



Erano passate settimane dall’ultima volta che Julian aveva cucinato, ma quella sera si muoveva in cucina con una disinvoltura strana e deliberata. Ogni gesto sembrava misurato, come se stesse recitando la normalità invece di viverla. Il profumo del pollo arrosto riempiva la stanza, mescolandosi al sommesso ronzio del frigorifero. Avrebbe dovuto essere rassicurante, invece acuiva il disagio che già mi si attorcigliava nel petto. C’era qualcosa che non andava: solo che non riuscivo a capire cosa.





«Guarda papà, alle prese con la sua parte da chef stellato», scherzò Evan, accomodandosi sulla sedia. Il suo sorriso era appena accennato, stanco. Nei suoi occhi, però, c’era speranza: fragile e familiare, come se aspettasse ancora che le cose tornassero com’erano prima. Ricambiai il sorriso, ma il mio era vuoto. La distanza tra Julian e noi era diventata impossibile da ignorare. Non era diventato più freddo: era diventato controllato. Ogni gesto preciso. Ogni espressione filtrata. Nascondeva qualcosa. Lo sentivo.

La cena era semplice: pollo arrosto alle erbe, verdure al vapore, riso con un leggero sentore d’aglio. Niente di insolito. Niente di allarmante. Ma non appena assaggiai il primo boccone, sentii crescere un senso di oppressione. Cominciò con un lieve formicolio sulla lingua, quasi impercettibile. Poi arrivò l’intorpidimento, che si diffuse lentamente giù per la gola.

Guardai Evan. Il suo sguardo si era fatto vacuo.

«Mamma, mi sento strano. Sono davvero stanco», sussurrò.

Julian gli posò delicatamente una mano sulla spalla. Il suo tocco era morbido, in un modo che mi parve sbagliato. «Va tutto bene», disse con calma. «Respira e lascia riposare il corpo.»

Il panico mi travolse mentre anche il mio corpo cominciava a cedere. I pensieri si annebbiavano. La stanza s’inclinò. Provai ad alzarmi, ma le gambe mi cedettero e crollai sulla sedia, aggrappandomi al tavolo mentre tutto girava. L’ultima cosa che sentii prima che il buio mi inghiottisse fu la voce debole di Evan. «Mamma?»

Non riuscivo a rispondere. Il mio corpo non mi sembrava più mio. Il profumo del detersivo per il bucato che saliva dal tappeto sotto di me mi tenne ancorata, mentre mi aggrappavo all’ultimo filo di coscienza.

Poi, il silenzio.

I passi di Julian si avvicinarono, lenti, misurati.

Un leggero calcio mi sfiorò la spalla. Mi stava mettendo alla prova.

«Bene», mormorò.

Non mi mossi. Lasciai che il corpo si afflosciasse, costringendomi a sprofondare ancora di più nell’immobilità.

Passò del tempo — minuti, forse di più — prima che sentissi aprirsi la porta. L’aria fredda entrò nella stanza. Poi la porta si richiuse con un clic. I suoi passi si allontanarono.

Aspettai.

Poi sussurrai, quasi senza fiato. «Evan…»

Le sue dita si strinsero attorno alle mie. Era sveglio.

Il sollievo mi investì con tanta forza che per poco non mi spezzò.

Piano, con fatica, socchiusi gli occhi. L’orologio del microonde brillava nel buio: le 20:42. Mi tremavano le mani mentre cercavo il telefono.

Nessun segnale.

Certo. Julian aveva sempre scherzato sulla debole ricezione in soggiorno. Non avrei mai pensato che potesse importarmi tanto.

Mi trascinai in avanti, centimetro dopo centimetro, con Evan che strisciava accanto a me. Quando raggiungemmo il corridoio, sullo schermo apparve, tremolando, una tacca di segnale.

Composi il 911.

Chiamata non riuscita.

Ripro­vai.

Non riuscita.

Poi il telefono vibrò.

Un messaggio da un numero sconosciuto:

«Controlla la spazzatura. Troverai le prove. Sta tornando.»

Mi si mozzò il fiato.

Prima che riuscissi a rendermene conto, la porta d’ingresso si aprì. Dei passi risuonarono all’interno. Poi delle voci. Una era quella di Julian.

«Mi avevi detto che non ci sarebbero state.»

«Non ci sono», rispose lui, ma la sua voce era tesa.

