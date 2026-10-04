Serata TV domenica 4 ottobre con eventi dedicati a San Francesco e nuove storie in prima visione





Domenica 4 ottobre 2026 la prima serata televisiva offre una programmazione ricca e variegata. Rai 1 dedica la serata a San Francesco, con un doppio appuntamento: alle 20:35 va in onda “San Francesco il Cantico”, con Roberto Benigni protagonista di uno spettacolo celebrativo, seguito alle 21:55 dall’evento “Francesco, il Santo di tutti” trasmesso in diretta dall’Auditorium di San Francesco al Prato a Perugia, con collegamenti dalla Basilica Superiore di Assisi. La serata punta a unire spiritualità e cultura, celebrando il Santo Patrono d’Italia con interventi e momenti di racconto.





Canale 5 mantiene invece il passo con la sua tradizione seriale e propone alle 21:21 “Racconto di una notte”, la soap turca che continua a raccontare le tensioni e i rapporti complicati tra Mahir e Canfeza. La prima serata è preceduta da “La Ruota della Fortuna” e proseguirà con ulteriori episodi della stessa serie.

Rai 2 offre agli appassionati di poliziesco la serie “The Rookie”, con l’episodio “Spionaggio a Praga” che apre la serata alle 21:00, seguito a ruota da “Cambiamenti” e un nuovo episodio in seconda serata. Le vicende si concentrano sulle nuove indagini e sugli sviluppi della squadra del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, tra azione e dinamiche di gruppo.

In casa Rai 3, alle 21:20 prende il via “PresaDiretta”, il programma di Riccardo Iacona che si dedica a questioni sociali, economiche e politiche con approfondimenti e inchieste. Su Rete 4 alle 21:30 torna “Fuori dal coro” con Mario Giordano, un talk che affronta attualità, politica, economia e cronaca.

Italia 1 si affida invece a “Le Iene presentano: Inside”, con inchieste e reportage realizzati dagli inviati del programma, a partire dalle 21:13.

Su La7, dalle 20:35, spazio al talk “In onda”, con ospiti e collegamenti per analizzare i temi caldi della settimana. TV8 trasmette in diretta la partita di UEFA Nations League tra Portogallo e Norvegia, mentre in seconda serata propone il film “The Equalizer – Il vendicatore”. Sul Nove, alle 21:30, serata dedicata alla comicità con “Comedy Match”, spettacolo di intrattenimento e sfide con ospiti.

Per chi preferisce il cinema, sulla Rai Movie alle 21:10 è in programma il crime sentimentale “Out of Sight” con George Clooney e Jennifer Lopez. Rai Premium ripropone la fiction “Doc – Nelle tue mani” con la quarta stagione degli episodi con Luca Argentero, mentre Cielo manda in onda “The Amazing Mr. Blunden”, un film fantastico con atmosfere misteriose. La7, a partire dalle 22:00, trasmette il film storico “Il processo di Norimberga”, uno dei momenti più significativi della storia giudiziaria del XX secolo.

Sul fronte dei canali Sky, la serata propone opzioni diverse: su Sky Cinema Uno, alle 21:15, c’è la commedia italiana “Fatti vedere”; Sky Cinema Family trasmette alle 21:00 il classico “Ghostbusters”; Sky Cinema Action propone alle 21:00 il thriller “The Rush – Corsa contro il tempo”; su Sky Cinema Drama è programmato “What They Had”, dramma familiare; infine, su Sky Cinema Suspense si può vedere “Hangman – Il gioco dell’impiccato”, un thriller con Al Pacino.

La domenica sera del 4 ottobre si conferma quindi uno spaccato variegato di offerte televisive, tra appuntamenti religiosi, serialità, approfondimenti giornalistici, sport e cinema.

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