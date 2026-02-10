Dà alla luce la terza figlia e muore per un’emorragia: Francesca Nepita aveva 36 anni, indagine sull’ospedale





La comunità di Scalea piange la prematura scomparsa di Francesca Nepita, una donna di 36 anni deceduta sabato mattina nell’ospedale di Lagonegro, in provincia di Potenza, dopo aver dato alla luce la sua terza figlia. La neonata sta bene, ma per Francesca si sono verificate complicazioni che hanno portato a un’emorragia fatale. In segno di rispetto, il giorno dei funerali sarà dichiarato lutto cittadino a Scalea, dove la donna viveva con il marito e le sue due figlie. Anche il paese natale di Santa Maria del Cedro esprime cordoglio per la tragica perdita.





Le indagini sulle circostanze della morte sono coordinate dalla Procura di Lagonegro, che ha delegato i carabinieri a condurre le indagini. Sono state sequestrate le cartelle cliniche e si attende il conferimento dell’incarico per l’autopsia, un accertamento tecnico irripetibile che si rivela fondamentale per chiarire le cause del decesso. È stata aperta anche un’inchiesta interna da parte dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, alla quale l’ospedale di Lagonegro fa riferimento.

Il cordoglio per la perdita di Francesca è stato espresso anche da figure istituzionali. L’assessore regionale alla salute, Cosimo Latronico, e il direttore generale dell’azienda San Carlo, Giuseppe Spera, hanno visitato l’ospedale per portare la loro vicinanza alla famiglia della donna. “Siamo qui per portare la vicinanza umana e istituzionale del Governo regionale alla famiglia della signora Francesca,” hanno dichiarato. “È un momento di profondo dolore per l’intera comunità lucana. Abbiamo ritenuto doveroso essere presenti qui anche per rassicurare il personale che, pur in un clima di comprensibile tensione, continua a prestare servizio con la consueta diligenza e professionalità.”

L’azienda ospedaliera ha già attivato tutti i protocolli necessari per analizzare l’iter clinico che ha portato alla morte di Francesca. Le autorità hanno assicurato che collaboreranno pienamente con le indagini in corso, certi che il lavoro dei professionisti della salute rimanga sempre orientato alla tutela dei pazienti e al bene del territorio.

La morte di Francesca Nepita ha suscitato un forte impatto emotivo nella comunità locale, e le indagini in corso mirano a fare chiarezza su un caso che ha scosso profondamente la cittadinanza. La famiglia, in questo momento di grande dolore, ha ricevuto il supporto non solo da amici e conoscenti, ma anche da istituzioni che si sono mobilitate per offrire sostegno.



