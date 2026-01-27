Chi è Lucia Di Franco, fidanzata di Herbert Ballerina: amore sul set e vita privata riservata





L’assenza di Herbert Ballerina dal programma televisivo Affari Tuoi ha attirato l’attenzione del pubblico, portando a nuove speculazioni sulla sua vita personale. Il comico, il cui vero nome è Luigi Luciano, è un volto noto della televisione italiana, ma ha sempre mantenuto un profilo basso riguardo alla sua vita privata. Al centro di queste speculazioni c’è Lucia Di Franco, la donna che lo accompagna da anni e che è anche un’attrice affermata. La loro relazione è emersa lontano dai riflettori, creando un legame che unisce amore e professione.





La storia d’amore tra Herbert e Lucia è iniziata sul set, mentre lavoravano insieme in produzioni firmate da Maccio Capatonda. Tra il film Omicidio all’italiana e la serie Mario, è scoccato un colpo di fulmine che ha trasformato la loro collaborazione professionale in una relazione romantica. Nonostante la crescente fama di Herbert, i due hanno scelto di mantenere la loro vita privata lontana dal gossip, condividendo solo sporadicamente momenti insieme sui social media. La prima foto pubblicata da Lucia risale al 2016, mentre l’unica apparizione televisiva della coppia è stata un messaggio affettuoso che Herbert ha dedicato a Lucia durante una puntata di Affari Tuoi, un gesto che sembrava più spontaneo che mediaticamente pianificato.

Lucia Di Franco, originaria di Agrigento, ha lasciato la Sicilia da giovane per perseguire il sogno della recitazione, trasferendosi a Milano. Qui ha frequentato la prestigiosa Scuola di Teatro Paolo Grassi, costruendo un percorso artistico che abbraccia teatro, cinema e televisione. La sua carriera è segnata da collaborazioni con alcuni dei progetti più significativi della comicità contemporanea. Attualmente, Lucia e Herbert vivono una vita caratterizzata da frequenti spostamenti tra Milano, Roma e vari set, bilanciando le loro carriere nel mondo dello spettacolo. Nonostante ciò, Lucia mantiene un forte legame con la sua terra d’origine, tornando in Sicilia ogni volta che può.

Di recente, Herbert Ballerina è stato assente da Affari Tuoi, dove il suo posto è stato temporaneamente occupato da un cartonato del comico, dando vita a momenti di umorismo da parte del conduttore Stefano De Martino. Durante la sua assenza, Martina Miliddi, ballerina ed ex concorrente di Amici, è stata introdotta nel cast. La sua presenza, inizialmente prevista come temporanea, è stata confermata anche dopo il rientro di Herbert, suggerendo un cambiamento nel format del programma.

La ragione dell’assenza di Herbert è stata attribuita a motivi personali, senza destare preoccupazioni tra i fan. È tornato regolarmente in trasmissione, continuando a consolidare la sua posizione nel prime time della Rai. La sua presenza costante a Affari Tuoi ha segnato un momento decisivo nella sua carriera, contribuendo a una sinergia artistica con Stefano De Martino, con il quale ha collaborato in tre programmi di successo, tra cui Stasera tutto è possibile.



