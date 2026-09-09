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“Copriva persino le sue puzze”: delirio in diretta su La7, le battute imbarazzanti della giornalista di Repubblica sul futuro governatore della Sassonia

Emanuela B.
09/09/2026
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Ulrich Siegmund è il leader trentacinquenne del partito di ultradestra Alternative für Deutschland (AfD) che ha guidato la formazione a una storica vittoria elettorale nel Land della Sassonia-Anhalt nello scorso fine settimana.



Prima di militare nell’AfD, Siegmund ha fatto parte dei Cristiano-Democratici (CDU). È entrato per la prima volta nel parlamento regionale (Landtag) nel 2016 e, a partire dal 2022, ha assunto la co-leadership del partito nella regione insieme a Oliver Kirchner. Prima della politica a tempo pieno si era fatto notare come imprenditore nel settore dei profumi d’ambiente.

Ecco come lo descrivono su La7, il canale ufficiale della feccia, il conduttore Luca Telese e la serva Tonia Mastrobuoni che per Repubblica diffonde il verbo della narrazione dalla Germania. Ovviamente tra i risolini di tutto lo studio (VIDEO)

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