Dorme accanto al cane di famiglia, poi la tragedia: 19enne sbranata





La comunità di Leaden Roding, piccolo centro dell’Essex, è stata scossa dalla morte di Jamie-Lea Biscoe, 19 anni, deceduta dopo essere stata aggredita dal cane di famiglia all’interno dell’abitazione. L’episodio, avvenuto nella tarda serata di venerdì 10 aprile, ha dato avvio a un intervento di polizia e soccorsi concluso con la constatazione del decesso sul posto. Le autorità hanno inoltre arrestato un uomo di 37 anni, indicato come la persona legalmente responsabile dell’animale.





Secondo quanto ricostruito, le forze dell’ordine sono state chiamate in una casa situata nei pressi di Dunmow intorno alle 22:45, dopo una segnalazione relativa a un’aggressione in corso. All’arrivo degli agenti, la giovane presentava ferite considerate gravissime. I sanitari intervenuti hanno tentato di prestare soccorso, ma le lesioni riportate non hanno lasciato margini: la morte è stata dichiarata sul posto.

Dalle informazioni emerse, il cane coinvolto nell’attacco aveva sette anni ed era parte della vita quotidiana della famiglia da tempo. L’animale non era descritto come una minaccia nota e, almeno in base agli elementi fin qui riferiti, viveva stabilmente in casa come membro integrato del nucleo familiare. È proprio questo aspetto a rendere l’accaduto particolarmente difficile da comprendere per chi conosceva la ragazza e per chi vive nel villaggio, dove la notizia ha rapidamente circolato.

A sottolineare il rapporto di familiarità tra la giovane e l’animale è anche una dichiarazione affidata ai social da una parente, Tina Wells, che ha scritto: «Quel cane dormiva sul letto di mia nipote. È devastante». La frase, riportata nelle ore successive, evidenzia un’abitudine domestica consolidata e un livello di fiducia che, secondo quanto riferito, aveva caratterizzato la convivenza tra la vittima e il cane.

Nel paese, intanto, si sono moltiplicate le testimonianze di vicinanza alla famiglia e di ricordo della 19enne. Un residente ha descritto l’impatto della tragedia su chi la conosceva, soffermandosi sul rapporto con i più piccoli: «È davvero tragico, i bambini la adoravano. Stiamo ancora cercando di elaborare l’accaduto». Parole che restituiscono il senso di smarrimento diffuso nella comunità locale dopo un episodio avvenuto in un contesto domestico e, per quanto riferito, senza segnali premonitori evidenti.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’assistente capo Stuart Hooper, che ha espresso la vicinanza delle istituzioni ai familiari: «I nostri pensieri sono rivolti ai cari della giovane donna scomparsa. So che questo incidente rappresenterà un trauma profondo per l’intera comunità locale». L’attenzione degli investigatori, nel frattempo, resta concentrata sulla sequenza degli eventi e sugli elementi utili a chiarire la dinamica precisa dell’aggressione.

Dopo l’accaduto, il cane è stato posto sotto sequestro. Parallelamente, l’uomo di 37 anni arrestato è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre vengono svolti gli accertamenti per stabilire eventuali profili di responsabilità legati alla custodia dell’animale e al rispetto delle misure previste. In casi simili, gli investigatori tendono a ricostruire non solo ciò che è avvenuto nei minuti dell’attacco, ma anche le condizioni di gestione del cane, l’ambiente domestico e l’eventuale presenza di circostanze che possano aver inciso sul comportamento dell’animale.

Gli inquirenti stanno lavorando anche per capire che cosa possa aver innescato una reazione definita improvvisa e violenta in un cane che, da quanto riportato, era considerato docile e abituato alla convivenza. In questa fase, l’obiettivo è verificare ogni dettaglio: dall’orario della chiamata ai soccorsi alle condizioni in cui la ragazza è stata trovata, fino alla raccolta di testimonianze e alla ricostruzione di eventuali episodi precedenti che possano avere un collegamento con quanto accaduto.

Visualizzazioni: 54