Una bugia.

Il panico mi assalì. Trascinai Evan in bagno e chiusi a chiave la porta. Con le mani tremanti, ricomposi il 911.

Questa volta la chiamata partì.

«Gli agenti sono fuori», disse la centralinista. «Restate dove siete finché non vi dicono che è sicuro.»

Aspettammo in silenzio.

Poi, dei colpi violenti.

«Polizia. Aprite la porta.»

Il rumore riecheggiò per tutta la casa, secco e definitivo. Mi premetti contro la porta, stringendo Evan a me. Il suo corpo tremava contro il mio.

«Mamma… andrà tutto bene?» sussurrò.

Non avevo una risposta. Non una vera.

Ma lo strinsi più forte. «Fai silenzio», dissi piano. «Qui siamo al sicuro.»

I passi si spostarono per la casa. Le voci si sovrapponevano: ordini, domande, concitazione. La tensione ci gravava addosso come un peso.

Poi, in mezzo al rumore—

una voce che riconobbi… «Abbiamo ricevuto la chiamata al 911 della moglie. È viva.» Era Julian. La sua voce si spezzò per la frustrazione, e in essa c’era qualcosa di raggelante, freddo e calcolato, che mi fece correre un brivido lungo la schiena. Non aveva idea che fossimo ancora vivi. Avrei voluto urlare, correre fuori e gettarmi tra le braccia degli agenti, ma sapevo che dovevo aspettare. Una mossa sbagliata e saremmo potuti tornare sotto il suo controllo prima ancora che la polizia capisse cosa fosse successo.

Seguì un altro lungo silenzio, come se il mondo intero fosse rimasto sospeso nell’attesa. Poi si sentì, inconfondibile, la porta d’ingresso che si apriva. Dei passi entrarono in casa e una voce che non riconobbi, ferma e autorevole, gridò: «Polizia. Aprite la porta.» Evan si irrigidì accanto a me e trattenni il respiro, coprendogli saldamente la bocca con la mano per farlo tacere. Il tintinnio delle chiavi nella serratura, seguito dal lento cigolio della porta che si apriva, fu il suono più bello che avessi mai sentito. Il sollievo mi invase, ma subito dopo arrivò la dura consapevolezza che non eravamo ancora al sicuro.

Un agente entrò in bagno, con un’espressione che univa preoccupazione e determinazione. Era alto e i suoi occhi acuti scrutarono rapidamente ogni angolo della stanza. «Signora», disse con gentilezza, inginocchiandosi, «sta bene? Siamo qui. Ora è al sicuro.» Non trovavo la forza di rispondere. Le lacrime mi rigarono il viso senza che potessi trattenerle. Avrei voluto crollargli addosso e lasciar andare tutto quello che tenevo dentro, ma sapevo che c’era ancora molta strada da fare.

«Dov’è suo marito?» chiese l’agente, con voce bassa e seria.

Mi costrinsi a regolarizzare il respiro. «È andato via. Ci ha… ci ha avvelenati.» La voce mi tremava, mentre la realtà mi si faceva sempre più chiara. «Lui… lo stava progettando da molto tempo. Voleva ucciderci.»

L’espressione dell’agente si fece più cupa man mano che capiva. Annuì con decisione, si alzò e fece un cenno a un altro agente fuori. «Restate qui», disse. «Ci occuperemo di tutto. Non siete più soli.»

Mentre gli agenti cominciavano a perlustrare la casa per metterla in sicurezza, strinsi Evan a me. Era ancora pallido e respirava a fatica, ma le sue dita si aggrappavano alle mie, ancorandomi in mezzo a tutto quel terrore. Fuori regnava il caos: voci che si sovrapponevano, ordini gridati e il pieno peso di ciò che Julian aveva fatto che emergeva lentamente. Potevo solo immaginare cosa stesse succedendo oltre quelle pareti, ma sapevo che la verità sarebbe venuta a galla presto.

Poco dopo sentii un’altra voce, una che non riconobbi. Una voce di donna, calma e precisa. «Le tracce di veleno nel cibo sono inequivocabili. Si tratta di pesticida concentrato. Una quantità sufficiente a uccidere due persone senza fare rumore.»

