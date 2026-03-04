Dichiarato morto dopo l’annegamento, si sveglia ore dopo: “Il freddo può rallentare il metabolismo e salvare”





Un intervento di emergenza in un quartiere residenziale di Gilbert, nello Stato dell’Arizona, si è trasformato in un caso seguito con attenzione anche da specialisti di medicina d’urgenza. Un bambino, soccorso mentre stava annegando in una piscina privata, è stato trasportato in ospedale dopo le prime manovre salvavita. In serata, a distanza di poco tempo dal ricovero, ne è stato dichiarato il decesso. Ore più tardi, però, le autorità hanno ricevuto una comunicazione inattesa: il piccolo paziente stava manifestando segni compatibili con la ripresa di funzioni vitali. La vicenda è ora oggetto di accertamenti per chiarire la dinamica dell’annegamento e quanto avvenuto nelle ore successive.





Secondo la ricostruzione diffusa dalla polizia locale, l’allarme è scattato lo scorso 8 febbraio. Alle 17:35 (ora locale) il Dipartimento di polizia di Gilbert (GPD) è stato contattato per la segnalazione di un minore in difficoltà in acqua. Sul posto sono arrivati rapidamente i primi soccorritori, che hanno avviato le manovre di rianimazione e stabilizzazione. Il bambino è stato trasferito in ospedale nel minor tempo possibile, mentre proseguivano gli interventi necessari in situazioni di sospetto annegamento.

Nonostante i tentativi di soccorso, alle 18:20 il bambino è stato dichiarato morto. È il passaggio che, secondo quanto riferito, ha segnato la parte più drammatica dell’accaduto, con la comunicazione del decesso ai familiari e l’avvio delle procedure previste in questi casi. Tuttavia, la sequenza non si è conclusa con quell’accertamento.

Quasi cinque ore dopo, intorno alle 23:30, il GPD ha ricevuto una segnalazione che ha rimesso in discussione il quadro clinico: il bambino stava mostrando segni di vita. A quel punto, è scattato un trasferimento urgente in elicottero verso un altro ospedale della zona, per garantire cure specialistiche e monitoraggio intensivo. Le informazioni disponibili indicano che i medici, dopo il trasferimento, si aspettano che possa sopravvivere, mentre continuano le valutazioni su condizioni generali e possibili conseguenze dell’episodio.

L’attenzione si è concentrata anche sulle condizioni fisiologiche che possono rendere estremamente complesso l’accertamento dei parametri vitali, soprattutto nei pazienti pediatrici e dopo permanenza in acqua. Il caso, infatti, è stato commentato da Frank LoVecchio, medico intervenuto ad AZFamily, che ha richiamato la necessità di adottare prudenza e verifiche accurate prima di una dichiarazione di morte in un bambino. “Gli operatori sanitari devono essere assolutamente sicuri – ha spiegato –. È necessario verificare con attenzione temperatura corporea, battito cardiaco, movimento e pressione sanguigna”.

In base all’ipotesi illustrata da Frank LoVecchio, una possibile spiegazione potrebbe essere collegata allo stato del bambino subito dopo l’estrazione dall’acqua. In particolare, l’ipotermia può determinare un rallentamento marcato delle funzioni corporee e rendere difficile rilevare il battito o altri segnali vitali: in situazioni estreme, la frequenza cardiaca può risultare così bassa da apparire quasi assente, sia agli strumenti sia alla valutazione sul campo. In uno scenario del genere, la prima valutazione potrebbe aver portato a una dichiarazione di decesso prima che i parametri fossero rilevati con sufficiente sensibilità o dopo che il quadro clinico fosse cambiato nel tempo.

LoVecchio, pur definendo l’episodio molto raro, ha sottolineato che non viene considerato impossibile nell’ambito della medicina d’urgenza e che proprio per questo le procedure richiedono conferme rigorose. “È difficile da credere che un bambino possa essere dichiarato morto, trasportato all’obitorio e poi, ore dopo, mostrare segni di vita – ha aggiunto LoVecchio –. In medicina, nulla può essere dato per certo finché ogni parametro vitale non è stato attentamente verificato”.

Al momento, il bambino resta sotto stretta osservazione medica. Le strutture sanitarie coinvolte stanno monitorando l’evoluzione del quadro clinico, mentre le autorità competenti proseguono con gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto nella piscina privata e i passaggi successivi: dai tempi e dalle modalità del soccorso, alle valutazioni effettuate durante il trasporto e in ospedale, fino al momento in cui sono stati registrati i segni di vita e si è deciso il trasferimento in elicottero.



