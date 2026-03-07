Mio padre è morto da tre anni… ma quella notte mi ha lasciato un messaggio





Non dimenticherò mai quella telefonata alle 2 di notte.





Il numero era quello di mio padre… ma lui era morto da tre anni.

Ho pensato a uno scherzo stupido.

Poi ho ascoltato il messaggio in segreteria.

E quello che ho sentito mi ha fatto gelare il sangue.

Nel messaggio si sentiva chiaramente la sua voce.

Diceva solo una frase:

“Controlla nel vecchio garage… è arrivato il momento.”

Il giorno dopo sono andato lì.

E dietro una vecchia cassa ho trovato qualcosa che non avrei mai immaginato.

Quando ho ricevuto quella chiamata pensavo fosse impossibile.

Il telefono segnava chiaramente il numero di mio padre.

Lui era morto tre anni prima.

All’inizio ho pensato a un errore della compagnia telefonica.

Poi ho ascoltato il messaggio in segreteria.

Era la sua voce.

Ne ero sicuro.

Diceva solo:

“Controlla nel vecchio garage… è arrivato il momento.”

Il giorno dopo sono andato nella casa dove vivevamo prima.

Il garage era rimasto chiuso da anni.

Tra vecchi attrezzi e scatole polverose ho notato una cassa di legno.

Dietro c’era una piccola cassaforte che non avevo mai visto.

Dentro ho trovato una busta.

Era una lettera scritta da mio padre poco prima di morire.

Sapeva che la sua malattia non gli avrebbe lasciato molto tempo.

Nella lettera mi chiedeva di perdonarlo per un segreto che aveva tenuto per tutta la vita.

Avevo una sorella.

Una figlia che aveva avuto anni prima, ma che non aveva mai avuto il coraggio di presentarmi.

Nella busta c’era anche un nome.

E un indirizzo.

Due settimane dopo ho bussato a quella porta.

Quando si è aperta…

mi sono trovato davanti una ragazza che aveva i suoi stessi occhi.

Da quel giorno non siamo più due sconosciuti.

A volte penso ancora a quella telefonata impossibile.

Forse non saprò mai cosa sia successo davvero.

Ma grazie a quel messaggio ho trovato una parte della mia famiglia che non sapevo di avere.



