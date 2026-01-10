Crans-Montana, Jessica Moretti in TV: lacrime a comando e finto dispiacere per la strage





Jacques Moretti, titolare del bar “Le Constellation” di Crans-Montana, è stato sottoposto ad arresto. La procuratrice di Sion, Beatrice Pilloud, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare restrittiva nei confronti del proprietario del locale in cui, nella notte di Capodanno, si è verificato un violento incendio che ha causato la morte di 40 persone e il ricovero per ustioni di 116.





L’arresto è stato disposto dalla Procura del Canton Vallese a causa del “potenziale rischio di fuga”. La consorte, Jessica Moretti, è stata invece sottoposta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e obbligo di presentazione giornaliera presso gli uffici della Polizia, su richiesta della Procura del Canton Vallese. Tale decisione è stata presa anche tenendo conto della presenza di un figlio minore.

Questa mattina, venerdì 9 gennaio, a Sion si è tenuto il primo interrogatorio nei confronti dei proprietari del locale dopo la tragedia di Capodanno. Il signor Moretti ha lasciato il palazzo di giustizia a bordo di un veicolo della polizia cantonale. La signora Jessica Moretti è uscita accompagnata dai suoi legali. L’interrogatorio, condotto individualmente dalla procuratrice generale cantonale vallese, Beatrice Pilloud, ha avuto una durata complessiva di circa sei ore e mezza. Erano presenti anche gli avvocati di alcune vittime dell’incendio, Sebastien Fanti e Romain Jordan.

“I miei pensieri sono costantemente rivolti alle vittime e alle persone che lottano tra la vita e la morte in queste ore. È una tragedia inimmaginabile e non avrei mai potuto prevedere che un simile evento potesse verificarsi in uno dei nostri locali. Desidero esprimere le mie più sincere scuse”, ha dichiarato la signora Jessica Moretti, visibilmente commossa, uscendo dagli uffici della procura di Sion.

