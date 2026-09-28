Il mio nome è Carlo, replica in tv e streaming: dove rivedere gratis il film su Carlo Acutis

Il mio nome è Carlo: dove vedere la replica completa in streaming gratis

La replica integrale del film è già disponibile su Mediaset Infinity, il servizio streaming ufficiale di Mediaset.

La piattaforma consente di recuperare il film dopo la prima visione televisiva, senza dover aspettare necessariamente un nuovo passaggio su Canale 5.

Per accedere alla visione basta collegarsi al sito o utilizzare l’applicazione Mediaset Infinity, disponibile per smartphone, tablet e Smart TV compatibili.

È possibile che venga richiesto di effettuare l’accesso con un account gratuito. Non è necessario sottoscrivere Infinity+ per guardare i contenuti gratuiti supportati dalla pubblicità.

Link diretto per rivedere Il mio nome è Carlo

Il film è presente nel catalogo ufficiale con la registrazione della trasmissione del 27 settembre.

GUARDA IL FILM COMPLETO SU MEDIASET INFINITY

In alternativa, è possibile cercare il titolo Il mio nome è Carlo direttamente nella sezione dedicata alle fiction e ai film della piattaforma.

Il mio nome è Carlo: quando va in replica su La5 o Mediaset Extra?

Per quanto riguarda una nuova trasmissione televisiva, al 28 settembre 2026 non risulta ancora comunicata una data ufficiale per la replica su La5 o Mediaset Extra.

Non è escluso che Mediaset decida di riproporre il film successivamente su uno dei propri canali, considerando anche l’attenzione ricevuta durante la prima visione.

Chi desidera recuperarlo immediatamente, però, non deve attendere un nuovo appuntamento televisivo: la versione integrale è già disponibile online.

Il mio nome è Carlo, ascolti TV: oltre 4 milioni di spettatori

La prima visione del film, trasmessa domenica 27 settembre su Canale 5, ha ottenuto risultati importanti in termini di ascolti.

Secondo i dati Auditel diffusi da Mediaset, Il mio nome è Carlo è stato seguito da 4.269.000 telespettatori, registrando il 29,6% di share e raggiungendo picchi del 40%.

Particolarmente significativo anche il risultato ottenuto tra il pubblico più giovane: nella fascia compresa tra i 15 e i 34 anni, il film ha registrato il 32,6% di share.

Numeri che confermano l’attenzione suscitata dalla storia di Carlo Acutis, raccontata sul piccolo schermo a vent’anni dalla sua scomparsa.

Di cosa parla Il mio nome è Carlo?

Diretto da Giacomo Campiotti, il film ripercorre alcuni dei momenti più importanti della vita di Carlo Acutis, nato nel 1991 e morto il 12 ottobre 2006 a causa di una leucemia fulminante.

La narrazione attraversa tre differenti fasi della sua crescita: l’infanzia a sei anni, il periodo degli undici anni e l’adolescenza, fino agli ultimi giorni di vita.

Carlo viene presentato come un ragazzo profondamente legato alla fede cattolica, ma anche appassionato di calcio, videogiochi e informatica.

Il film racconta inoltre il rapporto con i genitori, le amicizie, l’attenzione verso le persone più fragili e la capacità di utilizzare Internet come strumento di divulgazione religiosa.

La produzione è liberamente e parzialmente ispirata alla vita del giovane santo e comprende anche situazioni rielaborate per esigenze narrative.

Il cast del film su Carlo Acutis

Il protagonista è Samuele Carrino, che interpreta Carlo durante l’adolescenza.

Accanto a lui troviamo Lucia Mascino e Flavio Parenti, rispettivamente nei ruoli della madre Antonia Salzano e del padre Andrea Acutis.

Il cast principale comprende inoltre:

Nicolò Caruz Jaramillo: Carlo a sei anni.

Edoardo Vitalone: Carlo a undici anni.

Brayan Palliyagoda: Rajesh.

Maurizio Donadoni: il parroco.

Nicky Passarella: Sofia.

Niccolò Festini Mira: Alessio.

Stefano Massari: Nick.

La produzione è firmata RTI e Movie Magic International.

Come rivedere Il mio nome è Carlo sulla Smart TV

Chi preferisce guardare il film sul televisore anziché sul computer può utilizzare direttamente l’app Mediaset Infinity.

Dopo aver aperto l’applicazione, è sufficiente cercare Il mio nome è Carlo, selezionare la scheda della produzione e avviare la riproduzione.

La visione on demand permette inoltre di mettere in pausa il film e riprenderlo successivamente.

In questo modo è possibile recuperare integralmente la storia di Carlo Acutis anche senza conoscere la data della prossima replica televisiva.