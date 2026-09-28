Turchia-Italia, dove vedere la partita di Nations League 2026-2027: orario, diretta tv, streaming e telecronisti

La Nazionale di Roberto Mancini affronta la Turchia di Vincenzo Montella lunedì 28 settembre alle 20:45. Diretta gratuita su Rai 1 e RaiPlay, differita su Sky Sport.





La Nazionale italiana torna in campo per la seconda giornata della UEFA Nations League 2026-2027. Lunedì 28 settembre gli Azzurri affrontano la Turchia allo stadio Atatürk Spor Kompleksi di Bursa, con calcio d’inizio fissato alle 20:45 italiane.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva e in chiaro su Rai 1, con collegamento dalle 20:30. Sarà possibile seguirla gratuitamente anche in streaming su RaiPlay. La telecronaca è affidata ad Alberto Rimedio, affiancato dal commento tecnico di Daniele Adani.

Per gli abbonati Sky è prevista inoltre una differita integrale a mezzanotte su Sky Sport Calcio, con Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Turchia-Italia, dove vederla in diretta tv e streaming

La partita tra Turchia e Italia del 28 settembre 2026 sarà visibile gratuitamente su Rai 1, canale 1 del digitale terrestre.

Non è quindi necessario sottoscrivere un abbonamento per assistere all’incontro in diretta.

La Rai seguirà la sfida con un programma dedicato che comprenderà presentazione, telecronaca, collegamenti dal campo e approfondimenti.

Per chi preferisce guardare la partita attraverso Internet, sarà disponibile anche la diretta streaming su RaiPlay, accessibile dal sito ufficiale e dall’applicazione per smartphone, tablet e dispositivi compatibili.

La trasmissione televisiva comincerà alle 20:30, mentre il fischio d’inizio è previsto quindici minuti più tardi.

Turchia-Italia: orario, canali e programmazione completa

Informazione Programmazione Partita Turchia-Italia Competizione UEFA Nations League 2026-2027 Data Lunedì 28 settembre 2026 Calcio d’inizio Ore 20:45 Stadio Atatürk Spor Kompleksi, Bursa Diretta televisiva Rai 1 Inizio collegamento Rai Ore 20:30 Streaming gratuito RaiPlay Differita Sky Ore 00:00, Sky Sport Calcio (202) Streaming differita NOW e Sky Go

Chi sono i telecronisti di Turchia-Italia?

Per l’incontro della Nazionale, Rai Sport schiera Alberto Rimedio e Daniele Adani, coppia incaricata di raccontare la sfida di Nations League.

La copertura comprende inoltre diversi giornalisti e opinionisti impegnati tra campo e studio.

La squadra Rai sarà così composta:

Telecronaca: Alberto Rimedio.

Commento tecnico: Daniele Adani.

Bordo campo: Tiziana Alla.

Interviste: Alessandra D’Angiò e Fabrizio Tumbarello.

Studio: Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni.

Gli approfondimenti accompagneranno il pubblico prima e dopo la partita, con analisi e dichiarazioni dei protagonisti.

Turchia-Italia su Sky: a che ora va in onda?

Sky non trasmetterà Turchia-Italia in contemporanea con Rai 1, ma proporrà la partita in differita integrale dalle ore 00:00, nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre.

L’appuntamento è su Sky Sport Calcio, canale 202, con disponibilità anche attraverso NOW e Sky Go.

La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

Per chi desidera assistere all’incontro senza conoscere anticipatamente il risultato, la differita rappresenta quindi un’alternativa alla diretta Rai.