Turchia-Italia, dove vedere la partita di Nations League 2026-2027: orario, diretta tv, streaming e telecronisti

La Nazionale di Roberto Mancini affronta la Turchia di Vincenzo Montella lunedì 28 settembre alle 20:45. Diretta gratuita su Rai 1 e RaiPlay, differita su Sky Sport.
La Nazionale italiana torna in campo per la seconda giornata della UEFA Nations League 2026-2027. Lunedì 28 settembre gli Azzurri affrontano la Turchia allo stadio Atatürk Spor Kompleksi di Bursa, con calcio d’inizio fissato alle 20:45 italiane.
La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva e in chiaro su Rai 1, con collegamento dalle 20:30. Sarà possibile seguirla gratuitamente anche in streaming su RaiPlay. La telecronaca è affidata ad Alberto Rimedio, affiancato dal commento tecnico di Daniele Adani.
Per gli abbonati Sky è prevista inoltre una differita integrale a mezzanotte su Sky Sport Calcio, con Fabio Caressa e Beppe Bergomi.
Turchia-Italia, dove vederla in diretta tv e streaming
La partita tra Turchia e Italia del 28 settembre 2026 sarà visibile gratuitamente su Rai 1, canale 1 del digitale terrestre.
Non è quindi necessario sottoscrivere un abbonamento per assistere all’incontro in diretta.
La Rai seguirà la sfida con un programma dedicato che comprenderà presentazione, telecronaca, collegamenti dal campo e approfondimenti.
Per chi preferisce guardare la partita attraverso Internet, sarà disponibile anche la diretta streaming su RaiPlay, accessibile dal sito ufficiale e dall’applicazione per smartphone, tablet e dispositivi compatibili.
La trasmissione televisiva comincerà alle 20:30, mentre il fischio d’inizio è previsto quindici minuti più tardi.
Turchia-Italia: orario, canali e programmazione completa
|Informazione
|Programmazione
|Partita
|Turchia-Italia
|Competizione
|UEFA Nations League 2026-2027
|Data
|Lunedì 28 settembre 2026
|Calcio d’inizio
|Ore 20:45
|Stadio
|Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
|Diretta televisiva
|Rai 1
|Inizio collegamento Rai
|Ore 20:30
|Streaming gratuito
|RaiPlay
|Differita Sky
|Ore 00:00, Sky Sport Calcio (202)
|Streaming differita
|NOW e Sky Go
Chi sono i telecronisti di Turchia-Italia?
Per l’incontro della Nazionale, Rai Sport schiera Alberto Rimedio e Daniele Adani, coppia incaricata di raccontare la sfida di Nations League.
La copertura comprende inoltre diversi giornalisti e opinionisti impegnati tra campo e studio.
La squadra Rai sarà così composta:
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Telecronaca: Alberto Rimedio.
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Commento tecnico: Daniele Adani.
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Bordo campo: Tiziana Alla.
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Interviste: Alessandra D’Angiò e Fabrizio Tumbarello.
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Studio: Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni.
Gli approfondimenti accompagneranno il pubblico prima e dopo la partita, con analisi e dichiarazioni dei protagonisti.
Turchia-Italia su Sky: a che ora va in onda?
Sky non trasmetterà Turchia-Italia in contemporanea con Rai 1, ma proporrà la partita in differita integrale dalle ore 00:00, nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre.
L’appuntamento è su Sky Sport Calcio, canale 202, con disponibilità anche attraverso NOW e Sky Go.
La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi.
Per chi desidera assistere all’incontro senza conoscere anticipatamente il risultato, la differita rappresenta quindi un’alternativa alla diretta Rai.
Nations League, Italia a caccia dei primi punti contro la Turchia
La trasferta di Bursa arriva in un momento delicato per la Nazionale guidata da Roberto Mancini, tornato sulla panchina azzurra.
L’Italia ha infatti iniziato il proprio percorso nella Nations League 2026-2027 con una sconfitta casalinga per 2-0 contro il Belgio.
Anche la Turchia, allenata da Vincenzo Montella, è reduce da un risultato negativo: nella prima giornata è stata battuta per 1-0 dalla Francia.
Entrambe le selezioni arrivano quindi al secondo appuntamento del Gruppo A1 senza punti in classifica.
Per gli Azzurri la partita rappresenta l’occasione per cercare una risposta dopo l’esordio negativo e provare a rimettere in equilibrio il percorso nella competizione.
Le probabili formazioni di Turchia-Italia
Mancini valuta alcune modifiche rispetto alla partita contro il Belgio. In difesa torna disponibile Alessandro Bastoni dopo la squalifica, mentre a centrocampo potrebbe trovare spazio Nicolò Fagioli.
In attacco Gianluca Scamacca è candidato a partire dal primo minuto, affiancato da Giacomo Raspadori e Sebastiano Esposito.
Turchia (4-3-3): Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Ozcan, Yuksek, Arda Guler; Aydin, Can Uzun, Yilmaz. Allenatore: Vincenzo Montella.
Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali; Raspadori, Scamacca, Sebastiano Esposito. Allenatore: Roberto Mancini.
Le formazioni ufficiali saranno comunicate prima del calcio d’inizio.
Dove vedere Turchia-Italia gratis?
Per seguire gratuitamente la partita sarà sufficiente sintonizzarsi su Rai 1 alle 20:30, quando comincerà il collegamento dedicato all’incontro.
In alternativa, la diretta sarà disponibile su RaiPlay, senza necessità di un abbonamento sportivo.
Chi non potrà seguire il match in tempo reale avrà invece la possibilità di recuperarlo a mezzanotte su Sky Sport Calcio.
L’appuntamento con Turchia-Italia è dunque fissato per lunedì 28 settembre 2026 alle ore 20:45, dallo stadio Atatürk Spor Kompleksi di Bursa.
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