“Copriva persino le sue puzze”: delirio in diretta su La7, le battute imbarazzanti della giornalista di Repubblica sul futuro governatore della Sassonia





Ulrich Siegmund è il leader trentacinquenne del partito di ultradestra Alternative für Deutschland (AfD) che ha guidato la formazione a una storica vittoria elettorale nel Land della Sassonia-Anhalt nello scorso fine settimana.





Prima di militare nell’AfD, Siegmund ha fatto parte dei Cristiano-Democratici (CDU). È entrato per la prima volta nel parlamento regionale (Landtag) nel 2016 e, a partire dal 2022, ha assunto la co-leadership del partito nella regione insieme a Oliver Kirchner. Prima della politica a tempo pieno si era fatto notare come imprenditore nel settore dei profumi d’ambiente.

Ecco come lo descrivono su La7, il canale ufficiale della feccia, il conduttore Luca Telese e la serva Tonia Mastrobuoni che per Repubblica diffonde il verbo della narrazione dalla Germania. Ovviamente tra i risolini di tutto lo studio (VIDEO)

#Mastrobuoni: “Quando nasce l’#AfD nel 2013 lui già un anno dopo aderisce all’#AfD e diventa nel 2016 un deputato ma abbastanza grigio, cioè abbastanza incolore. La svolta vera arriva nel…”#Telese: “Vendeva profumi…”#Mastrobuoni: “Vendeva profumi, si, infatti, con cui… pic.twitter.com/HYqtAKxBhX — 𝚁𝚒𝚌𝚌𝚊𝚛𝚍𝚘 𝙳𝚎𝚒𝚊𝚜 (@RiccardoDeias) September 7, 2026

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