Mi si gelò il cuore. Julian non aveva soltanto progettato di ucciderci. Lo aveva fatto con precisione, assicurandosi che sembrasse un incidente naturale. Ci sarebbe riuscito, se non fosse intervenuto un colpo di scena inaspettato.

La signora Ellery.

Mi tornò in mente la nostra vicina, quella donna silenziosa che perlopiù se ne stava per conto suo, un po’ strana ma innocua. L’aveva visto comportarsi in modo insolito quella sera, aveva sentito per caso frammenti della sua conversazione e, quando ci aveva visti crollare, aveva capito che qualcosa non andava. Era intervenuta subito.

Mi invase un’ondata di gratitudine per una persona che conoscevo appena, un’estranea che aveva rischiato tutto per salvarci. Ci aveva salvato la vita.

Mentre il tempo passava lento, rimasi seduta in bagno con Evan, e il silenzio si faceva più pesante a ogni minuto. Cominciai a rendermi conto di ciò che era successo, ma ricacciai quei pensieri. Eravamo sopravvissuti alla notte. Eravamo vivi, ed era questo che contava. Ma la storia era tutt’altro che finita. Era appena cominciata. Julian aveva un piano e dovevo assicurarmi che fallisse. Avrebbe pagato per ciò che aveva fatto, e avrei fatto in modo che accadesse.

Due ore dopo, ero sul retro di un’ambulanza con Evan quando arrivò una detective di nome Rowena Harper. Aveva un’espressione grave mentre si avvicinava e si sedeva accanto a me.

«Lo abbiamo preso», disse piano, con voce ferma. «Suo marito sta già parlando. Ma c’è dell’altro. Abbiamo trovato qualcosa che potrebbe cambiare ogni cosa.»

La guardai, cercando di afferrare il senso delle sue parole. «Che cosa intende?»

Harper si avvicinò. «Julian ha affittato un deposito. A nome di un’altra persona. Abbiamo un mandato. Sta pianificando tutto da anni.»

Mi si rivoltò lo stomaco. Ogni cosa — il suo comportamento, il modo in cui ci aveva trascinati nelle sue menzogne — era stata costruita con cura. Non volevo saperne di più, ma non avevo scelta.

«Abbiamo bisogno che venga con noi», disse Harper. «Ci sono prove che potrebbero cambiare il corso degli eventi.»

Quando lasciammo l’ospedale, il mondo fuori mi parve distante e irreale. In un certo senso Julian era ancora là fuori, ancora intento a cercare di controllare la situazione, ma la verità si faceva sempre più pesante a ogni secondo che passava. E mentre mi calava addosso, una cosa mi fu chiara: non era finita. Era appena cominciata.

Il tragitto fino al deposito mi sembrò interminabile. Le strade scorrevano sfocate, ma i miei pensieri erano fuori controllo, si avvitavano su se stessi. Continuavo a vedere il volto di Julian: l’espressione fredda e calcolatrice mentre giacevo priva di sensi sul pavimento, la soddisfazione perversa di quando credeva di aver vinto. Era davvero convinto di riuscirci.

Ma si sbagliava.

Mi aveva sottovalutata.

E ora stavamo per scoprire fin dove si spingesse il suo inganno.

Il deposito si trovava ai margini della città, un edificio anonimo in una zona industriale. Quando l’ambulanza si fermò, il peso di ciò che stava per accadere mi gravò addosso. Harper era già fuori e parlava con un agente. Le luci della polizia lampeggiavano sul piazzale, mentre le squadre della scientifica e i veicoli si radunavano in vista di ciò che stava per venire alla luce.

Evan, che era rimasto insolitamente silenzioso da quando avevamo lasciato l’ospedale, si mosse al mio fianco. La sua manina si strinse attorno alla mia e mi si chiuse la gola mentre lo guardavo. Nessun bambino dovrebbe trovarsi costretto ad assistere a una cosa simile.

«Ce la faremo, tesoro», dissi piano, mantenendo la voce ferma. «Te lo prometto, adesso siamo al sicuro.»

Lui annuì appena, anche se aveva ancora gli occhi pieni di paura. Volevo proteggerlo da tutto questo, ma ormai non c’era più modo di nascondere la realtà. Julian ci aveva fatto del male: ci aveva avvelenati, e niente avrebbe potuto cancellarlo.

