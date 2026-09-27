Domenica In, Laura Pausini e Raoul Bova da Mara Venier: poi Milly Carlucci dalla Fialdini





Domenica 27 settembre 2026 riparte il pomeriggio di Rai 1: Mara Venier torna con Domenica In, seguita da Francesca Fialdini con Da noi a ruota libera.





Laura Pausini, Raoul Bova e Luca Argentero aprono la nuova stagione di Domenica In. Dalle 17.20 Francesca Fialdini riparte con Milly Carlucci e Rita Pavone.

Il pomeriggio della domenica di Rai 1 ritrova due dei suoi appuntamenti più riconoscibili. Domenica 27 settembre 2026 partono le nuove edizioni di Domenica In e Da noi… a ruota libera, rispettivamente con Mara Venier e Francesca Fialdini.

Si comincia alle 14.00 con Domenica In, mentre alle 17.20, dopo il TG1 e Che tempo fa, la linea passa a Francesca Fialdini. La programmazione è confermata anche dal palinsesto Rai della giornata.

Per entrambi i programmi la prima puntata è stata costruita con un parterre di ospiti molto ricco. Mara Venier accoglie, tra gli altri, Laura Pausini, Raoul Bova e Luca Argentero; Fialdini risponde con Milly Carlucci, Rita Pavone e Leonardo Bove.

Domenica In, Laura Pausini protagonista della prima puntata

L’appuntamento con Domenica In è fissato alle 14.00 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Al centro del programma rimane naturalmente Mara Venier, affiancata in questa nuova stagione da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

Il nome di maggior richiamo della prima puntata è quello di Laura Pausini.

La cantante arriva nel salotto di Mara Venier alla vigilia della partenza italiana del suo nuovo tour mondiale. L’intervista sarà quindi l’occasione per parlare non soltanto della sua carriera, ma anche dei nuovi impegni professionali e del ritorno sul palco.

Spazio poi a due attori particolarmente legati alle fiction Rai: Raoul Bova e Luca Argentero.

Bova torna davanti alle telecamere dopo mesi nei quali la sua vita privata è stata molto presente sulle pagine dedicate alla cronaca rosa, ma l’ospitata a Domenica In sarà anche legata ai suoi nuovi impegni professionali. Argentero, invece, è uno dei volti più riconoscibili della serialità di Rai 1 grazie soprattutto al successo di DOC – Nelle tue mani.

Tra gli altri ospiti annunciati c’è Myrta Merlino, che sarà in studio insieme al compagno Marco Tardelli. Una presenza interessante anche perché permette alla conduttrice di raccontarsi in una veste differente rispetto a quella alla quale il pubblico dell’informazione televisiva è abituato.

Completa il quadro Aldo Cazzullo, chiamato a intervenire nel corso della prima puntata.

La nuova stagione porta anche una novità musicale.

La sigla di Domenica In è interpretata ancora da Franco Ricciardi e Andrea Sannino. Il brano si intitola proprio Domenica In ed è stato scritto da Ricciardi, Sannino, Mauro e Antonio Spenillo. Sarà presentato per la prima volta al pubblico televisivo nell’apertura del 27 settembre.

La canzone punta sull’atmosfera della domenica italiana, sul pranzo in famiglia e sulla convivialità, mantenendo quindi un legame diretto con l’identità storica della trasmissione.

Da noi a ruota libera, Milly Carlucci ospite di Francesca Fialdini

Alle 17.20 sarà invece il momento di Francesca Fialdini, che torna alla guida di Da noi… a ruota libera. La trasmissione viene realizzata dalla Direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy.

La formula resta quella ormai conosciuta dal pubblico.

Personaggi famosi si alternano a persone comuni che raccontano momenti decisivi della propria esistenza, cambiamenti, difficoltà superate e occasioni nelle quali sono riuscite, come suggerisce il titolo del programma, a far nuovamente “girare la ruota” della propria vita.

Tra gli ospiti della prima puntata spicca Milly Carlucci.

La sua presenza permette inevitabilmente di accendere i riflettori sulla nuova stagione televisiva e sui suoi progetti. L’incontro con Fialdini assume inoltre un significato particolare per il pubblico Rai, considerando il legame professionale che negli ultimi anni ha unito la stessa Fialdini al mondo di Ballando con le Stelle.

Altro nome importante è quello di Rita Pavone. La cantante torna nel salotto domenicale per ripercorrere una carriera lunghissima, iniziata quando era giovanissima e proseguita attraverso musica, televisione e spettacolo.

Il terzo ospite annunciato è Leonardo Bove, protagonista di una storia profondamente diversa da quelle del mondo dello spettacolo.

La presenza di storie di persone comuni accanto alle celebrità continua infatti a rappresentare uno degli elementi distintivi di Da noi… a ruota libera.

La nuova edizione mantiene Francesca Fialdini saldamente al centro del progetto. La regia è di Elisabetta Pierelli, mentre il programma continuerà a essere trasmesso in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi.

Il 27 settembre segna quindi il ritorno completo del tradizionale pomeriggio domenicale di Rai 1: Mara Venier dalle 14.00 con Domenica In e Francesca Fialdini dalle 17.20 con Da noi… a ruota libera. Due programmi differenti per struttura e linguaggio, ma costruiti entrambi attorno alle interviste e alle storie dei protagonisti.

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