Fedez e le proteste Milano: «Non credete agli artisti ricchi che vi sostengono»

proteste Milano: Fedez interviene sulle proteste a Milano del 17-18 ottobre 2026 e attacca Marracash: al centro la coerenza degli artisti tra lusso e piazza.





Il rapper interviene su Instagram dopo il weekend di disordini del 17-18 ottobre 2026: nel mirino la coerenza degli artisti tra lusso e protesta, con un affondo diretto su Marracash e una replica di Nayt.





Nel dibattito sulle proteste Milano del weekend 17-18 ottobre 2026 entra anche Fedez, che su Instagram pubblica un lungo intervento critico verso gli artisti che hanno espresso vicinanza ai giovani scesi in piazza dopo i disordini nel centro della città. Il rapper, Federico Lucia, contesta soprattutto la coerenza di chi sostiene la rabbia di strada pur continuando a rappresentare — con stile di vita e immagine pubblica — quel mondo del lusso che sarebbe finito nel mirino di parte dei manifestanti.

Il passaggio più netto è rivolto direttamente ai ragazzi coinvolti nelle manifestazioni: “Non credete agli artisti ricchi che vi sostengono”, scrive Fedez, impostando il discorso come un avvertimento: secondo la sua lettura, il sostegno pubblico di alcuni colleghi rischierebbe di essere più un’operazione d’immagine che una reale condivisione delle conseguenze e dei costi delle proteste.

proteste Milano: Il post di Fedez e la stoccata a Marracash

Nel suo messaggio, Fedez concentra l’attenzione sul caso di Marracash, indicato come il bersaglio più evidente della polemica. Nelle ore precedenti, infatti, Marracash aveva commentato in modo positivo la mobilitazione giovanile, dicendo di attendere da tempo una reazione simile. Tra le frasi riportate, anche l’idea che “Con le buone non cambi le cose”, posizione che ha alimentato il confronto pubblico su manifestazioni, violenza e legittimità della protesta.

La replica di Fedez non si limita a contestare il ragionamento, ma prova a mettere in discussione la credibilità di chi lo sostiene. Il rapper richiama un episodio pubblico: la presenza di Marracash alla prima della Scala e una fotografia scattata con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Da qui l’affondo: Fedez osserva che si parla di vetrine da sfondare mentre, in altre circostanze, si accettano contesti istituzionali ed esclusivi. Nel post, il tono si fa provocatorio e volutamente duro, proprio per sottolineare quella che lui descrive come una contraddizione tra parole e comportamenti.

Nella ricostruzione proposta da Fedez, il punto non è solo Marracash. Il riferimento, più ampio, riguarda una parte del mondo musicale: per Federico Lucia, alcuni artisti rischierebbero di appoggiarsi al disagio sociale e alla spinta delle piazze per rafforzare la propria narrazione pubblica, senza però condividere davvero il prezzo che ricade su chi manifesta.

“Siamo anche noi dentro quelle vetrine”: la riflessione sul lusso e l’immaginario

Il messaggio di Fedez contiene anche un passaggio autobiografico. Il rapper ripercorre il tragitto personale dalle difficoltà economiche legate alla periferia fino al successo nella musica, riconoscendo di aver conosciuto il desiderio di migliorare la propria condizione e di mostrare i risultati ottenuti con simboli di benessere: abiti costosi, orologi e altri oggetti che diventano segnali di status.

Proprio da questa esperienza, Fedez costruisce l’argomento centrale: invita i colleghi a interrogarsi sull’effetto del modello che propongono. Secondo la sua interpretazione, le vetrine dei negozi di lusso danneggiate durante i disordini rappresenterebbero anche una frattura tra ciò che molti giovani aspirano a raggiungere e ciò che non riescono a permettersi. In questo quadro, sostiene Fedez, gli artisti di successo contribuiscono a rendere desiderabile quell’universo attraverso apparizioni pubbliche, sfilate, viaggi e ostentazione di beni.

Da qui l’accusa di incoerenza: presentarsi come alleati di una protesta che prende di mira i simboli della ricchezza, mentre si continua a rafforzare lo stesso immaginario, per Fedez è un cortocircuito che va esplicitato. Questa è la sua chiave di lettura; non è un dato oggettivo sugli intenti dei singoli artisti, ma l’interpretazione che lui offre nel post per spiegare perché ritenga ambigua una certa forma di solidarietà.

Le proteste del 17-18 ottobre a Milano e i numeri comunicati il 19

L’intervento arriva dopo un fine settimana segnato da danneggiamenti, saccheggi e scontri con le forze dell’ordine nel centro di Milano. Nel materiale di fonte si fa riferimento a dati comunicati dalle autorità e riportati il 19 ottobre: nella giornata di domenica sarebbero state fermate 271 persone e ci sarebbero stati 32 arresti.

Il contesto indicato per le manifestazioni include temi come il caro vita e un più generale disagio sociale. La discussione che ne è seguita, anche fuori dalle piazze, tocca il rapporto fra rivendicazioni e violenza, e la distanza economica che separa pezzi diversi della città e del Paese. È in questo scenario che le parole dei rapper — favorevoli o critiche — diventano parte di un confronto più grande, perché parlano a un pubblico giovane e perché la musica urban spesso si intreccia, per linguaggio e immaginario, con la rappresentazione del successo e della marginalità.

La replica di Nayt e l’ultima riga di Fedez ai giovani

La posizione di Fedez, secondo quanto riportato nella fonte, ha già suscitato una risposta nel mondo del rap. Nayt avrebbe contestato l’impostazione del ragionamento, sostenendo che non tutti gli artisti vicini ai manifestanti si muovano per convenienza o per visibilità. L’idea attribuita al rapper romano è che anche chi vive contraddizioni personali possa comunque sostenere in modo autentico una causa sociale.

Fedez, invece, chiude il suo intervento con una frase rivolta ai ragazzi: “Al vostro fianco non c’è nessuno”. Il senso del finale, nel resoconto della fonte, è un monito: una volta finita l’onda delle proteste, gli artisti più ricchi tornerebbero ai loro circuiti di eventi e appuntamenti esclusivi, mentre chi è sceso in strada rimarrebbe a gestire in prima persona le conseguenze delle proprie azioni.

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