Mia madre è diventata pallida quando ho visto quella foto





Fino a quel giorno pensavo di conoscere bene la mia famiglia.





Eravamo sempre stati molto uniti.

La domenica si mangiava tutti insieme a casa dei miei genitori.

Stessa tavola.

Stesse battute.

Stesse discussioni inutili.

Mio padre parlava di politica.

Mia sorella controllava il telefono.

Mia madre continuava a dire:

“Prendete ancora un po’ di pasta.”

Sembrava tutto normale.

Ma quella domenica qualcosa era diverso.

Quando arrivai, notai subito che mia madre era strana.

Era più silenziosa del solito.

Continuava a guardare una busta bianca appoggiata sul mobile.

“Va tutto bene?” le chiesi.

“Si… si… niente di importante”, rispose velocemente.

Non ci feci troppo caso.

Ci sedemmo a tavola.

Iniziammo a mangiare.

Poi, all’improvviso, mia madre prese quella busta e la mise davanti a me.

“Questa è arrivata per te.”

La guardai confuso.

“Per me?”

Lei annuì, ma evitava il mio sguardo.

Aprii lentamente la busta.

Dentro c’era una lettera.

E una fotografia.

La foto mostrava un uomo sulla cinquantina.

Aveva i miei stessi occhi.

Lo stesso sorriso.

Sentii un brivido lungo la schiena.

“Chi è questo?” chiesi.

Nessuno rispose.

Alzai lo sguardo.

Mia madre era pallida.

Mio padre stringeva il bicchiere così forte che pensai si sarebbe rotto.

“Chi è?” ripetei.

Mio padre si alzò di scatto dalla sedia.

“Non doveva arrivare adesso.”

Il silenzio cadde nella stanza.

“Arrivare cosa?” chiesi.

Mia sorella guardava il piatto senza parlare.

Mi voltai verso mia madre.

“Mamma?”

Lei tremava.

“È una storia molto vecchia”, disse piano.

“Allora raccontamela.”

Mio padre sbatté la mano sul tavolo.

“Non è necessario!”

Lo guardai negli occhi.

“Direi di sì.”

Ci fu un lungo silenzio.

Poi mia madre sospirò profondamente.

“Prima che io e tuo padre ci sposassimo… avevo un’altra relazione.”

La stanza sembrava improvvisamente più piccola.

Mio padre si voltò verso la finestra.

“Non dovevamo parlarne”, disse.

“È passato troppo tempo.”

Ma ormai era troppo tardi.

Io avevo già mille domande in testa.

“Quell’uomo nella foto…”

Mia madre annuì lentamente.

“Si chiama Marco.”

Il mio cuore batteva fortissimo.

“E perché mi ha scritto?”

Lei abbassò lo sguardo.

“Perché… pensa di essere tuo padre.”

Il mondo si fermò.

“Come?”

Mio padre gridò:

“Non è vero!”

Mi voltai verso di lui.

“Allora perché questa lettera?”

Presi il foglio e iniziai a leggere.

La lettera diceva:

“Mi chiamo Marco Rossi. Non so se tua madre ti ha mai parlato di me.

Per anni ho pensato di non avere il diritto di cercarti.

Ma recentemente ho scoperto qualcosa che non posso più ignorare.

Potrei essere tuo padre.”

Le mani mi tremavano.

“Da quanto lo sapete?” chiesi.

Mia madre non rispose.

Guardai mio padre.

Lui finalmente parlò.

“Da sempre.”

Quelle due parole mi colpirono come un pugno.

“Da sempre?”

“Quando sei nato… c’erano dei dubbi.”

Sentii la rabbia salire.

“Dubbi?”

Mia madre iniziò a piangere.

“Ma tuo padre ha deciso di crescere te lo stesso.”

Lo guardai.

Per tutta la vita avevo pensato che fosse semplicemente mio padre.

Ora non sapevo più cosa pensare.

“Perché non me lo avete mai detto?”

Nessuno rispose.

Il silenzio era pesante.

Poi mia sorella parlò per la prima volta.

“Perché avevano paura.”

La guardai.

“Paura di cosa?”

“Di perderti.”

Mi alzai dalla sedia.

Camminai verso la finestra.

Avevo mille emozioni dentro.

Rabbia.

Confusione.

Dolore.

Poi mi voltai verso mio padre.

Lui aveva gli occhi lucidi.

“Non so se sono il tuo vero padre”, disse piano.

“Ma sei mio figlio.”

Quelle parole mi colpirono più di tutto il resto.

Guardai la foto dell’uomo nella mia mano.

Poi guardai lui.

L’uomo che mi aveva insegnato ad andare in bicicletta.

Che era venuto a tutte le mie partite.

Che mi aveva aiutato quando avevo fallito.

Feci un respiro profondo.

Poi presi la lettera.

La strappai.

Mia madre sgranò gli occhi.

“Non vuoi sapere la verità?”

Guardai mio padre.

Poi risposi.

“La verità la so già.”

Mi avvicinai a lui.

E lo abbracciai.

“Papà.”



