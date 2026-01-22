Crans-Montana, Eleonora Palmieri mostra il volto ustionato: “Un centimetro alla volta”. La storia della giovane veterinaria





La 29enne Eleonora Palmieri, veterinaria originaria del Riminese, è stata recentemente trasferita dall’ospedale Niguarda di Milano all’ospedale di Cesena per facilitare la sua vicinanza alla famiglia. Questo trasferimento segna un passo importante nel suo percorso di recupero dopo la terribile notte trascorsa a Crans-Montana, dove ha subito gravi ustioni. La donna ha condiviso un reel su Instagram, mostrando i segni delle sue ferite e ringraziando coloro che le sono stati vicini durante il difficile periodo.





Dopo venti giorni di ricovero al Niguarda, i medici hanno dato il via libera per il trasferimento, consentendo a Eleonora di tornare più vicino a casa. Attualmente, si trova nel reparto Grandi Ustionati di Cesena, dove è assistita da un team multidisciplinare specializzato. Il professor Davide Melandri, direttore del Centro Grandi Ustionati dell’Ausl Romagna, ha dichiarato: “È arrivata in buone condizioni cliniche, ha riposato bene e proseguirà con noi il percorso di fisioterapia, riabilitazione e le necessarie medicazioni. In questo momento non sono previsti e non sembrano necessari interventi chirurgici”.

Nonostante il trauma subito, Eleonora ha mantenuto una prospettiva positiva. I suoi social media riflettono la sua passione per gli animali e la determinazione di tornare a fare ciò che ama. Ha scritto: “Ogni giorno è un passo verso il mio obiettivo. La mia passione è la mia forza più grande – un centimetro alla volta, per tornare a fare ciò che amo”. Tuttavia, il suo recupero richiederà tempo e pazienza. Melandi ha aggiunto: “Eleonora comunque è già avanti nel suo percorso verso la guarigione. Non è facile fare una previsione, però ancora c’è un pochino da lavorare”.

Il caso di Eleonora Palmieri ha suscitato un ampio interesse e solidarietà, non solo tra i familiari e gli amici, ma anche nella comunità più ampia. La giovane veterinaria è conosciuta per il suo amore per gli animali e il suo impegno professionale, e il suo incidente ha colpito profondamente coloro che la conoscono. La sua resilienza e il suo spirito combattivo sono stati evidenziati dai messaggi di supporto ricevuti sui social media, dove molti si sono uniti per incoraggiarla nel suo percorso di guarigione.

La situazione di Eleonora è un promemoria delle sfide che molte persone affrontano dopo incidenti gravi. La sua esperienza evidenzia l’importanza di avere un supporto adeguato durante il processo di recupero, sia dal punto di vista medico che emotivo. La cura e l’attenzione ricevute dai professionisti della salute sono cruciali, ma anche il sostegno della famiglia e degli amici gioca un ruolo fondamentale nel processo di guarigione.

Nel reparto Grandi Ustionati di Cesena, Eleonora potrà contare su un programma di riabilitazione personalizzato, che include fisioterapia e trattamenti per le ustioni. Questo approccio multidisciplinare è essenziale per ottimizzare il recupero e per aiutare la giovane a tornare alla sua vita quotidiana. La comunità medica è fiduciosa riguardo alle sue prospettive di recupero, e il team di Cesena continuerà a monitorare i progressi della paziente.



