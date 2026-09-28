L’indomabile Angelica: come finisce, trama, cast e chi è il misterioso Rescator





Angelica parte alla ricerca del marito Joffrey de Peyrac, ma viene catturata dai pirati e venduta come schiava. Il finale riserva una sorprendente rivelazione.





L’indomabile Angelica (Indomptable Angélique) è un film d’avventura storico del 1967, diretto da Bernard Borderie, con Michèle Mercier e Robert Hossein nei ruoli di Angelica e Joffrey de Peyrac.

Si tratta del quarto capitolo della celebre saga cinematografica ispirata ai romanzi di Anne e Serge Golon, ambientata nella Francia del Seicento.

Questa volta Angelica abbandona gli intrighi della corte di Luigi XIV per affrontare un viaggio molto più pericoloso. Convinta che il marito, creduto morto per lungo tempo, sia ancora vivo e si trovi in Sardegna, decide di partire per ritrovarlo.

Il viaggio si trasforma però in un incubo: la sua nave viene attaccata dai pirati, Angelica finisce nelle mani di un corsaro e viene successivamente venduta al mercato degli schiavi.

Ma come finisce L’indomabile Angelica? La protagonista scoprirà che l’uomo che l’ha acquistata per una cifra altissima è proprio quello che cercava disperatamente.

L’indomabile Angelica, la trama completa del film

Angelica ha finalmente scoperto che Joffrey de Peyrac è vivo. Dopo averlo creduto perduto, la donna decide di riprendere le ricerche senza lasciarsi fermare da nessuno.

Il re Luigi XIV vorrebbe trattenerla a Parigi, ma Angelica riesce a sottrarsi alla sua sorveglianza e parte insieme a Savary, un uomo che conosce il passato del conte.

Le informazioni raccolte sembrano indicare che Peyrac si trovi in Sardegna.

Durante il viaggio Angelica incontra il duca di Vivonne, ufficiale della marina francese e fratello di Madame de Montespan.

Per convincerlo a condurla sull’isola, utilizza una delicata informazione riguardante la sorella del duca e alcuni intrighi avvenuti a corte.

Vivonne finisce così per accettare di portarla sulla propria galera.

Angelica crede di essere ormai vicina al marito, ma il destino ha preparato per lei una nuova serie di disavventure.

L’attacco dei pirati e la scomparsa di Angelica

Durante la navigazione nelle acque vicine alla Sardegna, la galera francese viene assalita da una nave corsara.

A guidare l’attacco è un misterioso pirata conosciuto come Rescator, diventato famoso per le incursioni contro le imbarcazioni appartenenti al re di Francia.

Nel caos dello scontro, Angelica decide di gettarsi in mare per sfuggire alla cattura.

La donna riesce a sopravvivere, ma viene recuperata da un’altra nave, comandata dal marchese d’Escrainville, un corsaro spietato.

Il suo salvataggio non rappresenta affatto la fine dei pericoli.

Escrainville comprende immediatamente che Angelica potrebbe essere venduta per una somma considerevole e decide di trattenerla come prigioniera.

La protagonista viene sottoposta a violenze e umiliazioni. Quando cerca di difendere un’altra donna a bordo, il corsaro ordina persino di rinchiuderla con alcuni membri particolarmente brutali dell’equipaggio.

A impedirle di subire un’ulteriore aggressione interviene Coriano, il secondo ufficiale della nave.

L’uomo non agisce soltanto per compassione: ritiene che Angelica debba arrivare in buone condizioni al mercato degli schiavi, dove potrebbe fruttare molto denaro.

Chi è davvero Rescator?

Mentre Angelica si trova prigioniera di Escrainville, emerge uno dei segreti fondamentali della storia.

Rescator è in realtà Joffrey de Peyrac.

Il conte, che Angelica sta cercando da tempo, si nasconde proprio dietro l’identità del temuto pirata che attacca le navi francesi.

Dopo lo scontro con la galera di Vivonne, gli uomini di Rescator recuperano Savary dal mare.

Prima di morire, quest’ultimo riesce a rivelare a Peyrac una notizia sconvolgente: Angelica si trovava proprio sulla nave che aveva assalito.

Joffrey comprende quindi di essere stato vicinissimo alla moglie senza saperlo.

Quando scopre che Escrainville potrebbe averla recuperata, cerca di ottenere informazioni dal corsaro.

Ma il marchese mente.

Nega di aver visto Angelica e nasconde la presenza della donna sulla propria imbarcazione.

Nel frattempo organizza il trasferimento della prigioniera verso Candia, dove intende venderla al miglior offerente.

Angelica viene venduta al mercato degli schiavi

Arrivata a Candia, nell’isola di Creta, Angelica comprende di trovarsi in una situazione disperata.

Escrainville vuole ricavare dalla sua vendita una cifra altissima e non intende permetterle di ostacolare l’asta.

Per costringerla a collaborare, la fa rinchiudere in una stanza popolata da gatti selvatici, mettendo seriamente a rischio la sua incolumità.

La protagonista tenta comunque di trovare una via d’uscita.

Prima della vendita riesce a rivolgersi ad alcuni Cavalieri di Malta, ai quali rivela la propria identità e chiede di essere riscattata.

