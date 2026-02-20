Cosa significa avere quei due “buchini” sulla parte bassa della schiena?

Le fossette di Venere, chiamate anche dimples of Venus o fossette lombari, sono piccole rientranze simmetriche situate nella parte bassa della schiena, appena sopra i glutei, vicino al punto in cui la colonna vertebrale incontra il bacino.
Per secoli sono state considerate un segno di bellezza e armonia fisica. Ma cosa sono realmente?
Cosa sono le fossette di Venere?
Le fossette di Venere si trovano nel punto in cui la spina iliaca postero-superiore (una parte dell’osso del bacino) è più vicina alla superficie della pelle.
Sono visibili soprattutto quando la parte bassa della schiena è scoperta — ad esempio in costume — o quando ci si piega leggermente in avanti.
Perché alcune persone le hanno e altre no?
Ci sono tre fattori principali:
1. Struttura anatomica
Sono causate da un legamento corto o da una naturale aderenza della pelle alla struttura ossea sottostante, che crea la piccola rientranza.
2. Genetica
Spesso sono legate a un tratto genetico dominante trasmesso in famiglia.
3. Distribuzione di muscoli e grasso corporeo
Una bassa percentuale di grasso corporeo e una muscolatura definita possono renderle più visibili.
👉 Importante: non comportano benefici né rischi per la salute. Sono semplicemente una caratteristica estetica.
Fossette di Venere vs Fossette sacrali
È fondamentale non confonderle con le fossette sacrali.
- Le fossette di Venere si trovano più in alto e sono puramente estetiche.
- Le fossette sacrali si trovano più in basso, vicino al coccige.
In alcuni casi, le fossette sacrali possono essere associate a condizioni spinali come la spina bifida occulta. Se accompagnate da segni cutanei insoliti (ciuffi di peli, macchie, gonfiore), il medico può consigliare esami come ecografia o risonanza magnetica.
Miti comuni sulle fossette di Venere
❌ “Sono segno di migliore salute”
Non esiste alcuna prova scientifica che colleghi queste fossette a uno stato di salute superiore.
❌ “Indicano maggiore piacere sessuale”
Non c’è alcuna evidenza medica che le colleghi alla funzione o alla sensibilità sessuale.
❌ “Tutti le hanno”
No. Dipende esclusivamente dall’anatomia e dalla genetica individuale.
E negli uomini?
Quando presenti negli uomini, vengono talvolta chiamate “buchi di Apollo” (Apollo holes).
Si tratta esattamente della stessa caratteristica anatomica, semplicemente con un nome diverso.
In sintesi
Le fossette di Venere sono:
- ✔ Naturali
- ✔ Innocue
- ✔ Determinate da genetica e struttura ossea
- ✔ Puramente estetiche
Non sono un indicatore di salute, né un segnale medico particolare (a meno che non si tratti di fossette sacrali sospette).
Sono semplicemente una delle tante variazioni anatomiche che rendono unico ogni corpo umano.
