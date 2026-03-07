Drone colpisce lo scalo aeroportuale di Dubai





Aeroporto di Dubai, stop temporaneo dopo intercettazione in volo





Le operazioni all’Aeroporto Internazionale di Dubai sono state interrotte per alcune ore nella giornata di oggi in seguito a un’operazione di intercettazione aerea avvenuta nello spazio sopra e attorno all’area dello scalo. La sospensione, motivata da esigenze di sicurezza, è stata revocata nel corso del pomeriggio, con la progressiva ripresa dei decolli e degli atterraggi.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, lo stop è stato disposto dopo che la difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti ha intercettato oggetti in prossimità dello spazio aereo vicino all’aeroporto. Nel frattempo, diversi testimoni hanno segnalato di aver udito una forte esplosione e di aver visto una colonna di fumo levarsi in cielo. Le segnalazioni si sono rapidamente diffuse anche sui social, alimentando ipotesi su possibili danni alle infrastrutture aeroportuali.

Il governo di Dubai ha però ridimensionato l’accaduto, spiegando che si è trattato di “un incidente minore dovuto alla caduta di detriti dopo un’intercettazione”. Nella stessa comunicazione è stato precisato che non risultano feriti e che non ci sarebbero danni allo scalo, smentendo le notizie circolate online su conseguenze dirette alle strutture o alle piste.

Durante l’interruzione delle operazioni, una parte del traffico aereo in arrivo è rimasta in volo in attesa dell’autorizzazione a procedere. Le rotte e i circuiti di attesa sono stati visibili anche attraverso le piattaforme di tracciamento, tra cui Flightradar24, che ha mostrato più aeromobili diretti a Dubai impegnati in holding pattern per un periodo prolungato. Per alcuni voli l’attesa ha comportato ritardi nelle procedure di avvicinamento e, in generale, un rallentamento temporaneo della capacità di gestione dello scalo.

Nel pomeriggio la compagnia di bandiera Emirates ha comunicato il ritorno alla normalità, annunciando la ripresa delle attività e la regolare effettuazione dei collegamenti in programma nelle ore successive. La società ha invitato i passeggeri in possesso di prenotazioni confermate a presentarsi come previsto in aeroporto, pur consigliando di monitorare gli aggiornamenti operativi legati ai tempi di partenza e agli eventuali ritardi accumulati nella fase di sospensione.

Sul contesto di sicurezza, il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha riferito che le difese aeree del Paese stanno rispondendo a minacce missilistiche e di droni provenienti dall’Iran, senza indicare obiettivi specifici. La dichiarazione non ha collegato in modo diretto l’intercettazione avvenuta nei pressi dello scalo a un singolo bersaglio, ma ha inquadrato l’episodio in un quadro più ampio di allerta legato alle minacce nella regione.

In parallelo, sul fronte diplomatico, dalla capitale Teheran sono arrivate parole rivolte ai Paesi vicini. Nella giornata, nell’ambito degli aggiornamenti legati alla crisi in corso, è stato riportato il messaggio: «Non vi colpiremo». La frase, attribuita a Teheran nel flusso di notizie sulla situazione regionale, è stata diffusa mentre le autorità aeroportuali e le compagnie lavoravano al ripristino della piena operatività a Dubai.

Un’eventuale sospensione prolungata dello scalo avrebbe potuto produrre conseguenze rilevanti sulla rete dei collegamenti internazionali. L’aeroporto di Dubai, identificato dal codice DXB, rappresenta infatti un hub centrale per le rotte tra Europa, Asia, Africa e Oceania, oltre a essere tra gli scali più trafficati al mondo per passeggeri sui voli internazionali. La sua posizione nel sistema globale dei trasporti aerei fa sì che qualsiasi interruzione, anche temporanea, si traduca rapidamente in ritardi a cascata e riorganizzazioni di rotte, equipaggi e slot negli aeroporti collegati.

DXB dispone di tre terminal principali e di due piste parallele, con una capacità annua che raggiunge decine di milioni di passeggeri e collegamenti verso centinaia di destinazioni sui sei continenti. Proprio per queste caratteristiche, la gestione degli imprevisti legati alla sicurezza richiede procedure immediate, compresa la possibilità di sospendere per periodi limitati le operazioni, riorientare gli arrivi in holding e coordinare ripartenze e riposizionamenti in tempi stretti una volta conclusa l’emergenza.



