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“Ha confuso la Puglia con la Sassonia”: Elly Schlein, gaffe in diretta. Le chiedono del voto in Germania, lei devia sul campo largo

Emanuela B.
09/09/2026
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A Realpolitik chiedono a Elly Schlein un commento a caldo sulla vittoria di Afd in Sassonia, ma la segretaria del PD non sembra aver ascoltato la domanda e risponde su tutt’altro, con i soliti toni preconfezionati da intervistina da telegiornale.



Eloquente la reazione del conduttore del talk di Rete 4, Tommaso Labate: “Non è l’Afd”, cioè: non sta parlando dell’Afd. (VIDEO)

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