Gli agenti ci accompagnarono dentro il deposito, dove la detective Harper ci stava già aspettando. Fece un cenno a un agente, che aprì la porta, rivelando una stanzetta piena di scaffali e scatole, apparentemente comuni a un primo sguardo. Mi si contrasse lo stomaco quando entrai. L’aria era gelida.

«È qui che la faccenda si fa interessante», disse Harper con calma, anche se il tono era grave. «Abbiamo esaminato le cose di Julian e qui c’è qualcosa che collega tutto. Deve vederlo.»

Indicò un angolo, dove c’erano due grandi borsoni, semiaperti. Uno era vuoto. L’altro era pieno di oggetti che mi fecero rabbrividire.

Sembrava che ogni parte del piano di Julian fosse stata registrata con cura.

Mi avvicinai, passando in rassegna ogni cosa. La prima cosa che vidi fu una pila di articoli di ricerca. In cima erano stampate le parole «Veleni» e «Tossicologia»; mi si contorse lo stomaco. Pagina dopo pagina si descrivevano composti chimici, i loro effetti e i modi per usarli senza essere scoperti.

Julian aveva studiato tutto questo. Si era preparato.

Li sfogliai, e a ogni pagina la verità mi si faceva più chiara. Non era stato un gesto impulsivo. Lo aveva pianificato per anni. Julian aveva imparato come ucciderci.

In fondo al borsone c’erano documenti d’identità falsi: diverse identità, alcune con la sua foto. Aveva vissuto sotto nomi diversi, nascondendo tutto sotto gli occhi di tutti.

Il cuore mi batteva forte mentre li prendevo.

Poi trovai diversi telefoni prepagati, consumati e danneggiati, chiaramente usati solo per comunicare di nascosto. Le mani mi tremavano mentre li posavo.

Ma fu il quaderno a lasciarmi completamente senza parole.

Conteneva date, calcoli: Julian aveva documentato tutto. Le nostre abitudini, i nostri spostamenti, quando mangiavamo, quando dormivamo, quando Evan a malapena toccava il cibo. Era un resoconto completo delle nostre vite, esteso su anni.

E c’era dell’altro.

«Ogni voce, ogni dettaglio», sussurrai con voce roca. «Lo pianifica da così tanto tempo.»

Harper annuì cupamente. «Doveva esserne certo. Ha tenuto traccia di tutto per assicurarsi che funzionasse esattamente come previsto.»

L’ultima pagina era diversa. La scrittura era più scura, affrettata. Era un conto alla rovescia.

«Giorno 1: Iniziare i preparativi. Trovare il veleno giusto. Fatto.» «Giorno 2: Organizzare una distrazione con il lavoro. Fatto.» «Giorno 3: Verificare le reazioni, cominciare ad avvelenarli lentamente. Fatto.» «Giorno 4: Dose finale, aspettare che crollino. Fatto.»

L’ultima riga mi gelò fino in fondo.

«Giorno 5: Eseguire la fase finale. Farlo sembrare un incidente. Chiamare i soccorsi dopo che saranno morti.»

Le lacrime mi bruciavano negli occhi, ma le trattenni. L’uomo che avevo amato aveva progettato di ucciderci. Non in preda alla rabbia, ma con pazienza e precisione, fingendosi un marito e un padre.

Notai una foto sul fondo della borsa. Ritraeva Evan e me, scattata attraverso la finestra del nostro soggiorno.

La consapevolezza mi colpì come un pugno.

Julian ci aveva tenuti d’occhio. Da molto tempo.

Harper mi mise davanti alcuni messaggi stampati. Riconobbi subito i nomi: Tessa, la sua ex. Ma il tono ora era diverso, più cupo, privo di tutto ciò che mi era familiare.

«È testarda. Non se ne andrà. Continua a cercare di salvare il matrimonio.» «Se non ci fosse più, niente discussioni, niente affidamento.» «E il bambino?» «Non può restare. È l’unica cosa che la tiene con i piedi per terra.»

Non restava più alcuna maschera. Solo la verità.

«Sta pianificando tutto da anni», disse Harper piano. «Abbiamo tutto quello che ci serve. Non farà mai più del male a nessuno.»

Ma il peso di tutto questo era insopportabile. Ogni mia certezza era crollata. Julian non era la persona che credevo. Era uno sconosciuto che si celava dietro l’amore e distruggeva con cura tutto ciò che avevo.

