Come li ha chiamati?

Una donna era incinta di tre mesi quando cadde in coma.

Si risvegliò sei mesi dopo.





Chiese subito al medico dei suoi bambini.

Il medico le disse che aveva avuto due gemelli—un maschio e una femmina—entrambi sani.

Aggiunse che era stato suo fratello a dare loro i nomi.

La donna si agitò subito:

«Mio fratello?! Ma è un idiota!»

Poi chiese:

«Come ha chiamato la bambina?»

«Denise,» rispose il medico.

Lei tirò un sospiro di sollievo.

«Be’, non è così male…»

Poi chiese:

«E il maschio?»

Il medico sospirò:

«Denephew.»

Un manager in una grande azienda vide un nuovo dipendente e lo chiamò nel suo ufficio.

«Come ti chiami?» chiese il manager.

«John,» rispose l’uomo.

Il manager si accigliò e disse che non usava i nomi propri sul posto di lavoro, perché rendevano l’ambiente troppo informale.

Aggiunse che si rivolgeva ai dipendenti solo per cognome, e che doveva essere chiamato “Signor Robertson”.

Poi chiese:

«E qual è il tuo cognome?»

L’uomo sospirò:

«Darling. Mi chiamo John Darling.»

Il manager fece una pausa, poi rispose:

«Va bene, John.»

E continuò a parlare.

Dorothy, la figlia di un venditore di pneumatici, vide per la prima volta tre gemelli.

Tornata a casa, entusiasta, raccontò alla mamma:

«Ho visto una signora con dei gemelli… e uno in più!»

Una coppia con tre figli era in fila al Pier 41 di San Francisco per comprare i biglietti per il traghetto verso Alcatraz.

I bambini erano agitati, rumorosi, e litigavano.

I genitori non riuscivano a calmarli.

Arrivati al banco, il padre chiese cinque biglietti.

Disse:

«Due andata e ritorno… e tre solo andata.»

La signorina Jones stava insegnando alla sua classe di seconda elementare come funzionano i magneti.

Spiegò che i magneti attirano chiodi e oggetti metallici.

Poi fece una domanda:

«Il mio nome inizia con la lettera M, e sollevo le cose. Chi sono?»

Un bambino alzò la mano con orgoglio e rispose:

«Sei una mamma!»