Come la negligenza del mio capo ha fatto crollare il suo impero illegale





Il foglio attaccato alla porta del negozio era il segnale chiaro che Roger aveva perso la pazienza. Vietato usare il telefono dentro il negozio, pena il licenziamento immediato. Prima di entrare, me lo fissai un momento, poi tirai fuori il cellulare per rispondere a un messaggio di Mia. Mi guardai intorno: Kyle era di buon umore quella mattina, ma nei suoi occhi vedevo quella stessa tensione che ormai avevamo imparato a riconoscere. I giorni peggiori stavano arrivando, ma nessuno voleva ammetterlo.





Quella mattina, Jenna arrivò con un’espressione che non le avevo mai visto. Di solito così calma, il suo viso sembrava scavato dalla stanchezza. “Casey, dobbiamo parlare,” mi disse appena chiuse il bagno dietro di sé. Mi prese da parte e, con voce bassa, mi raccontò di una mail proveniente dall’amministratore delegato della casa madre, un uomo che fino a quel momento nessuno aveva nemmeno nominato. Avevano iniziato a fare pressioni pesanti su Roger, costringendolo a spiegare la mole di segnalazioni che stavano ricevendo. “C’è un rischio serio che la holding decida di tagliare le risorse proprio su CloudNine,” mi confidò. “E io ho sentito che potrebbe esserci una vendita. O peggio.”

Solo allora compresi fino a che punto la situazione si fosse deteriorata. Non era più solo una questione tra Roger e noi dipendenti, era una battaglia legale che si stava estendendo a livelli mai visti prima. Era come guardare un castello di carte crollare, e Roger era l'ultimo a saperlo.

Kyle e io decidemmo di rimanere dopo l’orario di chiusura, a cercare di archiviare tutta la documentazione e raccogliere prove più concrete. C’era qualcosa, però, che non quadrava. Alcuni registri erano spariti o criptati con password che nemmeno Roger si ricordava. Come se qualcuno si fosse premurato di ripulire ogni traccia. Mentre cercavo tra i file digitali sentii il telefono vibrare: era Mia, con una voce decisa che mi chiedeva se fossi pronto a incontrarla in un posto sicuro. “Ho trovato una chiave di accesso,” disse brevemente. Mi dette l’indirizzo di un bar fuori città, un locale tranquillo e poco frequentato nei giorni feriali.

La sera, quando chiudemmo il negozio, guidai fino al bar anticipando un confronto. Appena arrivato, Mia era già seduta al bancone, una birra in mano. “Roger — mi disse inclinando la testa — ci ha tenuti in vita con menzogne e paura, ma c’è un’altra verità.” Estrasse dal suo zaino una chiavetta USB, con la dicitura “CloudNine Secrets.” Poche parole bastarono a far sussultare il mio stomaco. “Dentro ci sono email, contratti e documenti che ho copiato nell’ultimo mese. Lo so, è pericoloso. Ma dobbiamo sapere cosa c’è scritto se vogliamo davvero chiudere questa storia una volta per tutte.”

Colsi l’occasione al volo. Tornato a casa, dopo aver assicurato che nessuno potesse guardare, collegai la chiavetta al portatile. Quello che trovai superava tutto quello che avevo immaginato. Contratti falsificati, fatture per materiali mai arrivati, pagamenti a società fantasma. E poi, una serie di messaggi di posta con nomi stranieri e riferimenti oscuri. Non si parlava più solo di evasione fiscale o violazioni sul lavoro. Stavano facendo affari con persone e organizzazioni che facevano venire la pelle d’oca.

Il cuore mi batté forte quando scorsi una conversazione in cui Roger si intratteneva con un uomo, chiamato Viktor, che sembrava l’anello di congiunzione con un giro più ampio e più pericoloso. C’erano talk di spedizioni, di “pacchi” riferiti in codice, e di quanto fosse urgente mantenere il profilo basso a causa delle recenti ispezioni.

Il mattino dopo decisi di coinvolgere anche Kyle. Era esperto di tecnologia e sapevo che poteva aiutarmi a estrarre tutto quello che ci serviva, magari a creare una copia blindata. Con lui a fianco, per la prima volta dopo tante settimane, sentii la speranza insinuarsi piano.

Nel frattempo, Roger non rallentava. Pochi giorni dopo l’irruzione dell’ATF e la visita dell’IRS, la sua presenza in negozio era quasi fantasma. Si limitava a mandare ordini via mail e telefonate brevi. Ma il peggio arrivò quando convocò tutto lo staff per un incontro improvviso in ufficio. “Se pensate che potete fermarmi — disse con voce sibilante — vi sbagliate di grosso. Io sono CloudNine, e senza di me questo posto muore. Quindi o vi allineate, o ne pagherete le conseguenze.” I suoi occhi erano due brace e il silenzio in quella stanza era pesante come una pietra.

Mia, seduta accanto a me, sputò un sospiro di rabbia ma anche di paura. Quella era la resa dei conti. Roger stava tirando fuori la sua vera natura: un uomo disposto a tutto per difendere il suo impero.

Nei giorni successivi, mentre le agenzie aumentavano le ispezioni e la pressione, una nuova informazione bussò alla mia porta proprio quando sembrava che il castello crollasse definitivamente. Jenna, l’unica che fino a quel momento aveva mantenuto un profilo basso, mi chiamò con urgenza. “Casey, c’è qualcosa che devi vedere,” disse. Ci incontrammo nel parcheggio, di notte, lontani da occhi indiscreti. Mi consegnò una busta sottile, senza scritte. Dentro c’erano fotografie, scattate con un cellulare, che mostravano Roger durante una cena con una persona del dipartimento locale dell’agenzia sanitaria. I due ridacchiavano e scambiavano documenti nascosti sotto il tavolo. “Mi hanno detto che sono in combutta da mesi, un sistema per far passare prodotti illegali senza controlli,” mi spiegò Jenna.

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