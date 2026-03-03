È morto per alcuni minuti… poi dice di aver incontrato Gesù: la domanda che gli ha cambiato la vita





Jim Woodford era conosciuto come “Diamond Jim”, un uomo d’affari ambizioso e che credeva che il successo fosse il modo migliore per dimostrare amore.





Ha costruito una vita di lusso per la sua famiglia, convinto che fornire di più… più soldi, più comodità, più sicurezza significava che stava facendo bene per loro. Ma sua moglie, Lorraine, pregava silenziosamente per qualcosa di più profondo. Lei non voleva più ricchezza. Voleva che il cuore di Jim trasformasse.

Col tempo, il successo lo ha consumato. Poi a 61 anni, a Jim fu diagnosticata la sindrome di Guillain-Barré, una rara malattia che lo ha lasciato incessante, dolore elettrico e paralisi parziale. La rabbia ha sostituito l’ambizione. Per cinque anni si è affidato a medicinali pesanti, non ha mai chiesto aiuto a Dio.

Nell’aprile 2014, dopo aver assunto molto più del dosaggio prescritto, Jim è collassato nel suo camion. Ha smesso di respirare. I medici hanno poi detto a Lorraine che non aveva attività cerebrale e nessuna speranza di guarigione.

Ma Jim dice di aver vissuto un’altra realtà, un luogo di bellezza e terrore, oscurità e luce. Gridò a Dio e dice di aver incontrato Gesù, che gli domandò: «Che ne hai fatto della vita che ti è stata data? ”

Poi si è svegliato – vivo.

Oggi, Jim condivide un messaggio diverso: la vera vita non è costruita sulla ricchezza, ma sulla resa.