Il suo timore è quello di essere acquistata da qualcuno intenzionato a condurla in un harem, rendendo ancora più difficile qualsiasi possibilità di fuga.

Quando comincia l’asta, però, accade qualcosa di inaspettato.

Diversi uomini si contendono Angelica, facendo salire progressivamente il prezzo.

Alla fine un misterioso intermediario offre una somma straordinariamente elevata e riesce ad aggiudicarsela.

La donna non sa chi sia il suo nuovo padrone.

Viene quindi accompagnata in un palazzo, dove l’attende la rivelazione più importante del film.

L’indomabile Angelica come finisce? Il finale spiegato

Attenzione: da questo punto vengono svelati i principali colpi di scena del film.

Il finale di L’indomabile Angelica riserva alla protagonista una sorpresa che sembra finalmente mettere fine alla sua lunga ricerca.

Quando entra nel palazzo del misterioso acquirente, Angelica scopre che l’uomo che l’ha fatta comprare al mercato degli schiavi è Joffrey de Peyrac.

Suo marito è davvero vivo.

Ed è proprio lui il celebre Rescator.

Joffrey aveva scoperto che Angelica si trovava nelle mani dei trafficanti e aveva organizzato il suo riscatto attraverso un intermediario.

La cifra altissima pagata durante l’asta serviva quindi a sottrarla alla schiavitù e permettere finalmente ai due coniugi di ritrovarsi.

Angelica ritrova davvero suo marito?

Sì, Angelica e Joffrey riescono finalmente a incontrarsi.

Dopo numerose separazioni, pericoli e sofferenze, la protagonista si trova nuovamente davanti all’uomo che non aveva mai smesso di amare.

La scoperta dell’identità di Rescator chiarisce anche perché il conte fosse diventato una figura misteriosa e temuta nei mari del Mediterraneo.

Per un momento sembra che i due possano finalmente lasciarsi alle spalle il passato e ricominciare insieme.

Ma la felicità dura pochissimo.

Escrainville non ha alcuna intenzione di rinunciare definitivamente ad Angelica.

Il corsaro organizza infatti un nuovo piano per impossessarsi della donna e sottrarla ancora una volta al marito.

Angelica viene rapita di nuovo?

Sì. Il film non termina con il ricongiungimento definitivo della coppia.

Escrainville riesce a organizzare un nuovo rapimento e porta nuovamente via Angelica.

Per proteggere la propria fuga, il corsaro fa inoltre incendiare la nave di Joffrey.

Il conte si trova così ancora una volta separato dalla moglie, proprio quando sembrava averla finalmente ritrovata.

Il finale lascia quindi la storia volutamente aperta.

Angelica è di nuovo prigioniera, mentre Peyrac dovrà riprendere le ricerche per tentare di salvarla.

Come continua la storia dopo L’indomabile Angelica?

La vicenda prosegue nel film successivo, Angelica e il gran sultano, quinto e ultimo capitolo della saga cinematografica originale.

La nuova avventura riprende proprio dalle conseguenze del rapimento.

Angelica viene condotta verso il Nord Africa e finisce coinvolta in un’altra situazione estremamente pericolosa, mentre Joffrey continua a cercarla.

La conclusione di L’indomabile Angelica rappresenta quindi un collegamento diretto con il capitolo successivo.

La scoperta che Rescator sia in realtà Peyrac è il grande colpo di scena del quarto film, ma non coincide ancora con il lieto fine definitivo della coppia.

Cast di L’indomabile Angelica: attori e personaggi

La protagonista Angelica è interpretata da Michèle Mercier, attrice francese diventata celebre proprio grazie a questa saga cinematografica.

Accanto a lei troviamo Robert Hossein, che interpreta Joffrey de Peyrac e il misterioso Rescator.

Nel cast figurano inoltre:

Roger Pigaut: marchese d’Escrainville.

Christian Rode: duca di Vivonne.

Bruno Dietrich: Coriano.

Ettore Manni: Jason.

Pasquale Martino: Savary.

Sieghardt Rupp: Millerand.

Arturo Dominici: Mezzo Morte.

Poldo Bendandi: intermediario che acquista Angelica.

Il film è diretto da Bernard Borderie, con musiche di Michel Magne e fotografia di Henri Persin.

L’indomabile Angelica: anno, durata e curiosità

L’indomabile Angelica è una produzione internazionale del 1967, realizzata tra Francia, Italia e Germania.

La durata cinematografica è di circa 95 minuti.

Rispetto ai precedenti capitoli, ambientati soprattutto negli ambienti aristocratici francesi, questo episodio dedica maggiore spazio alle avventure marittime, agli assalti dei corsari e alla tratta degli schiavi nel Mediterraneo.

La ricerca di Peyrac diventa così il filo conduttore di una storia nella quale Angelica deve continuamente lottare per sopravvivere e conservare la propria libertà.

Il momento più importante rimane naturalmente la scoperta della vera identità di Rescator: l’uomo che Angelica cercava in Sardegna era stato vicinissimo a lei durante il viaggio, senza che nessuno dei due riuscisse a riconoscere l’altro.

Una rivelazione che rende ancora più drammatica la successiva separazione e prepara gli eventi dell’ultimo film della saga.

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