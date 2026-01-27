Muore a 19 anni in un incidente, la famiglia di Jonathan dona gli organi per farlo vivere ancora





Il 19 gennaio, Jonathan Mastrovito, un giovane di 19 anni, è deceduto a seguito di un grave incidente stradale avvenuto il 12 gennaio, in cui erano coinvolti anche i suoi amici Gianvito Novielli, 18 anni, e Denise, 15 anni. L’incidente ha visto il veicolo su cui viaggiavano collidere frontalmente con un autobus, causando la morte immediata di Gianvito e Denise. Jonathan, invece, era stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, ma purtroppo non è riuscito a sopravvivere.





La famiglia di Jonathan ha affrontato un dolore inimmaginabile e ha preso la decisione di compiere un gesto di grande solidarietà, donando gli organi del giovane. Questo atto, oltre a rappresentare un ultimo omaggio, offre la possibilità di salvare altre vite, mantenendo vivo il ricordo di Jonathan attraverso la generosità del suo gesto.

La cugina di Jonathan, Antonella, ha espresso il suo affetto e il suo dolore con parole toccanti: “Sei bello come il sole, come il mare, un diamante prezioso. Non doveva andare così, strappato alla vita troppo presto. Ma sapere che il tuo grande cuore continuerà a battere ancora mi rasserena, fai buon viaggio”. Queste parole evidenziano l’amore e la tristezza che circondano la perdita di un giovane così promettente.

In seguito a questa tragica serie di eventi, il sindaco di Acquaviva, Marco Lenoci, ha proclamato il lutto cittadino in onore di Jonathan e dei suoi amici. In un post sui social media, ha scritto: “Ci sono notizie che una comunità non vorrebbe dover scrivere, la scomparsa di Jonathan ci colpisce nel profondo e rende ancora più lacerante il dolore per il tragico incidente che aveva già portato via Gianvito e Denise”.

Il sindaco ha sottolineato la gravità della situazione, affermando che Jonathan è un altro giovane strappato alla vita troppo presto, e ha espresso la sua vicinanza alle famiglie colpite da questa tragedia. “Un’altra famiglia precipitata in un dolore che non conosce parole né spiegazioni. Tre ragazzi, tre storie spezzate, tre sogni che restano sospesi nel silenzio”, ha aggiunto, evidenziando l’impatto emotivo che questo evento ha avuto sulla comunità.

Marco Lenoci ha anche dichiarato: “È un gesto simbolico, ma necessario, per fermarci tutti un istante e condividere il peso di questo dolore che riguarda ciascuno di noi. Che il ricordo di Jonathan, insieme a quello di Gianvito e Denise, resti vivo nei cuori di questa città e che da questa tragedia nasca almeno una maggiore consapevolezza del valore fragile e prezioso della vita”. Questo richiamo alla riflessione sottolinea l’importanza di riconoscere la fragilità della vita e di apprezzare ogni momento.

La comunità di Acquaviva si unisce nel cordoglio per la perdita di Jonathan, Gianvito e Denise, e molti si sono mobilitati per rendere omaggio ai giovani scomparsi. Le cerimonie di commemorazione sono state organizzate per permettere a familiari, amici e conoscenti di esprimere il loro dolore e ricordare i momenti felici trascorsi insieme.

L’incidente ha sollevato anche interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida. Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze dell’incidente, con l’obiettivo di prevenire tragici eventi simili in futuro.



