Grande Fratello Vip, triangolo tra Giacomo Gallani, Megan Ria e Michelle Masullo: cosa sta succedendo





Il Grande Fratello Vip emergono nuove dinamiche sentimentali: Michelle Masullo e Megan Ria mostrano interesse per Giacomo Gallani, che confida le proprie preferenze nella Casa.





La convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 comincia a far emergere le prime attrazioni tra i concorrenti. A una settimana dall’inizio del reality condotto da Ilary Blasi, l’attenzione si concentra su Giacomo Gallani, Megan Ria e Michelle Masullo, protagonisti di una situazione sentimentale che potrebbe svilupparsi nel corso delle prossime puntate. Le due ragazze hanno ammesso di essere interessate allo stesso concorrente, mentre il diretto interessato ha già espresso alcune considerazioni sulle rispettive affinità.

La vicenda è emersa attraverso diverse conversazioni avvenute all’interno della Casa. A confidarsi per prima è stata Michelle Masullo, che durante un confronto con Carmen Di Pietro ha raccontato di attraversare un momento di incertezza. L’interesse per Giacomo, infatti, si accompagna alla consapevolezza che il ragazzo abbia manifestato una particolare attenzione nei confronti di Megan.

La concorrente ha spiegato di sentire anche la mancanza della madre, alla quale è abituata a rivolgersi quando deve affrontare situazioni personali delicate. Parlando con Carmen, Michelle ha dichiarato: “Sono confusa, mi manca la mamma, il suo ruolo, con lei mi confido e mi consiglia. Quando non so cosa fare la chiamo. È una situazione incasinata con un ragazzo qui dentro, hai capito chi è. Mia madre mi ha detto di non fare la sottona, mi ha dato questa raccomandazione e io la sto facendo. Lui è timido, ma aveva detto che gli piaceva Megan”.

Nel frattempo, anche Megan Ria ha iniziato a interrogarsi sul rapporto con Gallani. La ballerina, confrontandosi con Jonathan Kashanian, ha raccontato di aver modificato progressivamente la propria opinione sul coinquilino. Se inizialmente il suo atteggiamento le era sembrato distante dal tipo di personalità che solitamente la attrae, la quotidianità condivisa le ha permesso di scoprirne caratteristiche differenti.

“Lui è molto calmo, riflessivo, ha una bellissima energia. Io ho paura. Vivo d’amore e quindi metto le mani avanti perché ho paura. Da quando sono entrata le cose sono cambiate, inizialmente ero proprio chiusa e dicevo, ‘non fa per me è troppo pettinato e impostato’. Ora vedendolo insieme a tutti gli altri ragazzi lo sento diverso, più simile a me rispetto a tutti”, ha spiegato Megan.

Le parole dell’ex allieva di Amici confermano dunque una simpatia maturata gradualmente, senza che tra i due sia stata ancora avviata una relazione. La concorrente ha ammesso di avere alcune riserve rispetto alla possibilità di lasciarsi coinvolgere sentimentalmente, pur riconoscendo una crescente sintonia con Giacomo.

A fornire ulteriori elementi sulla situazione è stato proprio Giacomo Gallani. Durante una conversazione con Federica Morello, il concorrente ha raccontato di essersi accorto delle attenzioni ricevute da Michelle negli ultimi giorni. Pur riconoscendo diversi punti in comune con lei, ha precisato di non provare un’attrazione tale da immaginare un possibile coinvolgimento romantico.

“Negli ultimi due o tre giorni ho capito delle cose. Michelle mi fa i sorrisetti. Ieri ero a sedere sul divano con Jonathan e si è seduta in mezzo e ho notato che le interesso. Però purtroppo non è proprio il mio tipo, lei è cool, fa la dj, ma non mi piace. Anche Giancarlo e Marina mi hanno detto che le piaccio. Come carattere siamo simili e compatibili, però non mi piace e non ci posso fare nulla”, ha confidato.

Una posizione che, almeno per il momento, sembra escludere un avvicinamento sentimentale tra Giacomo e Michelle. Diversa, invece, appare la situazione con Megan, nei confronti della quale il concorrente aveva già manifestato interesse.

La consapevolezza di questa possibile attrazione reciproca ha spinto Michelle Masullo a cercare un confronto direttamente con l’amica. La gieffina ha preferito affrontare apertamente l’argomento, spiegando di non voler compromettere il loro rapporto per una conoscenza sentimentale ancora agli inizi.

Nel corso della conversazione, Michelle ha riconosciuto che Giacomo rappresenta il suo ideale maschile, ma ha anche dichiarato di essere disposta a rinunciare a un eventuale avvicinamento qualora Megan desiderasse approfondire il rapporto con lui.

“Se devo pensare al prototipo di uomo che mi piace, è lui. Lui è l’unico. Ma a te interessa? Perché magari nascono triangolazioni strane e non voglio. Tu sei mia amica e non voglio passarti avanti, siccome sei arrivata prima di me. Io posso farmi da parte. Io ho questo interesse e lo sto conoscendo, ma magari nemmeno gli interesso”.

La risposta di Megan Ria ha chiarito ulteriormente la situazione. La ballerina non ha negato di provare una simpatia per Giacomo, ma ha sottolineato di non voler stabilire vincoli o impedire a Michelle di conoscerlo. Ha inoltre raccontato che Gallani le aveva già comunicato il proprio interesse, ricevendo inizialmente una risposta prudente.

“Sono in un momento della mia vita in cui non vorrei avere relazioni, ma ho una bella simpatia per lui perché è intelligente e sensibile. Però le cose se nascono, lo fanno in maniera naturale indipendentemente dai discorsi che possiamo fare. Ci stiamo conoscendo. Tu sentiti libera di conoscerlo. Lui mi ha palesato il suo interesse, io poi gli ho detto che non ero nel mood giusto, ma ora sono in un momento… Pensavo fosse il classico principino pettinato, ora lo sto conoscendo… Non ti dico che non potrebbe mai esserci nulla. Sono ancora in procinto di conoscerlo, ma io sono una che va molto lenta. Tu però sentiti libera, nessuno ha la proprietà su nessuno. Vedendo tutti i ragazzi, lui è quello più in linea con la persona che potrebbe essere più affine a me”.

Il confronto tra le due concorrenti ha quindi permesso di rendere espliciti sentimenti e intenzioni, senza arrivare a uno scontro. Michelle ha manifestato la volontà di rispettare l’interesse dell’amica, mentre Megan ha ribadito che entrambe devono sentirsi libere di vivere le proprie conoscenze all’interno del programma.

Al momento, il possibile triangolo del GF Vip 9 presenta dunque tre posizioni differenti: Michelle è attratta da Giacomo, Megan sta rivalutando il rapporto con il concorrente e Gallani ha ammesso di non vedere nella prima una possibile partner sentimentale.

Non risultano ancora relazioni ufficiali o sviluppi tali da confermare la nascita di una coppia. Le conversazioni avvenute nella Casa hanno però portato alla luce una dinamica che potrebbe trovare spazio anche nelle prossime dirette condotte da Ilary Blasi. Resta da capire come reagirà Michelle alle confidenze di Giacomo e se la conoscenza tra quest’ultimo e Megan proseguirà oltre la simpatia reciproca manifestata durante questi primi giorni di convivenza.

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