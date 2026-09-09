“Ha confuso la Puglia con la Sassonia”: Elly Schlein, gaffe in diretta. Le chiedono del voto in Germania, lei devia sul campo largo

A Realpolitik chiedono a Elly Schlein un commento a caldo sulla vittoria di Afd in Sassonia, ma la segretaria del PD non sembra aver ascoltato la domanda e risponde su tutt’altro, con i soliti toni preconfezionati da intervistina da telegiornale.

Eloquente la reazione del conduttore del talk di Rete 4, Tommaso Labate: “Non è l’Afd”, cioè: non sta parlando dell’Afd. (VIDEO)

L’inviata di #Realpolitik alla #Schlein: “Buonasera Segretaria, un commento a caldo sulla vittoria dell’#AFD“.

La Schlein: “Guardi… partiamo da zero… questa per noi è importante perchè abbiamo lavorato 3 anni e mezzo per unire l’alleanza progressista….”#Labate dallo… pic.twitter.com/SvoFuLGM8a

— Rik Troiani (@riktroiani) September 7, 2026