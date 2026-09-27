Programmi TV stasera 27 settembre 2026: Alberto Angela, Carlo Acutis, Le Iene e Ornella Vanoni





Cosa vedere stasera in TV domenica 27 settembre 2026? Da Alberto Angela su Rai 1 al film su Carlo Acutis su Canale 5, fino a PresaDiretta, Fuori dal coro, Le Iene e lo speciale dedicato a Ornella Vanoni.





La prima serata di domenica 27 settembre offre divulgazione, cinema, inchieste, sport e show: Alberto Angela su Rai 1 sfida Il mio nome è Carlo su Canale 5.

Una domenica sera particolarmente ricca quella del 27 settembre 2026, con le principali reti generaliste che schierano alcune delle novità della nuova stagione televisiva.

Su Rai 1 l’appuntamento è con Alberto Angela, protagonista di una serata-evento dedicata a Giulio Cesare. Canale 5 risponde invece con Il mio nome è Carlo, il film televisivo dedicato alla vita di Carlo Acutis, interpretato da Samuele Carrino.

Ma le alternative non mancano. Rai 3 punta sull’inchiesta con PresaDiretta, Rete 4 inaugura la nuova stagione di Fuori dal coro, mentre Italia 1 propone Le Iene presentano: Inside. Sul Nove c’è invece una serata particolarmente emozionante dedicata a Ornella Vanoni.

Vediamo allora nel dettaglio cosa c’è stasera in TV domenica 27 settembre 2026, con gli orari della prima serata.

Stasera in TV 27 settembre 2026: Rai, Mediaset, La7, TV8 e Nove

Rai 1 – ore 21.30 – Alberto Angela racconta Giulio Cesare

La rete ammiraglia Rai dedica la prima serata a una delle personalità più importanti dell’antica Roma. Alberto Angela racconta Giulio Cesare direttamente dalla cornice del Colosseo, ripercorrendo la vita, le imprese militari, gli amori e l’eredità politica e culturale di Cesare.

Prima dell’appuntamento con Angela, alle 20.35, torna naturalmente Affari Tuoi.

Rai 2 – ore 21.00 – Mondiali di ciclismo 2026

Su Rai 2 spazio allo sport con i Mondiali di ciclismo su strada 2026 e la gara in linea maschile élite da Montréal, in Canada. Alle 22.10 è invece prevista La Domenica Sportiva.

Rai 3 – ore 21.20 – PresaDiretta: Il Codice Epstein

Riccardo Iacona torna con PresaDiretta. La puntata principale è intitolata Il Codice Epstein e ricostruisce la vicenda di Jeffrey Epstein e la rete di rapporti costruita negli anni attorno al finanziere americano. Prima della puntata, dalle 20.30, PresaDiretta Open affronta invece il tema dei farmaci anti-obesità.

Rete 4 – ore 21.30 circa – Fuori dal coro

Riparte anche Mario Giordano. Domenica 27 settembre segna infatti l’inizio della nuova stagione di Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta di Rete 4.

La serata della rete comincia alle 20.30 con Realpolitik, seguito intorno alle 21.30 dal programma di Giordano.

Canale 5 – ore 21.20 – Il mio nome è Carlo

È uno degli appuntamenti più attesi della serata. Canale 5 propone Il mio nome è Carlo, film TV diretto da Giacomo Campiotti e dedicato alla storia di Carlo Acutis.

A interpretare Carlo adolescente è Samuele Carrino, mentre nel cast figurano anche Lucia Mascino e Flavio Parenti. Il racconto attraversa la vita del giovane milanese, il rapporto con la famiglia e gli amici e la sua profonda esperienza religiosa.

Il film comincia alle 21.20, subito dopo La Ruota della Fortuna.

Italia 1 – ore 21.13 circa – Le Iene presentano: Inside

Italia 1 punta invece su Le Iene presentano: Inside, lo spin-off del programma di Davide Parenti che dedica ogni appuntamento a un’inchiesta o a un tema specifico approfondito attraverso testimonianze e servizi. Le guide aggiornate indicano l’inizio intorno alle 21.13.

La7 – dalle 20.35 – In Onda

Su La7 la serata parte con In Onda. Le guide televisive consultate non sono però perfettamente concordi sulla programmazione successiva: alcune riportano per la fascia più tarda il film Il collezionista di ossa. Per questo, soprattutto per l’orario del film, è consigliabile verificare il palinsesto della rete a ridosso della messa in onda.

TV8 – ore 20.35 – Norvegia-Portogallo

Su TV8 domina il calcio internazionale. Dalle 20.35 è prevista Norvegia-Portogallo, incontro UEFA trasmesso in diretta. La partita occupa quindi sostanzialmente tutta la prima serata.

Alle 22.45 è previsto Totti 90/10, seguito alle 23.10 dalla commedia Mia moglie per finta.

Nove – ore 21.30 – Che tempo che fa Speciale: Ornella Senza Fine

Sul Nove arriva una serata speciale di Che tempo che fa. Fabio Fazio dedica l’appuntamento a Ornella Vanoni con Ornella Senza Fine, uno speciale costruito attraverso musica, ricordi, aneddoti e testimonianze.

Si tratta quindi di uno degli appuntamenti più particolari della serata, soprattutto per gli spettatori che hanno seguito negli anni le numerose partecipazioni di Vanoni al programma di Fazio.

I film stasera in TV domenica 27 settembre 2026

Oltre ai programmi delle reti principali, il digitale terrestre offre numerose alternative per chi preferisce trascorrere la serata davanti a un film.

Su Canale 5, come detto, alle 21.20 c’è Il mio nome è Carlo. Su Rai Movie, alle 21.10, è invece previsto Chef, commedia scritta, diretta e interpretata da Jon Favreau.

Su Iris, intorno alle 21.14, va in onda uno dei grandi classici del cinema gangster: Quei bravi ragazzi, il film diretto da Martin Scorsese con Robert De Niro, Ray Liotta e Joe Pesci.

TwentySeven propone alle 21.07 Ocean’s 8, con Sandra Bullock, Cate Blanchett e Anne Hathaway, mentre su Cine34 alle 21.00 c’è Da grandi.

Su La5, alle 21.09, è programmato Belle e Sebastien – Next Generation, mentre Rai 5 alle 21.23 propone Il sogno di Francesco.

Su Rai 4, infine, alle 21.22 è previsto The Bayou, seguito in seconda serata da 12 Soldiers.

Per chi cerca quindi cosa vedere stasera in TV, la domenica del 27 settembre mette sul tavolo generi molto differenti: la grande divulgazione di Alberto Angela, la storia di Carlo Acutis, l’inchiesta di PresaDiretta, il ritorno di Mario Giordano, Le Iene, il calcio e una serata interamente dedicata a Ornella Vanoni.

Gli orari possono comunque subire variazioni dell’ultimo minuto, soprattutto in presenza di eventi sportivi o modifiche di palinsesto.

Stasera in TV: i principali programmi in un colpo d’occhio

Canale Orario Programma Rai 1 21.30 Alberto Angela racconta Giulio Cesare Rai 2 21.00 Mondiali di ciclismo 2026 Rai 3 21.20 PresaDiretta – Il Codice Epstein Rete 4 21.30 Fuori dal coro Canale 5 21.20 Il mio nome è Carlo Italia 1 21.13 Le Iene presentano: Inside La7 20.35 In Onda TV8 20.35 Norvegia-Portogallo Nove 21.30 Che tempo che fa Speciale – Ornella Senza Fine

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