Come ho trascinato mia sorella sul pavimento da ballo per le sue calze strappate al matrimonio di Sara

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Rientrare nel salone sembrava un atto di guerra, ma anche un passo inevitabile. Le luci ora vibravano in tonalità di blu e viola, lo stereo era passato dalla classica dance anni Ottanta a un mix più moderno, e la gente si muoveva con meno rigore, più libertà. Io e Giulia camminavamo a rimorchio, ancora strette dalla tensione che Claire aveva svelato. Mi infilavo le mani nelle tasche del vestito, stringendomi i lembi come a cercare un’appiglio dentro quel caos di emozioni.





“Dobbiamo capire cosa fare,” sussurrò Giulia mentre evitava uno dei camerieri con un vassoio troppo pieno di bicchieri. “Non possiamo lasciare che Claire si faccia soffocare così.” Odiavo la sua energia, perché era proprio quella che turbava la mia versione precisa di controllo. Ma adesso capivo che senza quel salto nel vuoto non saremmo mai uscite da questa situazione.

Durante una pausa, scorsi Nathan appoggiato al bancone del bar, lo sguardo perso dietro il vetro di un bicchiere mezzo vuoto. Le spalle non più così dritte, come se il peso sopra fosse diventato insopportabile. In quel momento, la distanza che avevo sempre visto fra lui e Claire sembrava un abisso vero. Avevo voglia di scappare, di non vedere il freddo inverno di quell’uomo che nascondeva tanto sotto la superficie liscia.

“Lo vedi?” mormorò Giulia al mio fianco. “Sta già sgretolando tutto.” Cercai di non voltarmi, ma i suoi occhi erano fissi sui miei, pieni di una sfida che andava oltre una semplice serata di matrimonio. “Che fai? Parli con lui o lo lasci marcire?” Afferrai con decisione il suo avambraccio e scuoti la testa. “Non finché non abbiamo un piano.” Un piano che però non c’era. Per niente.

Ci sistemammo in un angolo lontano, sul divano di velluto verde che sembrava assorbire i rumori della festa. Il calore umano si mescolava a quel senso di amaro che cresceva in gola. Giulia prese il telefono, scorrendo di nuovo quei messaggi rubati, più volte, come per assicurarsi che tutto fosse reale, non un’allucinazione. La luce dal basso del monitor illuminava i suoi lineamenti, accentuando quel fare ribelle che combatté con dolcezza.

“Guarda questa.” Mi passò lo schermo, dove compariva una conversazione che parlava di appuntamenti nascosti, sguardi rubati, promesse mai mantenute. Il nome di Claire non veniva mai usato direttamente, ma era ovvio chi fosse. Mi sentii un pugno allo stomaco, che mi riportò a quell’incidente che avevo nascosto a tutti. Probabilmente quella notte avrei dovuto dire tutto, ma ancora non ero pronta.

“Non so come dirglielo senza distruggerla,” sussurrai. Il mio respiro si fece più corto e i ricordi di quel giorno lontano riaffiorarono come un film spezzato: il vetro rotto, il clangore delle sirene, la paura stampata negli occhi di Giulia che cercava di tenere tutto insieme. L’incidente, l’ospedale, e la promessa tacita di non lasciarmi andare mai più, di tenere tutto sotto controllo per evitare il caos.

“…Forse Claire deve decidere da sola,” riprese Giulia, gli occhi pieni di lacrime che però non scendevano. “Ma tu devi aiutarla. E io… devo smettere di farmi domande sulla nostra vita.” Le parole caddero leggere, ma pesavano tonnellate tra noi. Non era solo il tradimento, o la festa, o il matrimonio a rischio: era tutto quel legame fragile che finalmente sembrava poter respirare.

A quel punto, mentre cercavamo di capire i prossimi passi, Maggie si avvicinò come un uragano inaspettato. “Ragazze, tutto a posto? Il matrimonio sta per entrare nella sua parte clou!” disse con una voce tagliente, ma con un sorriso stretto, quasi rigido. “Claire vuole ancora un momento di pausa, ma dobbiamo far sì che la festa non si spenga.” Non c’era spazio per debolezze nel suo tono, eppure quella determinazione sembrava svuotarsi mano a mano che le osservavo le mani tremare appena.

Giulia le rispose con un mezzo sorriso. “Sto cercando di convincere Sofia a lasciarsi andare un po’.” Il commento fu accompagnato da uno sguardo d’intesa tra noi, quasi una sfida silenziosa. Maggie scrollò la testa, ma se ne andò, lasciando una scia di frenesia nell’aria.

Passò poco prima che Claire ci chiamasse di nuovo a sé. “Devo essere onesta con voi. Credo di dover fermare tutto, almeno per oggi,” disse, con la voce che tradiva la stanchezza. Il suo viso tremolava appena e guardò Nathan soltanto di sfuggita, mentre intorno le persone continuavano a ridere, a brindare, ignare.

“Sofia, Giulia, siete le uniche due persone a cui posso dire la verità,” continuò. “Nathan non è quello che pensavo. E io… non so più nemmeno se amo lui o l’idea che avevo di lui.” Chiusi gli occhi per un attimo, mentre la pelle si fece gelida sulla schiena. Ricordai tutte le nostre chiacchierate al liceo, le promesse fatte, e un senso di colpa muto che pesava come un macigno.

Nathan si avvicinò, forse sentendo che qualcosa cambiava. “Claire, tutto andrà bene,” mormorò con una freddezza che mise a disagio anche me. Lei lo guardò, con il volto un mix di dolore e resa, ma non rispose. E io capii che quella sera più niente sarebbe stato come immaginavamo.

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