Little Big Italy, puntata del 28 settembre 2026: Panella arriva a Taipei, chi sono i tre concorrenti e quali ristoranti hanno scelto

Francesco Panella vola a Taiwan per una nuova sfida tra ristoranti italiani. Giovanna, Greta e Giancarlo raccontano la propria vita lontano dall’Italia.





Nuovo appuntamento con Little Big Italy, il programma di Francesco Panella dedicato alla ricerca della cucina italiana nel mondo. Lunedì 28 settembre 2026, dalle 21:30 sul NOVE, il viaggio prosegue a Taipei, capitale di Taiwan e una delle grandi metropoli asiatiche.

La puntata, ottavo episodio della nona stagione, vede protagonisti tre italiani che hanno deciso di trasferirsi stabilmente all’estero. Ognuno di loro accompagna Panella nel proprio ristorante italiano preferito, convinto di aver individuato il locale capace di rappresentare meglio i sapori di casa.

A contendersi la vittoria sono Giovanna, Greta e Giancarlo, tre concorrenti con origini, professioni ed esperienze differenti, ma accomunati dal legame con l’Italia.

I ristoranti scelti per la sfida sono Cantina del Gio, Aroma Trattoria Toscana e La Mole.

Little Big Italy 28 settembre 2026: la puntata a Taipei

Dopo aver attraversato diverse città internazionali, Francesco Panella raggiunge Taipei per conoscere da vicino la comunità italiana residente a Taiwan.

La città offre un panorama gastronomico particolarmente variegato, nel quale convivono tradizioni locali, cucina internazionale e numerosi ristoranti che propongono specialità europee.

Per gli italiani che vivono lontano da casa, trovare un locale capace di riprodurre i sapori della propria infanzia può diventare qualcosa di molto importante.

Ed è proprio da questa idea che nasce la competizione.

Tre expat presentano a Panella il ristorante al quale sono maggiormente affezionati. Durante la puntata, però, non si parla soltanto di cibo: emergono anche i motivi che li hanno spinti a trasferirsi, le difficoltà affrontate e il rapporto che hanno costruito con Taiwan.

Giovanna: dalla Campania a Taiwan per amore

La prima concorrente è Giovanna, originaria della Campania.

La donna è arrivata a Taipei per seguire il marito e oggi lavora nel settore delle pubbliche relazioni.

Nel corso degli anni ha imparato ad apprezzare numerosi aspetti della vita taiwanese, a cominciare dalla ricchezza culturale e dalla presenza di ambienti naturali ancora incontaminati.

Per Giovanna, Taipei è soprattutto un luogo nel quale tradizioni differenti riescono a convivere e incontrarsi.

Nonostante l’integrazione nella nuova realtà, il rapporto con la cucina italiana rimane particolarmente forte.

Per questo motivo decide di accompagnare Francesco Panella alla Cantina del Gio, il ristorante sul quale punta per conquistare la vittoria.

Greta: la romana che cerca la vera cucina italiana a Taipei

La seconda protagonista è Greta, romana trasferitasi a Taiwan, dove lavora come International Student Advisor.

La sua esperienza permette di scoprire anche alcune curiosità legate alla quotidianità di chi vive a Taipei.

Tra le differenze che ha notato rispetto all’Italia ci sono, per esempio, le dimensioni delle cucine domestiche, spesso più contenute e dotate di meno fornelli.

Greta racconta di essersi fatta regalare persino un forno prima di Natale.

Per lei, tuttavia, il problema principale quando si parla di gastronomia italiana all’estero è un altro: distinguere i locali realmente fedeli alla tradizione da quelli che propongono soltanto una versione adattata dei nostri piatti.

La concorrente sostiene infatti che a Taipei esistano buoni ristoranti italiani, ma che sia necessario conoscerli e saperli individuare.

Il suo locale del cuore è Aroma Trattoria Toscana, scelto per affrontare la sfida contro gli altri due concorrenti.

Giancarlo: da Brindisi a Taipei, insegna italiano da 18 anni

Il terzo concorrente è Giancarlo, originario della zona di Brindisi.

La sua storia è particolarmente interessante perché vive a Taiwan da ben 18 anni.

Giancarlo lavora come insegnante di lingua italiana, una professione che considera anche un’occasione per diffondere la cultura del nostro Paese.

Per lui insegnare italiano non significa infatti limitarsi alla grammatica e al vocabolario, ma raccontare tradizioni, abitudini e caratteristiche della società italiana.

Dopo quasi due decenni trascorsi a Taiwan, conosce profondamente la realtà locale, ma continua a mantenere un forte legame con le proprie origini pugliesi.

Per partecipare a Little Big Italy ha deciso di presentare il ristorante La Mole.

Sarà proprio questo locale a rappresentare la sua idea di autentica cucina italiana a Taipei.