Ripresi in mano la foto, con le mani tremanti. Era quasi riuscito a spezzarmi del tutto. Ma non gli avrei permesso di vincere. Non ora. Mai.

I giorni successivi alla scoperta del deposito si confusero in un susseguirsi di interrogatori della polizia, controlli in ospedale e verità dolorose che non potevo più negare. La detective Rowena Harper rimase una presenza costante, risoluta mentre le indagini sulle azioni di Julian si approfondivano. Non riuscivo a togliermi dalla mente l’immagine di quella fotografia, quella che aveva scattato attraverso la finestra del soggiorno. Continuava a tormentarmi, ricordandomi senza tregua da quanto tempo pianificasse tutto e con quanta pazienza avesse aspettato il momento esatto per agire.

Eravamo ancora in ospedale, in convalescenza dopo l’avvelenamento, ma ogni volta che chiudevo gli occhi sentivo gravarmi addosso tutto il peso di ciò che Julian aveva fatto. Credevo di conoscerlo, credevo di capirlo, ma mi sbagliavo. Ogni momento condiviso era stato una recita, un’illusione costruita con cura per farmi credere che fosse tutto normale. E per troppo tempo ci avevo creduto.

Una domanda continuava a tornarmi in mente, implacabile e pungente: come avevo fatto a non accorgermene?

Harper mi assicurò che Julian avrebbe pagato, ma la strada da percorrere era incerta. Ogni pensiero sul processo rendeva dolorosamente chiaro un fatto: l’uomo che era stato mio marito, il padre di mio figlio, non era la persona che credevo. Era quasi impossibile riuscire a comprendere fino in fondo ciò che aveva pianificato, passo dopo passo, per distruggerci. Ma non potevamo distogliere lo sguardo. Non potevamo negare ciò che stava per accadere. Avrebbe dovuto rispondere di tutto.

Il processo iniziò due settimane dopo. Seduta in aula, tenevo le mani strette in grembo e sentivo il peso di tutti gli sguardi puntati su di me. L’aria era carica di tensione, e persino la stanza sembrava trattenere il fiato in attesa di ciò che stava per accadere. L’accusa aveva già esposto il proprio caso: ricerche sui veleni, false identità, registri telefonici nascosti, un quaderno pieno di piani dettagliati. Le prove erano schiaccianti.

Ma niente fu paragonabile a vedere Julian.

Persino seduto al tavolo degli imputati, mi appariva quasi irriconoscibile: in qualche modo più piccolo, eppure ancora animato dalla stessa fredda arroganza. Lo sguardo gli restava distaccato mentre fissava il pavimento, come se nulla di tutto ciò lo riguardasse.

Quando fui chiamata a testimoniare, sentii tutta la pressione dell’aula gravarmi addosso. Per un momento rimasi immobile, incerta di riuscire a rivivere ogni cosa. Ma mi alzai comunque e avanzai.

Mentre prestavo giuramento, riaffiorarono i ricordi: la cena, il crollo improvviso, il mondo che si inclinava mentre il veleno faceva effetto. Il volto terrorizzato di Evan. La mia voce, disperata e sempre più debole, che cercava di restare cosciente.

«Non avrei mai pensato…» cominciai, poi mi fermai quando la gola mi si strinse. Mi costrinsi a respirare. «Non avrei mai pensato di trovarmi qui. Credevo di conoscere Julian. Credevo che fossimo felici. Ma lui…»

Deglutii a fatica.

«Aveva pianificato tutto da così tanto tempo. Ha cercato di uccidere me. Ha cercato di uccidere Evan.»

Ogni volta che le pronunciavo, le parole mi sembravano più pesanti.

«Non voleva soltanto toglierci la vita. Voleva tutto: il nostro futuro, la nostra famiglia. Voleva distruggerci.»

Guardai verso la giuria, mentre la realtà mi si posava sul petto come una pietra. Poi il mio sguardo scivolò su Julian. Non reagì. Neanche una volta.

In quel momento capii che non ci aveva mai considerati persone: per lui eravamo soltanto ostacoli.

La difesa cercò di riscrivere la storia, parlando di stress, di crollo psicologico, di un matrimonio spezzato dalla pressione. Ma niente di tutto questo aveva importanza. Nessuna spiegazione poteva attenuare la gravità di ciò che aveva fatto.

