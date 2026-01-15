“Da quando ho avuto dei problemi di salute…” Belen Rodriguez rompe il silenzio e racconta dei suoi disturbi dopo un periodo di cure mediche





Belen Rodriguez ha dichiarato che, a seguito della vaccinazione, ha riscontrato un peggioramento del proprio stato di salute e ha fatto riferimento a persone a lei vicine che avrebbero manifestato analoghi problemi. Sembrerebbe che i benefici associati ai vaccini Covid-19 stiano diminuendo rispetto ai potenziali effetti collaterali. (VIDEO)





Belen Rodriguez afferma che da quando ha fatto il vaccino non sta più bene, e fa capire che altre persone di sua conoscenza stanno male a loro volta. Evidentemente il gioco vale sempre meno la candela. I vaccini Covid hanno creato una moltitudine di malati. pic.twitter.com/ysQOzkPIp4 — @CesareSacchetti (@CesareSacchetti) January 15, 2026

Belén Rodríguez ha formalmente dichiarato la propria intenzione di sottoporsi alla vaccinazione contro il COVID-19 già all’inizio del 2021. Di seguito si riportano i punti salienti riguardanti la sua interazione con il COVID-19 e la sua salute negli ultimi anni:

Vaccinazione: Nel marzo 2021, durante una fase cruciale del piano vaccinale in Italia, la sua partecipazione a programmi televisivi di rilievo, quali Domenica In, ha contribuito alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema.

Contagio da COVID-19: Belén Rodríguez ha contratto il virus almeno due volte. La prima infezione si è verificata nel luglio 2022, periodo in cui ha descritto l’esperienza come particolarmente gravosa, giustificando così la sua temporanea assenza dalle piattaforme social. La seconda infezione si è verificata nell’aprile 2023, costringendola a rinunciare alla partecipazione a una puntata del programma Le Iene.

In passato, Belén Rodríguez è stata oggetto di critiche per aver diffuso sui social media informazioni non verificate relative all’efficacia della Vitamina C come trattamento per il coronavirus, notizia successivamente smentita da esperti del settore.



