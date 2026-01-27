Belen fuori da Mediaset, Fabrizio Corona punta il dito contro Maria De Filippi: “È responsabile”





Nel corso della seconda parte a pagamento di Falsissimo, Fabrizio Corona ha rivelato informazioni scottanti riguardo a Maria De Filippi, definendola “la donna più importante di Mediaset”. Durante il suo intervento, Corona ha anticipato che dedicherà un’intera puntata del programma alla celebre conduttrice, sottolineando il suo potere decisionale nel mondo dello spettacolo: “Maria decide chi fa carriera e chi no. Chi costruire e chi no”.





In un passaggio successivo, Corona ha spostato l’attenzione su Belen Rodriguez, domandandosi: “Lo sapete perché Belen non lavora più?”. Secondo il racconto di Corona, Maria De Filippi avrebbe avuto un ruolo cruciale nel percorso professionale di Belen, affermando che dopo aver “creato” Stefano De Martino, la De Filippi avrebbe “messo” Belen nel programma Tu sì que vales.

Corona ha descritto come Maria abbia selezionato vari personaggi per il programma, incluso Martin Castrogiovanni, e ha menzionato anche Giulia Stabile e Alessio Sakara, senza però seguire un ordine preciso. Nonostante la confusione nei dettagli, il messaggio principale rimane chiaro: Maria ha un’influenza significativa sulle carriere degli artisti.

Secondo la versione di Corona, il declino professionale di Belen sarebbe iniziato quando la soubrette argentina ha chiesto a Maria De Filippi un ruolo diverso, rifiutando di condividere il tavolo con “personaggi del calibro diverso dal suo”. Belen, che ha una carriera consolidata, avrebbe espresso il suo disagio dicendo: “Maria, ho quasi quarant’anni, credo di avere un’immagine, una storia, una carriera, ho fatto anche Sanremo, mettimi lì sopra, io il tavolo con questi quattro sconosciuti non lo voglio fare più”.

Corona ha poi imitato la voce di Maria, ripetendo la sua presunta risposta: “Non lo vuoi FARE più? Non lo vuoi FARE più? Io lì sopra non ti metto”. Da quel momento, secondo Corona, Belen Rodriguez avrebbe iniziato a perdere gradualmente il suo status all’interno di Mediaset, fino a essere esclusa.

Inoltre, Corona ha rivelato che la redazione de Le Iene avrebbe cercato di riportare Belen nel programma, ma ciò non sarebbe avvenuto a causa della situazione con Maria De Filippi. Queste affermazioni hanno riacceso l’interesse su una delle dinamiche più intricate del panorama televisivo italiano.

La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan e gli addetti ai lavori, con molti che si sono chiesti quanto possa essere influente una figura come Maria De Filippi nel determinare il destino di altri artisti. La sua reputazione come “regina della televisione” è ben consolidata, ma le recenti rivelazioni di Corona mettono in discussione la trasparenza e le relazioni tra i vari protagonisti del mondo dello spettacolo.

Belen, dal canto suo, ha sempre cercato di mantenere un profilo basso riguardo alle sue relazioni professionali, ma le rivelazioni di Corona potrebbero costringerla a rispondere pubblicamente alle accuse e chiarire la sua posizione. La sua carriera ha attraversato alti e bassi, e la sua esclusione da Mediaset rappresenta un capitolo significativo nella sua storia professionale.



