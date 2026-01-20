Dramma a Sant’Egidio, muore per un malore l’ex vicesindaco Attianese: aveva 63 anni





Il comune di Sant’Egidio del Monte Albino piange la scomparsa di Vincenzo Attianese, ex consigliere comunale e già assessore e vicesindaco, deceduto improvvisamente all’età di 63 anni. L’uomo è stato colto da un malore fatale mentre si trovava in via Nazionale, e nonostante i rapidi tentativi di soccorso, purtroppo, non è stato possibile salvarlo.





Sul luogo del tragico evento è intervenuta un’ambulanza del 118, accompagnata da una pattuglia dei carabinieri. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità locale, dove Attianese era ben conosciuto per il suo impegno attivo nella vita politica e sociale del paese. La sua scomparsa ha suscitato grande commozione tra i cittadini, che lo ricordano come una figura appassionata e dedita al bene della sua comunità.

Il sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino, Antonio La Mura, ha espresso il suo profondo cordoglio, dichiarando: “Con Enzo se ne va un testimone sincero e appassionato di amore per questa città e per la sua gente. Un uomo da sempre impegnato nella vita pubblica, che ha dato tanto a Sant’Egidio e che Sant’Egidio non dimenticherà. La notizia della sua morte improvvisa ci lascia profondamente addolorati”. Queste parole testimoniano l’impatto che Attianese ha avuto sulla comunità e il vuoto che la sua perdita lascia.

La comunità si è unita attorno alla famiglia Attianese in questo momento di dolore. Il lutto collettivo è un segno della stima e dell’affetto che i cittadini nutrivano nei confronti di Vincenzo, il quale ha dedicato gran parte della sua vita al servizio pubblico e al miglioramento della vita dei suoi concittadini. La sua carriera politica è stata caratterizzata da un forte impegno per le questioni sociali e per la valorizzazione del territorio.

I funerali di Vincenzo Attianese si svolgeranno oggi pomeriggio alle 16 presso la chiesa di Sant’Antonio in Orta Loreto, a Sant’Egidio del Monte Albino. Questo evento rappresenterà un momento di grande partecipazione per la comunità, che avrà l’opportunità di rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei suoi concittadini.

La morte di Attianese non è solo una perdita per la sua famiglia, ma per l’intera comunità, che ha visto in lui un leader e un punto di riferimento. La sua dedizione al servizio pubblico e il suo amore per Sant’Egidio sono stati evidenti nel corso della sua carriera, e il suo esempio continuerà a ispirare le generazioni future.

In un momento in cui la comunità si stringe attorno alla famiglia, è importante ricordare l’eredità che Vincenzo Attianese lascia dietro di sé. La sua vita è stata un esempio di impegno civico e dedizione, e il suo ricordo vivrà nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

La scomparsa di Vincenzo è un richiamo alla fragilità della vita e all’importanza di valorizzare le relazioni umane e il servizio verso gli altri. La sua storia è quella di un uomo che ha dedicato la propria esistenza a migliorare la vita della sua comunità, e il suo lascito sarà ricordato con affetto e gratitudine.



