Cremazione o sepoltura? Cosa dice davvero la Bibbia e cosa invece non dice





Cremazione o sepoltura? La Bibbia racconta il rispetto per i defunti, ma non contiene il divieto universale della cremazione che spesso le viene attribuito nel dibattito.





È una scelta che può dividere una famiglia proprio nel momento più doloroso. Qualcuno desidera una sepoltura tradizionale, qualcun altro ha lasciato la volontà di essere cremato. E nella discussione arriva una frase capace di spaventare: “La Bibbia lo proibisce”.

Ma è davvero così? Quando si parla di cremazione o sepoltura, si sovrappongono spesso tre piani differenti: i racconti biblici, gli insegnamenti delle Chiese e le convinzioni tramandate in famiglia. Separarli aiuta a comprendere la questione senza attribuire alle Scritture parole che non contengono.

Il punto di partenza è questo: la Bibbia non formula un divieto generale della cremazione applicabile a ogni defunto. Presenta numerosi esempi di sepoltura e attribuisce grande importanza alla dignità dei morti. Da questo, però, non deriva automaticamente che chi viene cremato sia escluso dalla salvezza o dalla risurrezione.

Anche per la Chiesa cattolica, che mantiene una preferenza per la sepoltura del corpo, scegliere la cremazione non significa necessariamente compiere un atto contrario alla fede.

Cremazione o sepoltura: che cosa troviamo nei testi biblici

Nella Bibbia la sepoltura occupa un posto importante. In Genesi 23, Abramo si preoccupa di trovare un luogo in cui deporre Sara e acquista il campo con la grotta di Macpela. Il racconto dedica spazio alla ricerca e all’acquisizione di una tomba: il corpo della persona amata viene custodito con cura, in un luogo riconoscibile.

Anche i Vangeli raccontano la sepoltura di Gesù. Giovanni 19,38-42 descrive Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo che si occupano del suo corpo, preparandolo secondo l’usanza funeraria giudaica e deponendolo in un sepolcro nuovo.

Per i cristiani questo episodio ha un valore centrale, perché precede l’annuncio della risurrezione. Ma bisogna distinguere il racconto di una sepoltura da un comandamento che proibisca ogni altra modalità di trattamento dei resti. Il testo descrive ciò che avvenne a Gesù; non contiene una disposizione esplicita secondo cui ogni credente debba essere sepolto nello stesso modo.

C’è inoltre un episodio meno conosciuto. In 1 Samuele 31,11-13, gli abitanti di Iabes recuperano i corpi di Saul e dei suoi figli, esposti dai Filistei, li portano nella propria città e li bruciano. Successivamente ne raccolgono le ossa, le seppelliscono e osservano un digiuno.

Si tratta di una situazione particolare, legata alla guerra e al recupero dei cadaveri. Non sarebbe corretto trasformarla in una raccomandazione generale della cremazione moderna. Tuttavia, mostra perché sia inesatto affermare che nella Bibbia bruciare i resti di un defunto compaia soltanto come gesto di condanna o disprezzo.

La lettura richiede quindi attenzione in entrambe le direzioni. Gli esempi di sepoltura non equivalgono, da soli, a un divieto universale della cremazione; l’episodio di Saul non costituisce, da solo, un invito a preferirla.

La Bibbia non presenta un confronto tra le opzioni funerarie contemporanee, con indicazioni su urne, impianti crematori e destinazione delle ceneri. Quando vengono date risposte su questi aspetti, entra in gioco anche l’interpretazione religiosa e la disciplina delle diverse comunità.

Che cosa insegna la Chiesa cattolica e perché le ceneri sono una questione distinta

La posizione cattolica è spiegata nell’istruzione Ad resurgendum cum Christo, del 2016: la sepoltura del corpo resta preferita perché esprime la speranza nella risurrezione e il rispetto per la persona. La cremazione è però ammessa, purché non sia scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana.

Lo stesso documento chiarisce che cremare il corpo non tocca l’anima e non impedisce a Dio di risuscitarlo. Non è quindi corretto sostenere che il fuoco possa distruggere l’anima o rendere impossibile la risurrezione.

Su questo punto, una risposta del Dicastero per la Dottrina della Fede del dicembre 2023 precisa che la risurrezione non richiede il recupero delle identiche particelle materiali del corpo. La fede cattolica non la intende come una semplice rianimazione del cadavere: la distruzione dei resti non costituisce un limite alla potenza divina.

Questa distinzione può sciogliere un timore concreto. Dalla sola scelta della cremazione non si può dedurre il destino spirituale di una persona. La modalità funeraria non autorizza familiari o conoscenti a pronunciare un giudizio sulla sua salvezza.

Un tema diverso riguarda la conservazione delle ceneri. Le indicazioni cattoliche prevedono normalmente un luogo sacro, come il cimitero, e non ammettono la dispersione in natura o la trasformazione delle ceneri in gioielli. La conservazione domestica non è la regola ordinaria.

Nel 2023 è stato chiarito che l’autorità ecclesiastica può valutare la richiesta di custodire una minima parte delle ceneri in un luogo significativo per il defunto, a determinate condizioni e mantenendo le ceneri in un luogo sacro. Non si tratta di un’autorizzazione generale a dividerle liberamente tra parenti o a conservarle ovunque.

Queste disposizioni appartengono alla disciplina cattolica: non sono versetti biblici e non vanno confuse con le norme civili. Sono livelli distinti, anche quando riguardano la stessa decisione familiare.

Che cosa, dunque, la Bibbia non dice? Non afferma che chi viene cremato sia automaticamente dannato. Non insegna che l’anima venga bruciata insieme al corpo. E non offre una regola moderna sulla collocazione di un’urna.

Affrontare il tema cremazione o sepoltura con precisione significa riconoscere il valore biblico della sepoltura senza inventare divieti assoluti. Per un cattolico, la cremazione può essere compatibile con la fede; restano importanti le motivazioni della scelta e il rispetto dovuto ai resti. Una distinzione che permette di discutere un ultimo desiderio con maggiore consapevolezza, senza aggiungere paure infondate al dolore di una perdita.

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