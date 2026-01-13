Cucchi e Salis entrano a sorpresa in carcere: “Situazione critica, detenuti senza tutele”





Nel dicembre del 1973, Theresa Fazzani e la sorellina Janet, rispettivamente di 8 e 5 anni, furono coinvolte in una tragedia che segnò per sempre le loro vite: l’omicidio della madre ad opera del padre. Questo evento devastante non solo portò alla perdita della loro madre, ma anche alla separazione traumatica dalle loro due sorelle più piccole, di 3 e 2 anni. Per oltre cinquant’anni, Theresa e Janet rimasero divise, affidate a famiglie diverse, fino a quando Theresa, ora 59enne, decise di utilizzare i social media nel luglio scorso per cercare di riunirsi con la sorella.





“Ho pensato tante volte di contattare le mie sorelle ma avevo paura del rifiuto. Alla fine ho deciso di contattarle perché ho pensato: ‘Presto compirò 60 anni e non voglio avere rimpianti’,” ha raccontato Theresa ai tabloid britannici. Ricorda il giorno tragico in cui assistette all’assassinio della madre nella loro casa a Newport, nel Galles, e la corsa in auto con il padre, che cercò di rassicurarle dicendo che la madre stava solo dormendo.

Dopo l’arresto del padre, le sorelle furono separate. A Theresa fu rivelato che l’uomo non era il suo vero padre e fu quindi affidata al genitore biologico e alla matrigna. Le tre sorelle più piccole vennero invece date in adozione a un’altra famiglia. Da quel momento, per più di cinquant’anni, Theresa e Janet non ebbero più alcun contatto. La situazione cambiò nell’estate scorsa, quando Theresa decise di rivolgersi a un gruppo Facebook specializzato nel ricomporre famiglie divise. Questa decisione si rivelò cruciale: in sole 48 ore, il gruppo riuscì a rintracciare Janet e le altre sorelle.

“La prima volta che ci siamo incontrate è stata un’esperienza travolgente; è stato come se avessi ritrovato una parte mancante di me. Sono andata a trovarle tutte e tre, e ora io e Janet ci sentiamo ogni giorno al telefono. Non passa giorno senza che chiacchieriamo,” ha dichiarato Theresa. Le due donne stanno cercando di ricostruire un legame che era stato spezzato in modo traumatico durante la loro infanzia.

Entrambe hanno vissuto un’infanzia difficile. “Il mio vero padre non era particolarmente gentile, mi picchiava, era orribile e non mi permetteva di contattare le mie sorelle, o anche solo di parlare di loro, era brutale. Crescere senza le mie sorelle è stato molto difficile perché non ho potuto condividere momenti speciali con loro,” ha spiegato Theresa.

Janet, ora 57enne, ha descritto il suo dolore: “Quando ci siamo separate, è stato come se una parte di me mi fosse stata strappata via. Ho perso le due donne più importanti della mia vita prima di compiere sei anni. La famiglia in cui io e le mie altre due sorelle siamo state adottate era molto disfunzionale e all’improvviso mi sono ritrovata a essere la sorella maggiore, che cercava di destreggiarsi in un ambiente ostile senza Theresa a proteggermi.”

Nel corso degli anni, entrambe hanno pensato a come ritrovarsi, ma si sono sempre bloccate per vari motivi. Janet ha rivelato che uno dei principali motivi per cui non ha mai provato a contattare Theresa è stato il senso di colpa, poiché era stato suo padre a uccidere la madre di Theresa.

“Quando mi ha chiamata ero completamente scioccata. Non potevo crederci, ero sopraffatta e sollevata allo stesso tempo, ma è stato sconvolgente scoprire quanto fosse stata trattata male anche lei,” ha aggiunto Janet. Insieme, le sorelle sono riuscite a rintracciare la tomba della madre, che hanno potuto visitare per la prima volta, chiudendo così un cerchio interrotto oltre mezzo secolo fa.



