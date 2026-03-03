Tutto bruciato nell’incendio, tranne la Bibbia di famiglia: il segno che ha ridato speranza





Dopo che un devastante incendio in casa ha distrutto la loro casa a Ilocos Sur, Filippine, Ruth Mary Repuyan e la sua famiglia sono tornati il 27 novembre per setacciare le ceneri. Quasi tutto quello che possedevano era stato ridotto a detriti anneriti, mobili, vestiti, ricordi e anni di ricordi andati via in poche ore.





Mentre cercavano attentamente i rottami, sperando di recuperare qualcosa, Ruth notò un oggetto spesso parzialmente sepolto sotto le macerie. Presumendo che fosse bruciato come gli altri, lei lo estrasse delicatamente.

Era la Bibbia di famiglia.

Con suo stupore, apparve quasi intatto. In un video girato sulla scena, Ruth sfoglia le pagine, mostrando che la copertina, la colonna vertebrale e la carta sembravano intatte nonostante l’intenso incendio che ha distrutto quasi tutto ciò che la circondava Nelle vicinanze, hanno trovato un altro libro che era stato gravemente bruciato.

“Celebreremo il Natale senza più nulla”, ha detto Ruth. “Tutto era bruciato, e l’unica cosa che abbiamo è la Bibbia. Questo è un miracolo. ”

Per questa famiglia, la scoperta è diventata un potente simbolo di speranza, un promemoria che anche nelle ceneri della perdita, la fede può restare in piedi.



