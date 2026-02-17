Deputato strappa la foto di Mattarella davanti alle telecamere: scoppia il caos, Tajani convoca subito l’Ambasciatore





Nel corso della sessione inaugurale del Parlamento iraniano, il deputato Mojtaba Zarei ha esibito e successivamente distrutto un’immagine raffigurante diversi leader occidentali, tra cui il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. L’episodio è stato documentato da Iran International, che ha diffuso un video dell’accaduto.





Il deputato Zarei ha presentato un foglio recante le fotografie del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente francese Emmanuel Macron, del Cancelliere tedesco Friedrich Merz, della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, del Re di Spagna Filippo VI e dell’europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri. Quest’ultima, in una precedente occasione, aveva strappato all’Eurocamera un’immagine della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei.

In seguito alla diffusione dell’immagine del Presidente Mattarella distrutta, il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha convocato l’Ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran presso la Repubblica Italiana. Il Ministro ha espresso solidarietà al Presidente Mattarella, definendo l’episodio “un fatto increscioso”.

Iranian Majles Member Mojtaba Zarei Rips Photo of European Leaders to Pieces While Chanting: “Khamenei Is a Great Blessing, and His Enemies Are Cursed!” pic.twitter.com/SwrBcPSPAq — MEMRI (@MEMRIReports) February 17, 2026