Smisi di ascoltarli. Non ci riuscivo. Restai concentrata su Julian: la calma, l’indifferenza, l’assenza di rimorso. Era come guardare qualcuno che non aveva mai amato nessuno.

E capii che non ero più la donna che un tempo se ne stava in quella cucina cercando di tenere insieme ogni cosa. Quella versione di me non esisteva più. Avevo visto la verità. Ero sopravvissuta.

Il processo proseguì per giorni. I testimoni si avvicendavano. A ogni udienza si accumulavano nuove prove. Poi salì sul banco dei testimoni la detective Harper.

Mise tutto allo scoperto: le false identità, anni di preparativi, il veleno, il vicino che era intervenuto, i messaggi tra Julian e Tessa che delineavano le sue intenzioni.

Ma fu il quaderno a cambiare ogni cosa.

Il conto alla rovescia. Il resoconto metodico di come intendesse toglierci la vita.

Non era stato un incidente. Non era stato un momento di rabbia. Era stata solo premeditazione.

Solo intenzione.

Quando la difesa concluse finalmente la sua arringa, dentro di me calò una quiete assoluta. La verità era stata svelata fino in fondo. Non c’era più niente dietro cui nascondersi.

Julian avrebbe risposto delle sue azioni.

La sentenza arrivò tre giorni dopo.

«Colpevole di tutti i capi d’imputazione», disse il giudice. «Tentato omicidio della moglie. Tentato omicidio del figlio. Cospirazione. Premeditazione.»

Il sollievo mi investì con una tale violenza da sembrare quasi irreale. Tutto — la paura, il dolore, l’incertezza — si attenuò appena.

Era stata fatta giustizia.

Mentre le guardie portavano via Julian, lui si voltò a guardarmi un’ultima volta. La sua espressione si contorse in una smorfia amara.

«Hai mentito», sputò. «Saresti dovuta restare a terra.»

Un lampo della vecchia paura mi attraversò, ma non durò.

«Non ho mentito», dissi piano. «Ho lottato per la mia vita. E ho vinto.»

L’aula cominciò a svuotarsi. Mi alzai e presi Evan per mano.

«Stai bene, mamma?» mi chiese sottovoce.

Lo guardai e sentii qualcosa di saldo posarsi nel petto.

«Sì», dissi. «Stiamo bene.»

Uscimmo insieme, lasciandoci Julian alle spalle per sempre.

Le settimane successive passarono lentamente, come se il mondo stesse imparando di nuovo a muoversi. C’erano ancora interviste, ancora domande, ancora echi di tutto ciò che era successo, ma cominciava anche a farsi spazio un vuoto là dove prima viveva la paura.

Una sera, il telefono vibrò. Un numero sconosciuto.

«Testimonierò. Assicurati solo che non abbia mai più la possibilità di fare del male a qualcuno.»

Era la signora Ellery.

La donna che aveva visto ciò che nessun altro aveva visto. La donna che era intervenuta quando contava di più.

Risposi: «Grazie. Ci ha salvati. Farò in modo che non faccia mai più del male a nessuno.»

La sua risposta arrivò subito.

«Hai salvato tuo figlio restando sveglia. Ora salva te stessa portando a termine la battaglia.»

Quelle parole mi rimasero dentro a lungo, anche dopo che lo schermo si fu spento.

Perché aveva ragione.

Sopravvivere non era la fine.

Era una responsabilità.

Qualche giorno dopo, il detective Harper chiamò di nuovo. Un altro deposito. Un altro tassello del piano di Julian. Questa volta era vuoto, ma confermava ciò che già sapevamo. Si stava preparando delle vie di fuga, piani di riserva, modi per sparire del tutto.

Ma non restava più nulla da nascondere.

Tutto era venuto alla luce.

Quel pomeriggio arrivarono due agenti con una busta.

«Ordine di sequestro dei beni», disse uno. «È stato confiscato tutto e destinato alle vittime.»

Annuii, sentendo che gli ultimi tasselli andavano al loro posto.

Quella notte, Evan e io ci sedemmo sulla veranda. L’aria era quieta, più lieve di quanto non fosse da molto tempo.

«Stiamo ricostruendo la nostra vita», dissi.

Evan alzò lo sguardo. «Adesso possiamo fare qualsiasi cosa.»

Lo strinsi a me.

«Sì», dissi. «Possiamo.»

E per la prima volta ci credetti.



