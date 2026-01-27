Ascolti televisivi 26 gennaio: vincitori tra La preside e Zelig 30, e tra Affari tuoi e La ruota della fortuna





Ieri sera, lunedì 26 gennaio, i numeri della televisione. A cominciare da Rai1: protagonista la fiction La Preside, interpretata da Luisa Ranieri. Dall’altra parte, su Canale5, il palinsesto proponeva Zelig 30, condotto da Claudio Bisio insieme a Vanessa Incontrada. Nella fascia subito prima del prime time, testa a testa tra Affari tuoi, guidato da Stefano De Martino, mentre Gerry Scotti girava la ruota ne La ruota della fortuna. I risultati Auditel delle principali reti televisive, raccolti nella giornata di ieri, appunto lunedì 26 gennaio.





Lunedì sera, su Rai1 va in onda una puntata nuova di La preside. A recitare ci sono Luisa Ranieri insieme a Alessandro Tedeschi, Francesco Zenga entra nel gruppo principale con Ludovica Nasti, mentre Pasquale Brunetti divide lo schermo con Luigi D’Oriano e pure con Alessandro De Martino. Il pubblico totale raggiunge i 4.225.000 spettatori. In termini di audience, la serie segna il 24.7 per cento di quota rispetto agli altri programmi trasmessi nello stesso orario. Tra questi c’è anche Zelig 30 che compete ma non supera quel numero. Spettacolo serale su Canale5: Zelig compie trent’anni e raccoglie 2.748.000 persone davanti al video. A condurre, stavolta, Claudio Bisio insieme a Vanessa Incontrada. Il pubblico non manca all’appuntamento. La quota di ascolto raggiunge il 20,8 per cento.

In prima serata su Canale5 va in onda Affari tuoi, mentre su Rai1 gira la famosa ruota. A condurre c’è Stefano De Martino, con l’appuntamento fisso dei pacchi misteriosi. In gioco questa volta è entrata Sara, proveniente dalla Sardegna. Ascolti confermati molto alti: ben 5.301.000 persone incollate allo schermo. Lo share raggiunge il 24.5 percento. A vincere la serata però è stata Canale5, grazie a un nuovo episodio de La ruota della fortuna. In palio c’erano giochi e tensione condotti da Gerry Scotti insieme a Samira Lui. Spettatori? Oltre cinque milioni e mezzo hanno risposto presente. Il dato si traduce nel 25,4 per cento di audience complessiva.

Ascolti tv 25 gennaio vincitore tra Prima di Noi e Chi vuol essere Milionario dati su Affari Tuoi La Ruota

Ieri sera gli altri canali hanno mostrato questi numeri secondo Auditel. Il film Sulle ali dell’onore su Rai2 ha coinvolto mezza milione scarsa di persone, fermarsi intorno al 2,9%. A seguire c’è stato Lo stato delle cose condotto da Massimo Giletti, visto da oltre un milione di individui sul terzo canale pubblico, incassando una fetta superiore ai sei punti percentuali. Nella stessa fascia oraria Italia1 ha scelto Io vi troverò come titolo serale, risultato apprezzato da poco più di 1,2 milioni di telespettatori, anche se la quota si ferma sotto alla concorrenza diretta. Spazio libero su Rete4, preso da Quarta Repubblica guidato da Nicola Porro. A guardarlo, quasi settecentomila persone, il che si traduce nel 5,3 per cento dell’audience totale.



