Corona sorprende tutti: Claudio Lippi irriconoscibile in video dall’ospedale, affondo contro Maria De Filippi





Claudio Lippi, noto conduttore televisivo, ha partecipato alla puntata di "Falsissimo" trasmessa il 26 gennaio 2026, condotta da Fabrizio Corona. In una videochiamata con Corona, Lippi ha espresso il suo apprezzamento per l'ex re dei paparazzi, dichiarando: "Desidero assistere a un cambiamento significativo all'interno dell'azienda".





L’episodio, intitolato “Il prezzo del successo – Parte Finale”, affronta temi relativi a Mediaset, Pier Silvio Berlusconi e le dinamiche che hanno portato all’uscita di Barbara D’Urso dall’azienda. Durante la puntata, Corona ha mostrato una videochiamata con Lippi, che ha sottolineato l’importanza di una comunicazione trasparente e onesta con il pubblico.

Secondo quanto dichiarato da Fabrizio Corona, Claudio Lippi si trova attualmente in terapia intensiva presso un ospedale, in condizioni di salute critiche. Corona ha inoltre affermato che Lippi è stato “abbandonato e allontanato dalla televisione”.

Le dichiarazioni di un uomo malato e ricoverato senza speranza in un reparto di terapia intensiva hanno il valore di un testamento.#ClaudioLippi#FabrizioCorona #Falsissimo #Garlasco pic.twitter.com/swk4WNq6fW — Pacciame (@pacciame) January 27, 2026

Durante la conversazione telefonica trasmessa nella puntata a pagamento di Falsissimo, Lippi esprime il suo disappunto per l’esclusione dal mondo dello spettacolo, ma si sofferma anche su alcune personalità di spicco, in particolare Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Lippi afferma: “Maurizio era la bellezza, e lei la bestia. Ho nutrito per Maurizio un affetto maggiore di quello che ho provato per mio fratello. Egli non era solo un uomo di spettacolo, ma possedeva una straordinaria capacità di individuare e valorizzare il talento in individui che non ne erano consapevoli. Al contrario, Maria utilizza le persone che predilige in ogni senso, senza alcuna considerazione per le loro capacità artistiche.”

Il conduttore si esprime inoltre su Pier Silvio Berlusconi: “Nonostante le critiche che si possono rivolgere a Silvio, avete mai osservato suo figlio? Come molti figli d’arte, non è all’altezza delle aspettative.” Aggiunge: “A mio parere, Mediaset ha perso la sua posizione dominante. Pier Silvio è noto per la sua dichiarata ambizione di realizzare una televisione europea. Pur avendo appreso molto dal padre, una sera mi invitò a cena e mi confidò: ‘Sai, mi pento, mi sento avvilito dall’idea di portare il cognome Berlusconi, perché sembra che i miei successi siano attribuiti unicamente alla mia parentela.’”

Lippi prosegue spiegando le motivazioni della sua telefonata a Corona e il suo risentimento, menzionando anche Barbara D’Urso (“È stata una delle compagne di Silvio Berlusconi”) e Gerry Scotti, che lo ha sostituito alla conduzione di Passaparola. Conclude affermando: “Non mi interessa. In questo momento, la mia priorità è comprendere se avrò la possibilità di continuare a vivere.”



