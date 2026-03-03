Andrea muore a soli 14 anni, il ricordo commosso dei genitori





A Borgo Poncarale, oggi, martedì 3 marzo, si terrà il funerale di Andrea Ferrari, un giovane di soli 14 anni che ha perso la vita dopo aver combattuto una malattia. La cerimonia funebre avrà luogo alle 15:00 nella chiesa parrocchiale del paese. Il corteo funebre partirà dall’abitazione della famiglia, per poi proseguire verso la parrocchia, dove amici, parenti e membri della comunità si riuniranno per dare l’ultimo saluto al ragazzo.





Andrea lascia nel profondo dolore la madre Giovanna, il padre Enrico, le nonne Rosa e Rita, le zie Marina, Francesca e Sabrina, insieme alle rispettive famiglie, e i cugini Michele, Francesco e Alessandro. La sua scomparsa ha colpito non solo la sua famiglia, ma anche la comunità di Montirone, dove aveva frequentato la scuola elementare. In molti lo ricordano per il suo carattere solare e per la simpatia che trasmetteva a chiunque lo incontrasse. “È rimasto nel cuore per la sua simpatia e quella luce solare che portava ovunque”, si legge in uno dei messaggi di cordoglio apparsi sui social media.

La famiglia ha richiesto di non portare fiori, ma di considerare la possibilità di fare donazioni all’Abe (Associazione Bambino Emopatico), un ente che offre supporto ai bambini malati e alle loro famiglie durante il percorso di cura nei reparti pediatrici. Questo gesto di solidarietà riflette l’impegno della famiglia di Andrea nel sostenere cause che aiutano i bambini e le loro famiglie in momenti di difficoltà.

Un particolare ringraziamento è stato espresso dalla famiglia al dottor Alessandro Pinti dell’Oncologia pediatrica degli Spedali Civili di Brescia, così come al personale dell’Hospice Il Gabbiano di Pontevico, per le cure e l’assistenza fornita ad Andrea durante la sua malattia. La dedizione e la professionalità di questi operatori sanitari hanno avuto un impatto significativo sulla vita di Andrea e della sua famiglia, rendendo il loro percorso più sostenibile in un momento così difficile.

La scomparsa di Andrea ha suscitato una forte reazione emotiva nella comunità di Borgo Poncarale e oltre. La sua vita, sebbene breve, ha toccato molte persone, e il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto. Gli amici e i compagni di scuola hanno condiviso ricordi e aneddoti, sottolineando come Andrea fosse sempre pronto a far sorridere gli altri, anche nei momenti più difficili. La sua energia positiva e il suo spirito vivace resteranno impressi nella memoria di chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

La celebrazione della vita di Andrea non sarà solo un momento di tristezza, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza dei legami familiari e dell’amicizia. La comunità si unirà per sostenere la famiglia Ferrari in questo momento di lutto, dimostrando che, anche di fronte a una perdita così grande, l’amore e la solidarietà possono fare la differenza.



