“È anche colpa di Putin”: Meloni al Tg interviene sull’Iran e accende il dibattito politico







La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rilasciato la sua prima dichiarazione ufficiale in merito al conflitto in Iran, a seguito degli attacchi condotti da Israele e Stati Uniti, durante un’intervista al TG5. Ha espresso profonda preoccupazione per l’estensione del conflitto in Europa, evidenziando l’impatto dei droni che hanno colpito Cipro.





La Premier Meloni ha inoltre tracciato un parallelo tra la situazione attuale in Medio Oriente e l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, sottolineando come la crisi del diritto internazionale, innescata dal conflitto ucraino, abbia inevitabilmente contribuito all’attuale instabilità. Ha dichiarato: “Mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina. Quando un membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberatamente attaccato un suo vicino, era inevitabile che avrebbe portato a una stagione di caos”.

La mia intervista di poco fa al TG5. Buona serata. pic.twitter.com/c30VI5u1e2 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 2, 2026



