Chi sono Mussari e Ceccherelli, i due nomi citati dalla commissione sulla morte di David Rossi

Commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi: citati Giuseppe Mussari e Gabriele Ceccherelli, con repliche e profili dei due nomi indicati.





La commissione parlamentare d’inchiesta sul caso David Rossi cita Giuseppe Mussari e Gabriele Ceccherelli: i ruoli ipotizzati, i profili e le risposte dei diretti interessati.





La commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi — responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, trovato morto la sera del 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio in piazza Salimbeni — indica due nomi come presunti coinvolti: Giuseppe Mussari e Gabriele Ceccherelli. L’indicazione arriva, secondo quanto riportato dalla fonte, dopo perizie e simulazioni effettuate dal vivo.

Nella ricostruzione attribuita alla commissione, Mussari avrebbe avuto il ruolo di “mandante di un’azione di intimidazione che inizialmente non avrebbe dovuto portare alla morte di David Rossi”. A Ceccherelli, invece, viene attribuito il compito di aver organizzato la fase operativa, scegliendo persone che, si precisa, non sarebbero ancora state individuate, restando lui stesso all’esterno di Palazzo Salimbeni.

David Rossi: Il passaggio in commissione: i due nomi e i ruoli ipotizzati

Il dossier citato dalla fonte colloca l’emersione dei primi nominativi in un momento successivo ad accertamenti tecnici e prove di simulazione. In questa fase, la commissione parlamentare di inchiesta avrebbe quindi messo in fila due figure distinte, con posizioni diverse nella dinamica ipotizzata.

Da un lato, Giuseppe Mussari viene indicato come la persona che avrebbe commissionato un’azione definita di intimidazione, sottolineando però che, nella tesi riportata, l’esito mortale non sarebbe stato l’obiettivo iniziale. Dall’altro, Gabriele Ceccherelli viene descritto come il soggetto che avrebbe curato l’organizzazione e la selezione di chi avrebbe dovuto agire materialmente, pur rimanendo fuori da Palazzo Salimbeni.

Si tratta, per come viene presentata la vicenda, di valutazioni e attribuzioni della commissione all’interno del lavoro d’inchiesta parlamentare: non vengono riportati nel materiale ulteriori elementi di dettaglio su riscontri specifici, né l’eventuale esistenza di provvedimenti giudiziari collegati a queste affermazioni.

Chi è Giuseppe Mussari: carriera e incarichi tra Mps e Abi

Giuseppe Mussari, 64 anni, è un nome centrale nella storia recente del gruppo senese. La fonte lo descrive come avvocato, originario di Catanzaro, laureato in Giurisprudenza all’università di Siena.

Nel suo percorso figurano ruoli apicali sia nella galassia Monte dei Paschi sia nel sistema bancario italiano: è stato presidente della Fondazione Monte dei Paschi dal 2001 al 2006; in seguito, dal 2006 al 2012, ha ricoperto la carica di presidente della banca. La fonte ricorda inoltre che dal 2010 al 2013 Mussari ha guidato l’Associazione bancaria italiana (Abi).

Questi elementi biografici e professionali vengono richiamati nel momento in cui il suo nome viene associato dalla commissione alla vicenda della morte di David Rossi. Nel testo, la commissione viene indicata come l’organo che attribuirebbe a Mussari il ruolo di “mandante” dell’azione di intimidazione, secondo la formula riportata.

L’anticipazione social di Massimo Giletti e la replica di Mussari

Il materiale riferisce anche di un passaggio mediatico che precede la diffusione delle indicazioni della commissione: il nome di Mussari, infatti, sarebbe stato anticipato dal giornalista Massimo Giletti con un video sui social.

Giletti, viene ricordato, conduce Lo stato delle cose su Rai 3 e avrebbe preannunciato il contenuto di quanto il presidente della commissione parlamentare di inchiesta avrebbe dichiarato.

Alla ricostruzione attribuita al giornalista, Mussari ha reagito con parole riportate testualmente nella fonte: “Quanto affermato dal signor Giletti è una follia prima ancora che una calunnia gravissima e senza uguali, agirò in tutte le sedi nei suoi confronti così come nei confronti di coloro che oseranno ripetere detta calunniosa follia”. Nel testo, questa risposta viene presentata come la posizione dell’ex presidente di Mps rispetto all’anticipazione circolata online.

Chi è Gabriele Ceccherelli e la sua smentita

L’altro nome indicato dalla fonte è Gabriele Ceccherelli, soprannominato “Lo Zena”. Viene descritto come un ex calciante del calcio storico fiorentino.

Dopo aver letto le dichiarazioni attribuite alla commissione, Ceccherelli ha fornito una smentita netta, riportata nel materiale: “Non so niente, non conosco nessuno di questa vicenda, l’unica volta che sono stato a Siena è stato per comprare un paio di scarpe, non ho nulla a che fare con questa vicenda”. La dichiarazione viene presentata come la sua replica alle affermazioni che lo riguardano, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi successivi.

Nel complesso, la fonte colloca questi elementi nel contesto dell’attività della commissione parlamentare di inchiesta, che dopo perizie e simulazioni avrebbe iniziato a indicare nominativi e ruoli presunti. Restano, per come riportato, i distinguo tra ipotesi e ricostruzioni della commissione e le posizioni di smentita espresse dagli interessati citati.

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