Tre Giorni Nell’Oscurità: La Fede Che Lo Ha Tenuto In Vita Sotto il Mare

Nel 2013, Harrison Okene lavorava come cuoco a bordo di un rimorchiatore al largo della costa della Nigeria quando si verificò una tragedia. Nelle prime ore del mattino, il mare agitato fece capovolgere l’imbarcazione, che affondò fino a quasi 30 metri di profondità. Undici membri dell’equipaggio rimasero intrappolati all’interno. Furono tutti dati per morti.
Ma un uomo era ancora vivo.
Harrison si ritrovò nel buio totale, scalzo e immerso nell’acqua gelida, aggrappato alla vita dentro una piccola sacca d’aria di circa un metro all’interno del relitto. Senza cibo, senza luce e senza una via di fuga visibile, la paura lo circondava. Umanamente parlando, non c’era speranza.
Così pregò.
Solo nell’oscurità, gridò a Gesù e iniziò a recitare i versetti della Scrittura che ricordava, incluso il Salmo 54: “Ecco, Dio è il mio aiuto; il Signore è colui che sostiene la mia vita.” Per tre giorni, Harrison sopravvisse senza soccorsi, senza attrezzature e senza spiegazioni.
Il terzo giorno, un sub inviato per recuperare i corpi sentì improvvisamente una mano afferrarlo. Era Harrison. Vivo.
Gli esperti medici faticano a spiegare come abbia evitato l’avvelenamento da ossigeno o l’ipotermia. Harrison non ha dubbi: è stato Dio a sostenerlo.
Oggi condivide la sua testimonianza come prova che anche nelle acque più profonde Dio continua a salvare e che nessuno è mai fuori dalla Sua portata.
