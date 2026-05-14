Dopo averci provocato tutta la sera in un locale da biliardo, è stato arrestato per guida con patente sospesa





La mattina dopo la serata al biliardo, Travis bussò alla mia porta alle nove con due caffè e un giornale locale piegato sotto il braccio. Aveva la faccia di uno che non aveva dormito abbastanza ma si stava divertendo troppo per sentirsi stanco.





“Dimmi che l’hai trovato,” dissi ancora mezzo addormentato.

Travis sorrise e tirò fuori una stampa dal suo zaino.

La foto segnaletica di Logan Pierce.

Capelli arruffati. Mascella tesa. Occhi gonfi di rabbia.

Niente più sorriso da duro.

“Patente sospesa,” disse Travis sedendosi sul divano. “Pare che avesse già avuto problemi mesi prima.” Io presi il foglio e lo fissai più a lungo del necessario. Era strano vedere qualcuno passare in poche ore da re del locale a foto segnaletica online.

“Pensate che avesse davvero bevuto troppo?” chiesi.

Travis scrollò le spalle. “Non abbastanza per arrestarlo per DUI, a quanto pare. Ma abbastanza da guidare come un idiota.”

Qualche ora dopo ci ritrovammo tutti al diner vicino all’autostrada, il nostro posto classico per il brunch del sabato. Eli arrivò per ultimo, ancora esaltato. “Ragazzi, non avete idea della faccia che ha fatto quando si sono accese le luci.”

Derek scoppiò a ridere. “Hai visto tutto?”

Eli annuì. “La pattuglia gli si è messa dietro e lui ha rallentato subito. Ma si vedeva che stava andando nel panico.” Bevve un sorso di caffè. “E sapete la parte migliore? Appena l’agente gli ha chiesto i documenti, il tizio ha iniziato a discutere.”

“Davvero?” chiesi.

“Tipo subito. Mani che gesticolavano, testa fuori dal finestrino… si capiva che non era il genere di persona che sa stare zitto.”

Quella frase ci fece ridere tutti.

Perché era vero.

Logan aveva passato tutta la notte a provocare chiunque. Non voleva solo giocare a biliardo. Voleva dominare il locale. Far capire che poteva fare quello che voleva senza conseguenze. Persino rubare una pallina da biliardo solo per impedire agli altri di divertirsi.

Era il tipo di persona che pensa che essere fastidioso significhi essere potente.

Ma quella notte aveva incontrato quattro persone annoiate con telefoni Nextel e troppo tempo libero.

La storia avrebbe potuto finire lì, come una stupida vendetta da ventenni. Invece diventò molto più grande nel giro di pochi giorni.

Tre sere dopo tornammo allo stesso locale.

Appena entrammo, Ron Dempsey, il manager, iniziò a ridere ancora prima che ci sedessimo. “Voi quattro siete dei pazzi.” Travis alzò le mani innocente. “Noi? Mai fatto niente.” Ron scosse la testa. “Il tizio del biliardo è tornato qui ieri a urlare.”

“Cosa?” chiesi.

“Pare che abbia capito che qualcuno l’ha segnalato.” Ron pulì un bicchiere lentamente. “Diceva che qualcuno gli aveva rovinato la vita.”

Derek quasi si strozzò con la birra.

“Rovinato la vita?”

Ron annuì. “A quanto pare guidava con la patente sospesa da mesi. Adesso rischia guai seri.”

Per qualche secondo nessuno parlò.

Io guardai il tavolo da biliardo vuoto e pensai a quanto velocemente una notte stupida può cambiare direzione. Logan non era stato arrestato perché noi avevamo inventato qualcosa. Era stato arrestato perché aveva deciso di guidare comunque, sapendo di non poterlo fare.

Noi avevamo solo acceso il riflettore.

Ma la situazione peggiorò ulteriormente per lui.

La settimana successiva, Eli riuscì a recuperare altre informazioni tramite un suo cugino che lavorava al tribunale della contea. Logan aveva già una lunga lista di problemi: multe non pagate, una sospensione precedente legata a guida spericolata e persino un vecchio arresto per rissa fuori da un bar.

“Questo spiega tutto,” disse Travis.

Io annuii lentamente.

Perché persone come Logan non diventano così in una notte. Vivono convinte che ogni stanza appartenga a loro, che ogni regola sia opzionale e che gli altri siano solo ostacoli da umiliare.

Finché un giorno la fortuna finisce.

E quella sera, la fortuna di Logan finì in un parcheggio illuminato male davanti a un locale da biliardo.

Passarono alcune settimane e la storia diventò quasi una leggenda locale tra i clienti abituali. La “pallina verde” era diventata un meme prima ancora che i meme esistessero davvero. Ogni tanto qualcuno prendeva la sei dal tavolo e chiedeva ridendo: “Ehi, qualcuno controlli se Logan è in giro.”

Ron addirittura appese una pallina verde dietro il bancone con un piccolo adesivo sopra.

