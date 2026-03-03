“Allora per noi i guai sono seri”: Guerra nel Golfo, l’allarme del generale Leonardo Tricarico





Il Generale Leonardo Tricarico, intervenuto a “4 di Sera” nella puntata trasmessa domenica 1 marzo, ha analizzato le potenziali implicazioni per l’Italia e l’Europa in seguito all’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Alla domanda se l’Europa potesse essere un bersaglio di rappresaglia da parte di Tehran, il Generale Tricarico ha risposto: “Sebbene l’ipotesi non possa essere completamente esclusa, è importante considerare che l’Iran dispone di una gamma di risorse oltre ai missili, una delle quali non è stata ancora pienamente sfruttata”.





Il Generale ha specificato che tale risorsa è il terrorismo, sottolineando la necessità di adottare misure preventive per proteggere potenziali obiettivi di attacchi terroristici. Ha inoltre evidenziato le vulnerabilità del sistema di difesa aerea, affermando: “Nel caso in cui l’attacco si concretizzasse tramite missili, la situazione sarebbe particolarmente critica, data la fragilità di questo comparto”.

Già il giorno dell’attacco, il Generale Tricarico aveva espresso la sua opinione, affermando: “Non ritengo che l’attacco iniziale contro l’Iran possa preludere a un conflitto prolungato con le caratteristiche di un conflitto tradizionale. Considerando le capacità di proiezione della forza degli Stati Uniti, è improbabile che un conflitto a distanza di lunga durata possa essere sostenuto, soprattutto se non è in linea con gli interessi vitali del paese, e per gli Stati Uniti non lo è”.

In un’intervista rilasciata all’Adnkronos, l’ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e attuale Presidente della Fondazione ICSA ha formulato una previsione sulla durata delle operazioni militari, indicando che, con la logistica attualmente dispiegata nell’area, le operazioni potrebbero proseguire a piena intensità per un periodo massimo di otto o dieci giorni. Tuttavia, l’ex Presidente Donald Trump ha recentemente ipotizzato una durata del conflitto di quattro settimane.

