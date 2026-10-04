Melaverde oggi 4 ottobre: tutte le tappe e i luoghi protagonisti della puntata





La domenica mattina di Canale 5 è tornata a raccontare i racconti autentici delle regioni italiane con la nuova puntata di Melaverde, andata in onda il 4 ottobre alle 11:50 circa. A condurre sono rintracciati Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding, una coppia ormai consolidata, che anche questa volta si è divisa per esplorare due parti distinte del nostro paese, alla scoperta di paesaggi, tradizioni e specialità tipiche.





Ellen Hidding si immerge nella Calabria, precisamente nella suggestiva Riviera dei Cedri, un tratto di costa particolarmente noto e celebrato. Il percorso si concentra nella fascia compresa tra Santa Maria del Cedro e Scalea, luoghi dove i cedri non sono solo frutti, ma un vero simbolo territoriale. E proprio il cedro è il fulcro di questo viaggio: un frutto antico che racconta intrecci di cultura mediterranea, tradizioni agricole secolari e un futuro legato all’innovazione tecnologica.

Le telecamere accompagnano Hidding in mezzo ai cedreti, mostrando come si coltivano queste piante sensibili, un lavoro delicato ma fondamentale per ottenere un prodotto dai gusti e dalle proprietà uniche. Non manca un approfondimento sulle tecnologie moderne che aiutano a proteggere il raccolto da malattie e intemperie, e che allo stesso tempo favoriscono la produzione di energia pulita, rispettosa dell’ambiente. L’attenzione si sposta anche sul legame storico e culturale che il cedro ha con la comunità ebraica della zona, un elemento che arricchisce ulteriormente il valore di questo frutto.

In conclusione del suo viaggio, Hidding assaggia alcune specialità prodotte con il cedro: le glassature preziose, i canditi raffinati, fino alle bevande, ciascuna testimonianza di un’arte antica ormai consolidata, capace di conquistare non solo il palato ma anche la memoria collettiva.

Nel frattempo, dall’altra parte dell’Italia, Vincenzo Venuto si sposta tra le montagne lombarde, più precisamente in Val Taleggio, nelle vicinanze di Bergamo. Qui la natura domina con i suoi paesaggi alpini e una tradizione casearia che ha segnato l’identità del territorio: quella dello Strachìtunt Val Taleggio, formaggio riconosciuto a livello nazionale grazie al marchio DOP.

La puntata si concentra sull’intera filiera produttiva dello Strachìtunt, offrendo al pubblico uno sguardo approfondito sulle due fasi di lavorazione delle cagliate, separate da un intervallo tra mattina e sera. Un metodo antico, tramandato nel tempo, che conferisce al formaggio la sua caratteristica struttura erborinata, naturale e piacevolmente complessa.

Venuto incontra quindi gli abitanti della valle, uomini e donne che hanno scelto di restare in questi terrazzamenti di montagna e di tenere viva la tradizione produttiva del Taleggio. Il racconto si sofferma non solo sulla produzione, ma sul legame profondo di queste persone con il luogo in cui vivono, un legame che ha permesso alla valle di emergere come simbolo di eccellenza casearia, apprezzata ben oltre i confini regionali.

Questa puntata di Melaverde mette in luce due realtà molto diverse tra loro, entrambe radicate nei rispettivi territori e unite dalla passione per la qualità e il rispetto delle radici. In Calabria come in Lombardia, il lavoro della terra e il valore delle tradizioni diventano così lo specchio della ricchezza culturale e produttiva italiana, raccontata attraverso storie semplici eppure piene di significato.

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