella è quella trascorsa con le persone che chiamiamo casa. Buongiorno!
Frasi divertenti e immagini da mandare su WhatsApp
Non tutti amano i messaggi romantici. Per gli amici, soprattutto nelle chat di gruppo, può funzionare meglio un augurio ironico.
- Buongiorno! È domenica: oggi l’unica corsa consentita è quella dal letto alla macchina del caffè.
- Finalmente domenica! Il mio programma di oggi è molto impegnativo: mangiare, riposare e lamentarmi perché domani è lunedì.
- La domenica dovrebbe avere almeno 48 ore. Buongiorno a tutti!
- Buona domenica! Oggi niente sveglia, niente fretta e soprattutto niente sensi di colpa per il secondo cornetto.
- Se la domenica avesse un pulsante “pausa”, lo premerei subito. Buongiorno!
- Oggi dieta ferrea: caffè a colazione, pranzo della domenica e sensi di colpa da domani.
- Buongiorno! Ricordate: la domenica le calorie non contano. Almeno fino a prova contraria.
- La brutta notizia? Domani è lunedì. Quella bella? Mancano ancora parecchie ore. Buona domenica!
Per accompagnare le immagini di buona domenica funzionano particolarmente bene frasi molto corte, perché rimangono leggibili anche sullo schermo dello smartphone:
“Buongiorno, felice domenica!”, “Una domenica piena di sorrisi”, “Buona domenica di cuore”, “Un abbraccio per te”, “Serena domenica a tutti”, “Buongiorno a chi mi vuole bene” oppure “27 settembre: buona domenica!”.
Il periodo è inoltre perfetto per immagini dal sapore autunnale. Una tazza di caffè accanto a foglie colorate, una finestra illuminata dalla luce del mattino, fiori, un paesaggio di fine settembre oppure una colazione possono diventare lo sfondo ideale.
E per chi vuole mandare un pensiero più profondo:
“Non aspettare un giorno perfetto per essere felice. Prova a rendere speciale il giorno che hai davanti. Buona domenica.”
La domenica 27 settembre 2026 può così cominciare con un gesto semplicissimo: scegliere una frase, abbinarla a una bella immagine e inviarla a quella persona alla quale vogliamo ricordare che, anche oggi, abbiamo pensato a lei.
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