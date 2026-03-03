Da una serata spensierata a un incubo: 17enne violentato dopo essersi addormentato sul tram a Firenze





Un grave episodio di violenza ha scosso Firenze, dove un ragazzo di 17 anni è stato trascinato via da uno sconosciuto mentre si trovava su un tram. Il giovane, che si era addormentato dopo una serata trascorsa con amici, si è risvegliato sotto un cavalcavia con l’aggressore addosso, intento a perpetrargli violenza. La polizia ha avviato un’indagine e ha arrestato un uomo di 32 anni, accusato di violenza sessuale su minore.





Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, l’incidente è avvenuto nella notte di San Valentino, tra il 14 e il 15 febbraio. Il ragazzo, dopo aver trascorso la serata in compagnia di amici tra bar e locali, aveva deciso di tornare a casa da solo. Durante il tragitto, si era addormentato sul tram della linea T2 mentre il convoglio si dirigeva verso il capolinea alla periferia della città.

Le circostanze dell’accaduto sono state ricostruite grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Era ormai quasi l’alba quando il 32enne è salito sul tram e ha notato il giovane, che appariva stanco e semi-inconsapevole. I video mostrano l’uomo che si avvicina al ragazzo, tenta di parlargli e, dopo aver constatato la sua condizione, lo aiuta a scendere dal tram. Pochi istanti dopo, il ragazzo si è risvegliato sotto un cavalcavia, in una situazione drammatica, con l’aggressore sopra di lui.

Il giovane, spaventato e confuso, ha iniziato a urlare e a chiedere aiuto, riuscendo infine a divincolarsi e a scappare. È stato poi accompagnato in ospedale dai genitori, dove ha ricevuto assistenza medica e ha sporto denuncia contro l’aggressore. Questa denuncia ha attivato immediatamente le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Grazie all’acquisizione dei video di sorveglianza, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a identificare il presunto aggressore, già noto alle autorità per precedenti reati. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale su minore. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di essere stato sotto effetto di alcol al momento dei fatti.

L’episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza sui mezzi pubblici e ha messo in luce i rischi che possono derivare da situazioni di vulnerabilità, come quella vissuta dal giovane. La polizia sta continuando a indagare per accertare ulteriori dettagli e garantire la sicurezza dei cittadini.