NON PORTARLA IN BAGNO.

La prima volta che la vidi quasi sputai la birra dal ridere.

Ma dietro le battute c’era anche qualcosa di serio.

Per mesi avevamo sopportato gente arrogante nei bar, nei locali, nei parcheggi. Persone convinte che bastasse essere rumorose o aggressive per controllare gli altri. Logan era uno di quelli. Solo che quella notte aveva superato la linea giusta davanti alle persone sbagliate.

Una sera, molto tempo dopo, incontrammo persino uno degli agenti che aveva partecipato al fermo. Si chiamava Officer Brent Holloway. Entrò nel locale verso fine turno e Ron ce lo indicò ridendo.

“Ecco il famoso agente della pallina verde.”

Brent ci guardò confuso finché Ron non spiegò la storia.

L’agente scoppiò a ridere così forte che dovette appoggiarsi al bancone. “Aspettate… siete stati voi a fare tutte quelle chiamate?” Travis alzò il bicchiere. “Dipende. Siamo in arresto?” Brent continuava a ridere. “Fratello, quella notte sembrava che ci fosse un serial killer sulla Highway 9. Tre segnalazioni in dieci minuti per la stessa auto.”

Io chiesi: “Era davvero così male alla guida?”

Brent annuì. “Onestamente? Sì. Non era completamente ubriaco, ma guidava abbastanza male da giustificare il controllo.” Poi sorrise. “E quando abbiamo visto la patente sospesa, il resto si è scritto da solo.”

“Era aggressivo?” chiese Eli.

“Oh sì,” disse Brent. “Appena gli abbiamo detto che non poteva guidare, ha iniziato a urlare che qualcuno lo stava perseguitando.” L’agente rise ancora. “A quanto pare aveva ragione.”

Quella frase ci fece quasi cadere dalle sedie.

Il tempo passò.

La vita cambiò.

I telefoni Nextel sparirono. Il locale da biliardo venne ristrutturato. Derek si sposò. Eli si trasferì in Texas. Travis aprì un’officina. Io smisi persino di giocare a biliardo per qualche anno.

Ma ogni tanto, quando ci ritrovavamo insieme, qualcuno tirava fuori la storia di Logan Pierce.

“Ricordate la pallina verde?”

E partivano le risate.

La vera rivelazione arrivò quasi dieci anni dopo.

Ero tornato nel vecchio quartiere per visitare mia madre quando decisi di entrare nel locale da biliardo per nostalgia. Ron non lavorava più lì, ma il posto era quasi identico. Tavoli consumati, odore di birra e sport in TV.

Mentre bevevo una birra da solo, un uomo si sedette due sgabelli più in là.

Capelli più corti. Barba incolta. Viso più magro.

Ma lo riconobbi subito.

Logan Pierce.

Anche lui mi riconobbe.

Per qualche secondo nessuno parlò.

Poi lui guardò il bicchiere e disse: “Siete stati voi, vero?”

Io sorrisi appena. “Hai guidato con la patente sospesa.”

Lui sbuffò una risata amara. “Sì.” Restammo in silenzio un momento. Poi aggiunse qualcosa che non mi aspettavo. “Quella notte mi ha rovinato.”

Lo guardai meglio.

Non sembrava più arrogante.

Sembrava stanco.

“Ho perso il lavoro dopo quell’arresto,” disse. “Poi altre cose.” Bevve lentamente. “Per un po’ ho odiato voi ragazzi.”

Io non dissi nulla.

Poi Logan sospirò. “Ma a dire il vero, probabilmente ero già diretto verso un disastro.”

Quella frase mi colpì più di quanto volessi ammettere.

Perché era vera.

Noi non avevamo creato Logan. Non avevamo sospeso la sua patente. Non lo avevamo costretto a guidare. Non gli avevamo fatto scegliere di essere un idiota con chiunque incontrasse.

Avevamo solo accelerato qualcosa che stava già arrivando.

“Sei ancora uno stronzo?” chiesi scherzando.

Logan rise davvero per la prima volta. “Molto meno.”

Parlammo per quasi mezz’ora.

Niente scuse drammatiche. Niente redenzione hollywoodiana. Solo due uomini più vecchi che ricordavano una notte stupida. Mi raccontò che aveva smesso di bere pesantemente dopo alcuni altri problemi. Lavorava in un magazzino fuori città. Non giocava più a biliardo.

Quando si alzò per andarsene, guardò il vecchio tavolo nell’angolo e sorrise.

“Non ruberei più quella pallina verde.”

Io scoppiai a ridere.

“Meglio per te.”

Lo guardai uscire dal locale senza rabbia.

E capii finalmente una cosa.

La soddisfazione più grande non era stata vederlo arrestato.

Era vedere che il ragazzo arrogante convinto di essere intoccabile era diventato qualcuno capace almeno di riconoscere quanto fosse stato stupido.

Ma se devo essere completamente sincero…

La parte della pallina verde resta ancora la più divertente.

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